Valtatie 5 Varkaus–Leppävirta välin toimenpideselvitys käynnissä – tavoitteena sujuvampi ja turvallisempi liikenne
Varkauden ja Leppävirran Soukanlahden väliä tarkasteleva toimenpideselvitys keskikaidejärjestelyistä on käynnistynyt. Toimenpideselvityksessä tarkastellaan noin 12 kilometrin mittaisen välin keskikaidejärjestelyitä ja sen edellyttämiä liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyitä.
Toimenpideselvityksessä valtatiejaksolle muodostetaan kehittämispolku, jonka tavoitteena on valtatiejakson liikenteen sujuvuuden, ennustettavuuden ja liikenneturvallisuuden paraneminen
”Keskikaide parantaa välin liikenneturvallisuutta merkittävästi vähentämällä etenkin vakavia henkilövahinkoja aiheuttavia kohtaamisonnettomuuksia, eli nokkakolareita. Toimenpideselvityksessä tutkitaan myös liikennejärjestelyjä, joiden kautta liikenteen sujuvuus paranee tiejaksolla”, liikennejärjestelmäasiantuntija Raimo Kaikkonen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta toteaa.
Mukana toimenpideselvityksessä on keskikaidejärjestelyiden ja liittymä- ja rinnakkaistiejärjestelyiden lisäksi tarkastelu uudesta tieyhteydestä Riikinnevan kiertotalousalueelle. Tarkastelussa on uusi tielinjaus, joka olisi nykyistä yhteyttä sujuvampi ja lyhyempi. Samalla paranisi myös liikenneturvallisuus.
”Tärkeä osa työtä on kustannustehokkaiden toimenpiteiden määrittäminen akuuttien ongelmien ratkaisemiseksi, joita voidaan toteuttaa rahoituksen puitteissa”, Kaikkonen jatkaa.
Tutkittavien kehittämisjärjestelyjen luonnoksia esitellään yleisölle Väyläviraston nettisivuilla esittelyvideolla alustavasti helmi-maaliskuussa 2026 ja luonnoksista voi jättää palautetta. Esittelyvideosta sekä palautteiden annosta tiedotetaan tarkemmin.
Työtä ohjaavaan hankeryhmään kuuluvat tilaajan ja suunnittelukonsultin lisäksi ELY-keskuksen ympäristövastuualueen, Varkauden kaupungin, Leppävirran kunnan, Väyläviraston, Pohjois-Savon liiton ja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon edustajat.
Yhteyshenkilöt
Työn tilaajan Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennejärjestelmäasiantuntija Raimo Kaikkonen
p. 0295 026 724
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Suunnittelukonsultin A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n projektipäällikkö Juha Vehmas
p. 0400 178 926
etunimi.sukunimi@ains.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
