Finlands Akademi valde elva nya spetsforskningsenheter

Målet med programmet för spetsforskningsenheter är att stärka kvaliteten av den finländska forskningen, bidra till vetenskapens förnyelse och främja forskningens genomslag i samhället. Till spetsforskningsenheter väljs sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, håller hög vetenskaplig nivå och genererar samhälleligt genomslag. En spetsforskningsenhet är en forskningsgrupp som håller på att nå eller redan hör till den internationella eliten inom sitt forskningsområde.

Till Akademins utlysning inkom sammanlagt 190 preliminära ansökningar om finansiering för spetsforskningsenhet. Av dessa gick 34 vidare till det andra utlysningssteget.

De egentliga ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler där de sakkunniga dessutom intervjuade representanter för forskningsgrupperna. En beredningsgrupp bestående av medlemmar av Akademins förtroendeorgan och allmänna sektionen granskade ansökningarna och bedömningsutlåtandena mot bakgrund av programmets mål. Allmänna sektionen fattade besluten om det nya programmets spetsforskningsenheter den 29 oktober 2025.

Utöver den internationella bedömningen och intervjuerna beaktade sektionen även målen för programmet. ”Utlysningen lockade ett stort antal ansökningar av hög kvalitet, både vad gäller vetenskaplig kvalitet och bidragsformens mål. Vid beslutsfattandet ville vi dessutom ta hänsyn till det finska forskningsfältet så brett som möjligt,” säger professor Kimmo Nuotio, ordförande för Finlands Akademis styrelse och den allmänna sektionen.

”Spetsforskningsenheter är omfattande forskningshelheter som skapar kreativa forskningsmiljöer, bidrar till innovationer och utbildar nya begåvade forskare till Finlands forskningssektor och näringsliv.”

Spetsforskningsenheterna finansieras av Finlands Akademi, universitet och forskningsinstitut samt många andra finansiärer. Akademins och värdorganisationernas långsiktiga finansiering ger spetsforskningsenheterna möjligheter att ta risker och komma med nya initiativ. Ett ytterligare mål är att stärka konkurrenskraften hos de forskargrupper som valts ut till programmet när det gäller att ansöka om och få EU-finansiering och annan internationell forskningsfinansiering.

Enheternas finansieringsperiod är åtta år. Efter den första fyraårsperioden genomförs en halvtidsutvärdering för att bedöma huruvida enhetens mål har uppnåtts under den första perioden och för att utvärdera planen för resten av finansieringsperioden. Utvärderingens resultat avgör finansieringsnivån för den resterande perioden: finansieringen kan öka eller sjunka, hållas på samma nivå eller avslutas helt och hållet.

