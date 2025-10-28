Lentoliikenteen talvikausi alkoi: Rovaniemen lentoasemalla saavutetaan tänä vuonna miljoonan matkustajan merkkipaalu

Finavia Oyj

Finavian lentoasemilta on talvikaudella reittilennot 102 ulkomaiselle lentoasemalle 163 eri reitillä. Suurin kasvu nähdään matkailuvetoisilla Lapin lentoasemilla, joille on saatu neuvoteltua yhteensä 11 uutta lentoyhteyttä. Maailmanlaajuinen lentoliikenteen talvikausi alkoi 26. lokakuuta 2025 ja päättyy 28. maaliskuuta 2026.

”Finavian lentoasemista suurin matkustajamäärän kasvu nähdään tulevana talvena Rovaniemellä. Vapaa-ajan matkustus Euroopassa jatkaa kasvuaan, mikä näkyy suorien kansainvälisten reittilentojen vahvana kysyntänä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla kasvu on talvikaudella maltillista”, kertoo Finavian reittikehityksestä vastaava johtaja Petri Vuori.

Talvikaudella 2025–2026 Finavian lentoasemilla avautuu yhteensä 13 uutta reittilentoyhteyttä eri puolille Eurooppaa. Finavian lentoasemilta lennetään reittilentoja yhteensä 95 eri ulkomaiseen kaupunkiin ja yhteensä 102 eri lentoasemalle. Suomen sisäisiä reittilentoyhteyksiä on lisäksi 16.

”Finavia tekee tiivistä yhteistyötä lentoyhtiöiden ja alueellisten kumppaneiden kanssa varmistaakseen kattavat lentoyhteydet ja Suomen hyvän saavutettavuuden. Finaviassa olemme valmistautuneet talvikauden alkuun hyvissä ajoin. Lentoasemilla, joilla talven matkailu on vilkasta, olemme rekrytoineet kausityöntekijöitä, jotka jopa kaksinkertaistavat henkilöstömäärän talvikunnossapidon ja asiakaspalvelun tehtävissä”, kertoo Vuori.

Lapin lentoasemilla vilkas talvisesonki

Lapin lentoasemille Ivaloon, Rovaniemelle, Kittilään, Kuusamoon ja Kemi-Tornioon lennetään talvikaudella yhteensä 75 reittilentoyhteyttä, kotimainen Helsinki-reitti mukaan luettuna. Eniten suoria reittilentoja Lapissa on Rovaniemelle (46 kpl), Kittilän lentoasemalle (15 kpl) ja Ivalon lentoasemalle (9 kpl). Reittilentojen lisäksi talvikaudella lennetään paljon kansainvälisiä tilauslentoja.

Kittilän lentoasemalla alkavat suorat reittilentoyhteydet Amsterdamista (KLM), Kööpenhaminasta (SAS) ja Berliinistä (Eurowings).

Lapin lentoasemilla tarjontaansa kasvattavat eniten Finnair, Ryanair ja Easyjet, joista kotimainen Finnair tuo Lapin lentoasemille edelleen eniten matkustajia.

Rovaniemen lentoasema valmiina uusiin ennätyksiin

Rovaniemen lentoasemalle lennetään alkavalla talvikaudella 38 kansainväliseltä lentoasemalta.

”Rovaniemen lentoasemalla on rikottu ennätyksiä vuosi toisensa perään. Myös tulevana talvena lentoaseman matkustajamäärät kasvavat ja näyttää siltä, että jouluun mennessä Rovaniemen lentoasemalla tullaan ylittämään historiallinen miljoonan vuotuisen matkustajan rajapyykki”, kertoo Vuori.

Rovaniemen lentoasemalla juhlistetaan tänä talvena kahdeksaa uutta reittilentoyhteyttä. Lentoyhtiö Ryanair kasvattaa tarjontaansa Rovaniemen lentoasemalla merkittävästi lentämällä talvikaudella Rovaniemelle neljästä uudesta kohteesta: Englannin Birminghamista, Bristolista, Manchesterista ja Irlannin Shannonista. Lisäksi Rovaniemelle alkavat reittilentoyhteydet seuraavilta lentoasemilta: Barcelona (Norwegian), Belfast (Easyjet), Lontoo-Southend (Easyjet) ja Varsova (LOT).

Rovaniemen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä lentävät Finnair ja Norwegian. Vilkkaimpina sesonkipäivinä Norwegian lentää väliä jopa kahdesta kolmeen kertaa päivässä, Finnair jopa yli kymmenen kertaa päivässä.

Finavia on laajentanut Rovaniemen lentoaseman matkustajatiloja matkustajien asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Rovaniemen lentoaseman terminaalin lähtöaulan laajennus otetaan käyttöön juuri talvikauden alkaessa. Lentoaseman matkustajatilat laajenevat lähtöaulassa uuden laajennusosan myötä lähes tuhannella neliömetrillä. 

Lentoyhtiöt lisäävät tarjontaansa valikoiduilla reiteillä

Matkustajamäärät ovat kasvussa myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Helsinki-Vantaalla tarjontaansa ovat kasvattaneet eniten lentoyhtiöt Finnair, SAS ja KLM.

Turun lentoasemalla juhlistetaan kahta uutta reittiavausta, kun lentoyhtiö Wizz Air aloittaa lentonsa Turun ja Bukarestin sekä Turun ja Vilnan välillä. SAS jatkaa reittilentoyhteyttään Kööpenhaminan ja Turun välillä ensimmäistä kertaa myös talvikaudella.

Oulun lentoasemalla lentoyhtiö Discover palaa Oulu-Frankfurt-reitilleen tammikuussa 2026.

