Finlands Akademi valde elva nya spetsforskningsenheter
Finlands Akademi har valt ut de enheter som kommer att ingå i programmet för spetsforskningsenheter åren 2026–2033. Inom det nya programmet finansieras elva enheter med forskargrupper från sammanlagt tretton universitet eller forskningsinstitut.
Målet med programmet för spetsforskningsenheter är att stärka kvaliteten av den finländska forskningen, bidra till vetenskapens förnyelse och främja forskningens genomslag i samhället. Till spetsforskningsenheter väljs sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, håller hög vetenskaplig nivå och genererar samhälleligt genomslag. En spetsforskningsenhet är en forskningsgrupp som håller på att nå eller redan hör till den internationella eliten inom sitt forskningsområde.
Till Akademins utlysning inkom sammanlagt 190 preliminära ansökningar om finansiering för spetsforskningsenhet. Av dessa gick 34 vidare till det andra utlysningssteget.
De egentliga ansökningarna bedömdes av internationella expertpaneler där de sakkunniga dessutom intervjuade representanter för forskningsgrupperna. En beredningsgrupp bestående av medlemmar av Akademins förtroendeorgan och allmänna sektionen granskade ansökningarna och bedömningsutlåtandena mot bakgrund av programmets mål. Allmänna sektionen fattade besluten om det nya programmets spetsforskningsenheter den 29 oktober 2025.
Utöver den internationella bedömningen och intervjuerna beaktade sektionen även målen för programmet. ”Utlysningen lockade ett stort antal ansökningar av hög kvalitet, både vad gäller vetenskaplig kvalitet och bidragsformens mål. Vid beslutsfattandet ville vi dessutom ta hänsyn till det finska forskningsfältet så brett som möjligt,” säger professor Kimmo Nuotio, ordförande för Finlands Akademis styrelse och den allmänna sektionen.
”Spetsforskningsenheter är omfattande forskningshelheter som skapar kreativa forskningsmiljöer, bidrar till innovationer och utbildar nya begåvade forskare till Finlands forskningssektor och näringsliv.”
Spetsforskningsenheterna finansieras av Finlands Akademi, universitet och forskningsinstitut samt många andra finansiärer. Akademins och värdorganisationernas långsiktiga finansiering ger spetsforskningsenheterna möjligheter att ta risker och komma med nya initiativ. Ett ytterligare mål är att stärka konkurrenskraften hos de forskargrupper som valts ut till programmet när det gäller att ansöka om och få EU-finansiering och annan internationell forskningsfinansiering.
Enheternas finansieringsperiod är åtta år. Efter den första fyraårsperioden genomförs en halvtidsutvärdering för att bedöma huruvida enhetens mål har uppnåtts under den första perioden och för att utvärdera planen för resten av finansieringsperioden. Utvärderingens resultat avgör finansieringsnivån för den resterande perioden: finansieringen kan öka eller sjunka, hållas på samma nivå eller avslutas helt och hållet.
Mer information
- Lista med enheter som valts till programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033 (pdf, på engelska)
- Läs mer om programmet för spetsforskningsenheter.
- Programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033 (utlysning i två steg)
- Kontakta oss i första hand på coe(at)aka.fi eller via helpdesk.
Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finlands Akademi
Finlands Akademis nya utlysning för klinisk forskning öppnar våren 20266.10.2025 15:34:41 EEST | Tiedote
Från och med våren 2026 kommer Finlands Akademi att stödja klinisk forskning med en enda övergripande finansieringsmöjlighet. Den första förnyade utlysningen för klinisk forskning kommer att öppnas under vårvintern 2026. Den tidigare bidragsformen för anställning som klinisk forskare är inte längre med i vinterutlysningen 2026.
Finlands Akademis vinterutlysning är öppen 15.10–12.11.202524.9.2025 12:01:02 EEST | Tiedote
Utlysningstexterna för Finlands Akademis vinterutlysning 2026 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Bedömningsanvisningarna- och blanketterna finns endast på engelska. I oktober öppnar Akademin även en ny utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning (ACTIVE).
Nytt verktyg för att granska statistik över Finlands Akademis vinterutlysning17.9.2025 14:30:14 EEST | Tiedote
Nyckelstatistik om Finlands Akademis forskningsfinansiering samlas i så kallade datakartor. Akademin har nu publicerat en datakarta med statistik över vinterutlysningen 2025 som fungerar som ett verktyg för att granska ansökningar och beviljade medel inom bidragsformerna akademiprojektbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare.
Finansiering beviljas för strategisk forskning som stöder ekonomisk tillväxt och framtidens arbetsliv9.9.2025 10:48:53 EEST | Tiedote
Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, har beviljat totalt 29 miljoner euro för forskning som ska stödja ekonomisk tillväxt och framtidens arbetsliv. De tio konsortier eller projekthelheter som finansieras bedriver långsiktig forskning för att hitta lösningar på viktiga samhällsutmaningar.
Tidigare utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning19.6.2025 09:05:13 EEST | Tiedote
Finlands Akademi har tidigarelagt den årliga finansieringsutlysningen inom akademiprogrammet för idrottsforskning ACTIVE. Utlysningen ska enligt planerna öppna i oktober 2025 och stänga i november. ACTIVE främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme