Maastopalojen pienhiukkaset aiheuttavat yli 100 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain – savun ja aavikkopölyn leviämisen vaikutukset jakautuvat epätasaisesti eri maanosiin

Ilmatieteen laitoksen tutkijat osallistuivat raportin tekoon mallintamalla, miten maastopalojen savun pienhiukkaset leviävät ilmakehässä ja arvioivat, kuinka moni ihminen altistuu terveydelle haitallisille pitoisuuksille. Arviot perustuivat satelliittihavaintoihin paloista, joita käytettiin savupäästöjen arviointiin.

Vuonna 2024 maastopalojen savun aiheuttama kuolleisuus oli huipussaan, noin 154 000 ennenaikaista kuolemaa, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolleisuuden kasvu johtuu kuitenkin pääasiassa väestönkasvusta eikä savujen pienhiukkaspitoisuuksien lisääntymisestä. Kun verrataan vuosia 2015–2024 vuosiin 2003–2012, ennenaikaisen kuolleisuuden kasvu on ollut voimakkainta, 46 prosenttia, maissa, jotka kuuluvat matalan inhimillisen kehityksen luokkaan (Human Development Index, HDI). Keskimäärin kasvu on ollut 9 prosenttia. Paikallisesti palot ovat voimistuneet joillakin alueilla, kuten Kanadan ja Yhdysvaltain länsiosissa, mutta maailmanlaajuisesti maastopalosavun pienhiukkasten keskimääräisissä pitoisuuksissa ei ole nähtävissä selvää nousevaa trendiä.

Alueellisesti maastopaloriskit kuitenkin kasvavat, ja palojen voimakkuus sekä savualtistus riippuvat palontorjunnan tehokkuudesta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Ilmatieteen laitoksen SILAM-mallia käytettiin myös aavikkopölyn leviämisen mallinnuksessa, yhdessä Copernicus-ohjelman, Naval Research -laboratorion ja NASAn mallien kanssa. Ilmastonmuutos ja väestönkasvu lisäävät myös ihmisten altistumista aavikkopölylle. Suurin kasvu tässä on havaittavissa Afrikassa ja Aasiassa.

Ilmastonmuutos ja terveys kulkevat käsi kädessä

Nyt julkaistu raportti on osa Lancet Countdown -hanketta, joka seuraa ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia yli 50 eri mittarilla. Niitä ovat esimerkiksi ilmanlaatu, helleaallot ja tartuntatautien leviäminen. Vuoden 2025 raportti korostaa, että ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista on kiirehdittävä, jotta vakavimmilta terveysvaikutuksilta vältytään.

Lancet Countdown on valittu GAEA Awards -kilpailun 15 finalistin joukkoon. Palkinnon voittaja julkistetaan Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2026. Pelkkä ehdokkuuskin on merkittävä tunnustus hankkeen vaikutuksesta ilmastotutkimukseen ja päätöksentekoon.