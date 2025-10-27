Expomarkin tapahtumat vauhdittavat Suomen vetyloikkaa
Suomessa on käynnissä mahtava vetyloikka – ja Expomark on sen ytimessä. Yritys vauhdittaa vetyklusterin kasvua ja kokoaa alan osaajat yhteen neljän korkeatasoisen ammattitapahtuman kautta. Näissä tapahtumissa syntyy verkostoja, uusia ideoita ja yhteistyötä, jotka vievät koko vetytalouden kehitystä eteenpäin.
Jos Suomen vetyklusteri ry:n suunnitelmat toteutuvat, vetytalouden arvo voi vuonna 2035 olla jopa 16–34 miljardia euroa ja työllistää yli 100 000 ihmistä. Vetyyn kohdistuvat odotukset ovat suuret – sitä on jo verrattu ”uuteen Nokiaan”.
Yhteistyö on vetyloikan moottori
Jotta visio toteutuu, Suomen on vauhditettava puhtaan teollisuuden kasvua, laajennettava kotimaista vedyn tuotantoa ja kasvatettava vetyteknologioiden vientiä. Yhtä tärkeää on yhteistyö – ja sitä syntyy, kun alan toimijat kohtaavat.
”Vety on ratkaisevassa roolissa Suomen vihreässä siirtymässä. Kun teknologia, tutkimus ja teollisuus löytävät toisensa samoista pöydistä, syntyy kasvua, innovaatioita, työpaikkoja ja vientiä,” sanoo Lumia Ankkuri, Expomarkin toimitusjohtaja.
Expomarkin tapahtumissa kohtaavat asiantuntijat, yritykset, hankeketjut, päättäjät ja julkinen sektori. Seminaarit ja epämuodolliset keskustelut tarjoavat mahdollisuuden luoda kontakteja, löytää yhteistyökumppaneita ja jakaa kokemuksia – niitä oivalluksia, joita ei synny oman työpöydän äärellä.
”Tapahtumat eivät ole vetyloikan sivunäyttämö – ne ovat vetytalouden menestyksen kiihdytin,” jatkaa Ankkuri.
Tulevaisuuden energiaa ja yhteistyötä
Vedystä valmistetaan polttoaineita, kemikaaleja ja jopa elintarvikkeita. Sen avulla voidaan varastoida ylimääräistä energiaa ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä raskaassa teollisuudessa ja liikenteessä.
Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Vetyteknologiat ja niihin liittyvät ratkaisut nousevat tämän tavoitteen myötä entistä näkyvämmin esille Expomarkin tapahtumissa.
Expomarkilla on vahvat juuret energia-alan tapahtumien järjestäjänä, ja vety on luonteva osa tätä kokonaisuutta. Yritys on ollut mukana synnyttämässä uusia foorumeita, joissa tutkimus, teollisuus ja julkinen sektori voivat kohdata ja vauhdittaa siirtymää kohti vähähiilisempää energiajärjestelmää.
Expomarkin energia- ja vetytapahtumat:
- Teknologia – Helsingin Messukeskus, 4.–6.11.2025 | teknologia25.fi
Energia ja vetytalous ovat on Teknologia-tapahtuman kärkiteemoja, sisältöinä mm. teollisuuden energiaratkaisut, energiatehokkuus ja vihreä siirtymä. Vetyratkaisujen esilletuominen osana laajempaa teknologiakokonaisuutta vahvistaa yritysten kykyä rakentaa saumattomasti toimivia, resurssitehokkaita ja tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja.
- Nordic Hydrogen Week – Oulu, 10.–12.2.2026 | nordichydrogenweek.expomark.fi
Kasvava kansainvälinen foorumi tukee vahvasti Suomen roolia pohjoisen vetytalouden kärjessä. Kolmipäiväinen tapahtuma sisältää Northern Power -foorumin näyttelyineen ja kohtaamisineen, Hydrogen Research Dayn ja useita seminaareja sekä tutustumiskäyntejä kiinnostaviin kohteisiin. Nyt järjestämisestä vastaa BusinessOulun rinnalla Expomark Oy.
- EnergyWeek – Vaasa, 16.–19.3.2026 |energyweek.fi
- Vaasassa järjestettävä Pohjoismaiden merkittävin energia-alan verkostoitumis- ja myyntitapahtuma. Viikon teemoja ovat muun muassa tuuli- ja uusiutuva energia, energian varastointi ja puhdas kaasuenergia. Tapahtuma toteutetaan noin 40 alan toimijan kanssa; Expomark vastaa näyttelystä ja osasta seminaareja. Tapahtuman vahvuuksiin kuuluu laaja toteuttajaverkosto: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Pohjanmaan Kauppakamari ja Expomark Oy. Lisäksi mukana on vahvasti Merinova, EnergyVaasa -klusterin käynnistäjä. EnergyWeek on vahvasti kansainvälinen, joten toteutuskieli on englanti.
- Energiamessut – Tampere, 20.–22.10.2026 | energiamessut.expomark.fi
Energiamessut on energia-alan päätapahtuma Suomessa ja on jo yli 30 vuoden ajan toiminut alan suunnannäyttäjänä. Näyttelyssä, asiantuntijapuheenvuoroissa ja seminaareissa käsitellään koko energia-alan kirjoa, vetytalous mukaan lukien. Tapahtuma tarjoaa kattavasti tietoa ja ratkaisuja energia-alan toimijoille, teollisuusyrityksille ja suurkiinteistöille, kiertotalouden, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen kysymykset mukaan lukien. Laajaa näyttelyä rikastavat seminaarit ja tilaisuudet, mm. World Energy Councilin Energiapäivä ja Promaint ry:n Energiakongressi.
