Hyvinvointialueen strategian päivitys ja pelastustoimen palvelutasopäätös etenevät aluevaltuustoon
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 28.10.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi tulevaisuuslautakunnan esityksen päivitetystä hyvinvointialuestrategiasta ja päätti lähettää sen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Myös pelastustoimen palvelutasopäätös lähetettiin aluevaltuuston päätettäväksi.
Strategia suuntaa katseen tulevaan
Hyvinvointialuelaki ohjaa hyvinvointialueita tarkistamaan strategiansa kerran valtuustokaudessa. Pohteen strategian päivitystä on valmisteltu keväästä 2025, kun uusi aluevaltuusto aloitti työnsä. Strategian päivittämisessä on hyödynnetty työpajoja, kyselyjä ja seminaareja sekä palaute- ja lausuntokierroksella kerättyjä näkemyksiä. Työskentelyyn on osallistunut iso joukko Pohteen henkilöstöä, luottamushenkilöitä, asukkaita sekä muita keskeisiä sidosryhmiä.
Strategian päivityksessä Pohteelle määriteltiin visio vuoteen 2030. Se kuuluu: Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta – yhdessä tehden, oikeaan aikaan ja vaikuttavasti. Palvelulupaus on uudistettu muotoon: Tukenasi, kun sitä tarvitset. Myös Pohteen arvot on päivitetty aiemman strategian pohjalta saadun palautteen perusteella. Ne ovat: Arvostamme jokaista, Kohtaamme yhdenvertaisesti ja Uudistamme vastuullisesti.
Strategiassa on kolme painopistettä: Ihmistä varten, Hyvinvoivat osaajat ja Vaikuttavasti uutta. Painopisteiden ja niihin sisältyvien tavoitteiden avulla huomio suunnataan asioihin, joissa Pohteen on tärkeää onnistua. Painopisteitä ja tavoitteita on tiivistetty, jotta strategian keskeiset valinnat nousevat selkeästi esiin. Onnistumista mitataan indikaattoreilla, jotka pohjautuvat kansallisiin mittareihin.
− Päivitetyssä strategiassa suuntaamme katseen tulevaisuuteen ottaen huomioon muuttuvan toimintaympäristömme. Alueemme asukkaiden palvelutarpeet muuttuvat, lainsäädäntö uudistuu ja digitaaliset ratkaisut tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Turvallisuustilanteen muutokset korostavat varautumisen ja yhteistyön merkitystä, summaa strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen.
Aluehallitus teki yksimielisesti strategiaan joitakin tarkennuksia ja päätti esittää aluevaltuustolle päivitetyn strategian hyväksymistä. Aluevaltuuston on määrä päättää siitä 10.11.2025.
Palvelutasopäätös kuvaa, kuinka pelastustoimen tehtävät järjestetään alueella
Pelastustoimen palvelutasopäätös perustuu lakiin pelastustoimen järjestämisestä. Palvelutasopäätös on hyvinvointialueen pelastustoimen lakisääteinen päätös siitä, kuinka se järjestää pelastustoimen lakisääteiset ja muut sovitut tehtävät alueellaan.
Lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa pelastustoimelle kuuluva ohjaus, neuvonta, turvallisuusviestintä, valvonta, pelastustoiminta ja tietyt väestönsuojeluun liittyvät tehtävät. Erikseen päätettäviin ja sovittaviin tehtäviin lukeutuu muun muassa ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta.
Turvallisuus- ja valmiuslautakunta on valmistellut pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2026–2029 yhteistyössä pelastusjohtajan kanssa. Lautakunta hyväksyi palvelutasopäätösluonnoksen lausuntokierrokselle elokuussa ja esityksen aluehallitukselle lokakuussa. Tavoitteena on, että aluevaltuusto hyväksyisi palvelutasopäätöksen kokouksessaan 10.11.2025.
Muita päätöksiä
Aluehallitus käsitteli lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun tilajärjestelyjä ja päätti uudisrakennuksen urakoitsijavalinnasta ja kehitysvaiheen käynnistämisestä.
Aluehallitus päätti ateriapalvelutyön ja puhtauspalvelujen hankinnasta ja valitsi hankinnan toteuttajat osa-aluekohtaisesti.
Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää Da Vinci Xi -leikkausrobottijärjestelmän hankinnan.
Oikaisuvaatimus palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksestä 5/2025 hylättiin.
Lisäksi aluehallitus päätti perustaa viran OYS Sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueelle, lakkauttaa viran sairaanhoidollisten palvelujen toimialueella ja päätti toimien muuttamisesta viroiksi kuntoutuksen toimialueella.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 4.11.2025. Syyskaudella aluehallitus kokoontuu tiistaisin, paitsi seuraavina päivinä: 26.8., 21.10., 23.12. ja 30.12.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Anu VuorinenStrategia- ja talousjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 365 5473anu.vuorinen@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Petteri JokelainenPelastusjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 4296 006petteri.jokelainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Tarkista ja päivitä yhteystietosi OmaPohteessa29.10.2025 08:37:24 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue siirtyy vaiheittain uuden Esko-potilastietojärjestelmän käyttöön. Osassa aluetta järjestelmä on jo käytössä, mutta lähiviikkojen aikana yhä useamman kunnan asukkaat siirretään uuteen järjestelmään. Muutoksen yhteydessä voi siirtyä myös asukkaan vanhoja yhteystietoja.
PohdeBotti auttaa asiakkaita hyvinvointialueen neuvonnassa21.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Uusi PohdeBotti on otettu käyttöön Pohteen neuvontapalvelussa. PohdeBotti auttaa asukkaita sote-palvelutietojen löytämisessä.
Pohde kehittää yhteisöllistä asumista21.10.2025 08:24:23 EEST | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tarkastellut syksyllä 2024 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen yksiköiden toimintaa. Toiminnassa on tuolloin havaittu epäkohtia. Pohde kehittää ikääntyneiden yhteisöllistä asumista aktiivisesti.
Tulevaisuuslautakunta lähetti päivitetyn strategian hyväksyttäväksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle17.10.2025 12:03:50 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta käsitteli kokouksessaan 16.10. Pohteen päivitettyä strategiaa. Lisäksi lautakunta päätti strategiset periaatteet Digitaalisen sote-keskuksen virka-ajan ulkopuolisten palvelujen hankinnalle.
Aluehallitus päätti yhteisöllisen asumisen hankinnasta15.10.2025 10:19:59 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 14.10.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi yhteisöllisen asumisen hankinnan ja palveluntuottajien etusijajärjestyksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme