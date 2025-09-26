Tutustu Orava-kirjojen kevään 2026 uutuuskirjoihin

Silloin kerran, Morrison: sydämeenkäypä kertomus eläimen ja ihmisen ainutlaatuisesta suhteesta

Ninka Reitun kirjoittama ja kuvittama tarina kertoo viisaasti koiran ja ihmisen yhteisestä elämästä ja työskentelystä Skotlannin nummilla. Kirjan luontoa ja elämää kunnioittava sanoma ei kysy lukijan ikää.

Morrison saapuu pentuna uuteen kotiinsa miehen sylissä keittiöpyyhkeeseen käärittynä. Aluksi pentu on arka, mutta pian siitä kasvaa urhea nuori koira, joka oppii paimentamaan lampaitaan ja seuraa miestä kaikkialle. He ymmärtävät toisiaan sanoitta, kasvavat yhteen.

Ninka Reittu on palkittu lastenkirjailija ja kuvittaja, joka tunnetaan mm. Sinä olet superrakas ja Pulla Vehnänen -kirjoistaan sekä Prinsessa Pikkiriikki -kuvituksistaan. Taiteellisen työnsä ohella hän työskentelee paimenena Glen Eskin laaksossa Skotlannissa.

Silloin kerran, Morrison ilmestyy maaliskuussa.

Ninka Reitun kuvitusta kirjasta Silloin kerran, Morrison. Ninka Reittu

Terholla on hoppu!: riemastuttava ensikirja neuvokkaasta oravanpoikasesta

Terho on ketterä pieni oravanpoikanen, jolla on hoppu! Lotta Sonnisen kirjoittama ja Matti Pikkujämsän kuvittama ensikirja sopii kaikista pienimmille lukijoille. Kirjan värikkäät kuvat, hauskat eläinhahmot, vinkeät tarina ja mukaansa nappaava rytmi kutsuvat eläytymään lukemiseen ja leikittämään lasta kirjan katselun yhteydessä.

Terholla on hoppu! ilmestyy helmikuussa.

Yötärinöitä eli naurattavan karmivia kertomuksia: hyytävän hauskoja tarinoita koululaisille

Jari Mäkipään kirjoittama teos sisältää 15 sopivan jännää ja nauruhermoja värisyttävää tarinaa. Kirjassa tavataan juonia punova hoitokoira, nykyaikainen hammaskeiju, kirjaston kummitusta jahtaava tubettaja, ruokavalionsa kanssa painiva vampyyriperhe, kokkiohjelmassa kilpailevat zombit, kiinalaisesta verkkokaupasta tilattu pikkuveli, viktoriaaninen goottitonttu ja monia muita yllättäviä hahmoja.

Jari Mäkipään aiempiin teoksiin lukeutuvat suositut Etsiväkerho Hurrikaani- ja Masi Tulppa -sarjat. Kirjan hyytävät kertomukset on kuvittanut Teemu Juhani.

Yötärinöitä ilmestyy huhtikuussa.

Oskarin ihmepuhelin: mielikuvituksen voima ja ystävyys selättävät koululaisen tylsyyden

Seitsenvuotias Oskar lähetetään maaseudulle isoäitinsä luokse kesäksi. Kaikki tuntuu jotenkin vieraalta ja oudolta, ja mikä kamalinta: Oskarin kännykkä unohtui kotiin.

Andrus Kivirähk on virolainen kirjailija, jonka teoksia on käännetty kymmenille kielille. Alkuteoksen Oskar ja asjad on suomentanut Anja Salokannel. Kirjan villin iloisen kuvituksen on tehnyt palkittu virolainen lastenkirjakuvittaja Anne Pikkov.

Oskarin ihmepuhelin ilmestyy maaliskuussa.

Noita tuli taloon! : ilkikurinen ja liikuttava tarina isän uudesta naisystävästä

Tanskalainen Kim Fupz Aakeson on tunnettu hulvattomista kirjoistaan, eikä Noita tuli taloon! ole poikkeus. Tarinan pojan vanhemmat ovat eronneet, ja isä rakastunut uuteen naisystäväänsä - joka on ilmiselvä noita! Onneksi pojan ystävä tietää, miten isän lumonnut taika murretaan. Sympaattisen, leikkisän kuvituksen on laatinut Rasmus Bregnhøi.

Noita tuli taloon! ilmestyy maaliskuussa.

