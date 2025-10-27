Expomarkin tapahtumat vauhdittavat Suomen vetyloikkaa

Jos Suomen vetyklusteri ry:n suunnitelmat toteutuvat, vetytalouden arvo voi vuonna 2035 olla jopa 16–34 miljardia euroa ja työllistää yli 100 000 ihmistä. Vetyyn kohdistuvat odotukset ovat suuret – sitä on jo verrattu ”uuteen Nokiaan”.

Yhteistyö on vetyloikan moottori

Jotta visio toteutuu, Suomen on vauhditettava puhtaan teollisuuden kasvua, laajennettava kotimaista vedyn tuotantoa ja kasvatettava vetyteknologioiden vientiä. Yhtä tärkeää on yhteistyö – ja sitä syntyy, kun alan toimijat kohtaavat.

”Vety on ratkaisevassa roolissa Suomen vihreässä siirtymässä. Kun teknologia, tutkimus ja teollisuus löytävät toisensa samoista pöydistä, syntyy kasvua, innovaatioita, työpaikkoja ja vientiä,” sanoo Lumia Ankkuri, Expomarkin toimitusjohtaja.

Expomarkin tapahtumissa kohtaavat asiantuntijat, yritykset, hankeketjut, päättäjät ja julkinen sektori. Seminaarit ja epämuodolliset keskustelut tarjoavat mahdollisuuden luoda kontakteja, löytää yhteistyökumppaneita ja jakaa kokemuksia – niitä oivalluksia, joita ei synny oman työpöydän äärellä.

”Tapahtumat eivät ole vetyloikan sivunäyttämö – ne ovat vetytalouden menestyksen kiihdytin,” jatkaa Ankkuri.

Tulevaisuuden energiaa ja yhteistyötä

Vedystä valmistetaan polttoaineita, kemikaaleja ja jopa elintarvikkeita. Sen avulla voidaan varastoida ylimääräistä energiaa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä raskaassa teollisuudessa ja liikenteessä.

Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Vetyteknologiat ja niihin liittyvät ratkaisut nousevat tämän tavoitteen myötä entistä näkyvämmin esille Expomarkin tapahtumissa.

Expomarkilla on vahvat juuret energia-alan tapahtumien järjestäjänä, ja vety on luonteva osa tätä kokonaisuutta. Yritys on ollut mukana synnyttämässä uusia foorumeita, joissa tutkimus, teollisuus ja julkinen sektori voivat kohdata ja vauhdittaa siirtymää kohti vähähiilisempää energiajärjestelmää.



Expomarkin energia- ja vetytapahtumat: