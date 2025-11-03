Valtatie 5 Varkaus–Leppävirta välin toimenpideselvitys käynnissä – tavoitteena sujuvampi ja turvallisempi liikenne

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.10.2025 30.10.2025 08:45:00 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,67. Taso on 29 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on laskenut takaisin kuukausi sitten havaitun 3 cm nousu. Ollaan kesän alimmalla tasolla uudelleen. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat rajoittuneet hieman, sillä Kallaveden väylät on mitoitettu tason 81,75 mukaan. Tavalliset huviveneilijät saavat olla tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa merkitsemättömillä vesillä. Talven tulo kyllä poistaa tämän ongelman. Useimmat tämän tarkastelun vapaasti purkavat järvet ovat olleet tämänhetkistä pintaa alempana vuosina 2002 ja 2006. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat edelleen pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä. Iisalmen reitin kaikki säännöstelyt selvisivät niukasti lupa-alarajojen yläpuolella kuivuusjakson yli. Nyt on noust