Lapin ELY-keskus esittää muutoksia Savukosken pohjavesialueiden luokituksiin

Luokitusmuutosesitykset perustuvat pohjavesialueilla vuosien 2008–2024 aikana tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla selvitettiin pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset sisälsivät maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, virtaamamittauksia, lähdeinventointeja, maatutkaluotauksia ja maastotarkasteluja. Tutkimusten perusteella Lapin ELY-keskus esittää pohjavesialueiden luokitusten nostamisia, rajausmuutoksia ja pohjavesialueiden poistamisia luokituksesta.

Tutustu aineistoon

Luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 29.10.–28.11.2025. Asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti verkko-osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Lausuntoja ja mielipiteitä esitetyistä muutoksista on mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle viimeistään 28.11.2025.

Luokitusten tarkistamiseen liittyvän kuulemismenettelyn tavoitteena on, että ELY-keskus saa mahdollisesti tarkempaa tietoa, jolla voi olla vaikutusta pohjavesialueen rajaukseen tai luokitukseen. Huomionarvoista on, että ELY-keskus ei tee pohjavesialueiden rajauksesta tai luokituksesta oikeusvaikutteista hallintopäätöstä, eikä rajauksiin ja luokituksiin näin ollen liity valitusoikeutta. Kuulemisen ensisijainen tavoite on tiedottaa uuden ympäristötiedon tuottamisesta.

Luokitusmuutokset perustuvat lainsäädännön muutokseen

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkien aikaisemmin luokiteltujen pohjavesialueiden suojelutarvetta ja soveltuvuutta vedenhankintakäyttöön tarkastellaan siten kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeiksi (1-luokka) tai muiksi vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi (2-luokka). Lisäksi E-luokkaan (1E, 2E tai E) luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin maa- tai pintavesiekosysteemi (esimerkiksi lähteet) on suoraan riippuvainen. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat alueiden luonnontieteellisiin ja hydrogeologisiin ominaisuuksiin.