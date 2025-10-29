Sähkömarkkinoilla näköpiirissä merkittävää kasvua kysynnässä ja tarjonnassa – järjestelmän joustokyvyllä jatkossa entistä keskeisempi rooli
VALOR Partnersin tuore Sähkömarkkina Suomessa – strateginen toimialakatsaus 2025 osoittaa, että Suomen sähköjärjestelmä on käännekohdassa. Noin kahden vuosikymmenen ajan lähes vakiona pysynyt sähkönkulutus on kääntymässä merkittävään kasvuun. Tämä kehitys haastaa markkinarakenteet, sääntelyn ja investointien logiikan.
Datakeskukset, sähkökattilat ja vety vauhdittavat kulutuksen kasvua
Sähkönkulutuksen kasvu on nopeaa etenkin datakeskusten, sähkökattiloiden ja tulevaisuudessa myös vetytalouden myötä. Liikenteen sähköistyminen ei muuta sähkönkulutuksen kokonaiskuvaa merkittävästi, mutta se lisää hetkellisiä tehonhuippuja, joita on hallittava entistä tarkemmin.
Uusiutuvan tuotannon kasvu muuttaa pelikenttää
Sähköntuotannon investoinnit ovat viime vuosina kohdistuneet ennen kaikkea uusiutuviin, sääriippuvaisiin tuotantomuotoihin. Sääriippuvaisen tuotannon kasvu kuitenkin lisää hintavaihtelua ja heikentää näiden tuotantomuotojen omaa kannattavuutta: profiilihinnat laskevat, kun tarjonta painottuu samoihin ajankohtiin.
Samalla järjestelmän vakaus joutuu koetukselle. Tuotannon ja kulutuksen kasvava maantieteellinen epätasapaino haastaa sähköverkkoa entisestään.
Jousto ja varastointi keskeisessä roolissa tulevaisuuden sähkömarkkinoilla
Markkinadynamiikan muutokset ovat synnyttäneet uudenlaista liiketoimintaa sähkön varastoinnin ja joustomekanismien ympärille. Uusia toimijoita nousee markkinoille, ja jouston merkitys kasvaa jatkuvasti.
Keskeinen haaste on niin sanottu muna–kana-ongelma: sähköntuottajat tarvitsevat varmuutta kulutusinvestoinneista ennen kuin lisäävät tuotantoa, ja kuluttajat taas haluavat varmuutta tuotannon riittävyydestä ennen investointejaan.
Ratkaisua voidaan hakea entistä kehittyneemmistä PPA-sopimuksista, joissa sekä kulutuksen että tuotannon joustopotentiaalit hyödynnetään täysimääräisesti.
VALOR Partnersin Sähkömarkkina Suomessa 2025 -toimialakatsaus tarjoaa kattavan analyysin Suomen sähkömarkkinoiden kehityksestä. Raportti tarkastelee kulutuksen ja tuotannon tulevaisuutta tunnistettujen investointihankkeiden pohjalta ja antaa päätöksenteon tueksi selkeän kuvan siitä, mihin suuntaan markkina on kehittymässä.
