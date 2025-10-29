Maastopalojen pienhiukkaset aiheuttavat yli 100 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain – savun ja aavikkopölyn leviämisen vaikutukset jakautuvat epätasaisesti eri maanosiin
Maastopaloista syntyvät pienhiukkaset aiheuttavat maailmassa yli 100 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa, kertoo Lancet Countdown 2025 -raportti. Tutkimuksen mukaan savujen pienhiukkaspitoisuudet eivät ole maailmanlaajuisesti merkittävästi lisääntyneet, mutta savulle altistuvien ihmisten määrä kasvaa väestönkasvun myötä etenkin paloherkillä alueilla.
Ilmatieteen laitoksen tutkijat osallistuivat raportin tekoon mallintamalla, miten maastopalojen savun pienhiukkaset leviävät ilmakehässä ja arvioivat, kuinka moni ihminen altistuu terveydelle haitallisille pitoisuuksille. Arviot perustuivat satelliittihavaintoihin paloista, joita käytettiin savupäästöjen arviointiin.
Vuonna 2024 maastopalojen savun aiheuttama kuolleisuus oli huipussaan, noin 154 000 ennenaikaista kuolemaa, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuolleisuuden kasvu johtuu kuitenkin pääasiassa väestönkasvusta eikä savujen pienhiukkaspitoisuuksien lisääntymisestä. Kun verrataan vuosia 2015–2024 vuosiin 2003–2012, ennenaikaisen kuolleisuuden kasvu on ollut voimakkainta, 46 prosenttia, maissa, jotka kuuluvat matalan inhimillisen kehityksen luokkaan (Human Development Index, HDI). Keskimäärin kasvu on ollut 9 prosenttia. Paikallisesti palot ovat voimistuneet joillakin alueilla, kuten Kanadan ja Yhdysvaltain länsiosissa, mutta maailmanlaajuisesti maastopalosavun pienhiukkasten keskimääräisissä pitoisuuksissa ei ole nähtävissä selvää nousevaa trendiä.
Alueellisesti maastopaloriskit kuitenkin kasvavat, ja palojen voimakkuus sekä savualtistus riippuvat palontorjunnan tehokkuudesta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.
Ilmatieteen laitoksen SILAM-mallia käytettiin myös aavikkopölyn leviämisen mallinnuksessa, yhdessä Copernicus-ohjelman, Naval Research -laboratorion ja NASAn mallien kanssa. Ilmastonmuutos ja väestönkasvu lisäävät myös ihmisten altistumista aavikkopölylle. Suurin kasvu tässä on havaittavissa Afrikassa ja Aasiassa.
Ilmastonmuutos ja terveys kulkevat käsi kädessä
Nyt julkaistu raportti on osa Lancet Countdown -hanketta, joka seuraa ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia yli 50 eri mittarilla. Niitä ovat esimerkiksi ilmanlaatu, helleaallot ja tartuntatautien leviäminen. Vuoden 2025 raportti korostaa, että ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista on kiirehdittävä, jotta vakavimmilta terveysvaikutuksilta vältytään.
Lancet Countdown on valittu GAEA Awards -kilpailun 15 finalistin joukkoon. Palkinnon voittaja julkistetaan Maailman talousfoorumissa tammikuussa 2026. Pelkkä ehdokkuuskin on merkittävä tunnustus hankkeen vaikutuksesta ilmastotutkimukseen ja päätöksentekoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikhail Sofiev, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos, p. 050 329 0578
Risto Hänninen, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos
Rostislav Kouznetsov, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos
Andreas Uppstu, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fmi.fi. Korvaa nimen ä-kirjain a-kirjaimella.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Hirmumyrsky Melissa iski tuhoisasti Jamaikalle – jatkaa kulkuaan Kuubaan ja Bahamasaarille29.10.2025 12:14:10 EET | Tiedote
Melissan tuulet puhalsivat kovimmillaan 83 metriä sekunnissa, ja se on voimakkain koskaan Jamaikalle rantautunut hurrikaani. Ilmastonmuutos voimistaa hirmumyrskyjä.
Historiallisen voimakas hurrikaani Melissa rantautuu Jamaikalle tiistaina27.10.2025 17:29:13 EET | Tiedote
Jamaikan eteläpuolella oleva hurrikaani Melissa on voimistunut korkeimman eli 5. kategorian trooppiseksi hirmumyrskyksi.
Kutsu medialle: Mitä tiede kertoo ilmastonmuutoksesta juuri nyt?24.10.2025 09:22:10 EEST | Kutsu
Ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla. Mitä tieteellinen tieto kertoo ilmastonmuutoksen nykytilasta, ja miten muutokset näkyvät Suomessa? Mikä on maankäytön rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa? Tervetuloa kuulemaan tiivis kooste aiheesta YK:n ilmastokokouksen alla.
Kutsu medialle: Mitä tapahtuu, jos Pohjois-Atlantin kiertoliike AMOC keikahtaa uuteen asentoon?20.10.2025 09:30:27 EEST | Kutsu
Kansainvälinen tutkijajoukko kokoontuu keskustelemaan Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen muutosten vaikutuksista Pohjoismaissa. Nordic Tipping Week -työpaja järjestetään 21.–24.10. Helsingissä ja Rovaniemellä. Kutsumme toimittajat kuulemaan aiheesta työpajan tilaisuuksiin!
Viikonlopun säässä on talven merkkejä - talvirenkaille tarvetta Pohjois-Lapissa17.10.2025 14:16:03 EEST | Tiedote
Tulevaan viikonloppuun mahtuu sekä aurinkoista ulkoilusäätä että kuuraantuvia tienpintoja. Sunnuntaina Pohjois-Lappiin on odotettavissa lumisadetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme