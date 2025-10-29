Hyvinvointialueen strategian päivitys ja pelastustoimen palvelutasopäätös etenevät aluevaltuustoon

Strategia suuntaa katseen tulevaan

Hyvinvointialuelaki ohjaa hyvinvointialueita tarkistamaan strategiansa kerran valtuustokaudessa. Pohteen strategian päivitystä on valmisteltu keväästä 2025, kun uusi aluevaltuusto aloitti työnsä. Strategian päivittämisessä on hyödynnetty työpajoja, kyselyjä ja seminaareja sekä palaute- ja lausuntokierroksella kerättyjä näkemyksiä. Työskentelyyn on osallistunut iso joukko Pohteen henkilöstöä, luottamushenkilöitä, asukkaita sekä muita keskeisiä sidosryhmiä.

Strategian päivityksessä Pohteelle määriteltiin visio vuoteen 2030. Se kuuluu: Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta – yhdessä tehden, oikeaan aikaan ja vaikuttavasti. Palvelulupaus on uudistettu muotoon: Tukenasi, kun sitä tarvitset. Myös Pohteen arvot on päivitetty aiemman strategian pohjalta saadun palautteen perusteella. Ne ovat: Arvostamme jokaista, Kohtaamme yhdenvertaisesti ja Uudistamme vastuullisesti.

Strategiassa on kolme painopistettä: Ihmistä varten, Hyvinvoivat osaajat ja Vaikuttavasti uutta. Painopisteiden ja niihin sisältyvien tavoitteiden avulla huomio suunnataan asioihin, joissa Pohteen on tärkeää onnistua. Painopisteitä ja tavoitteita on tiivistetty, jotta strategian keskeiset valinnat nousevat selkeästi esiin. Onnistumista mitataan indikaattoreilla, jotka pohjautuvat kansallisiin mittareihin.

− Päivitetyssä strategiassa suuntaamme katseen tulevaisuuteen ottaen huomioon muuttuvan toimintaympäristömme. Alueemme asukkaiden palvelutarpeet muuttuvat, lainsäädäntö uudistuu ja digitaaliset ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Turvallisuustilanteen muutokset korostavat varautumisen ja yhteistyön merkitystä, summaa strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen.

Aluehallitus teki yksimielisesti strategiaan joitakin tarkennuksia ja päätti esittää aluevaltuustolle päivitetyn strategian hyväksymistä. Aluevaltuuston on määrä päättää siitä 10.11.2025.

Palvelutasopäätös kuvaa, kuinka pelastustoimen tehtävät järjestetään alueella

Pelastustoimen palvelutasopäätös perustuu lakiin pelastustoimen järjestämisestä. Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen pelastustoimen lakisääteinen päätös siitä, kuinka se järjestää pelastustoimen lakisääteiset ja muut sovitut tehtävät alueellaan.

Lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta, pelastustoiminta ja tietyt väestönsuojeluun liittyvät tehtävät. Erikseen päätettäviin ja sovittaviin tehtäviin lukeutuu muun muassa ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta.

Turvallisuus- ja valmiuslautakunta on valmistellut pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2026–2029 yhteistyössä pelastusjohtajan kanssa. Lautakunta hyväksyi palvelutasopäätösluonnoksen lausuntokierrokselle elokuussa ja esityksen aluehallitukselle lokakuussa. Tavoitteena on, että aluevaltuusto hyväksyisi palvelutasopäätöksen kokouksessaan 10.11.2025.

Muita päätöksiä

Aluehallitus käsitteli lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun tilajärjestelyjä ja päätti uudisrakennuksen urakoitsijavalinnasta ja kehitysvaiheen käynnistämisestä.

Aluehallitus päätti ateriapalvelutyön ja puhtauspalvelujen hankinnasta ja valitsi hankinnan toteuttajat osa-aluekohtaisesti.

Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää Da Vinci Xi -leikkausrobottijärjestelmän hankinnan.

Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 5/2025 hylättiin.

Lisäksi aluehallitus päätti perustaa viran OYS Sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueelle, lakkauttaa viran sairaanhoidollisten palvelujen toimialueella ja päätti toimien muuttamisesta viroiksi kuntoutuksen toimialueella.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 4.11.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.