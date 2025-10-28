Lapin ELY-keskus

Lapin ELY-keskus esittää muutoksia Savukosken pohjavesialueiden luokituksiin

29.10.2025 14:02:13 EET | Lapin ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Lapin pohjavesialueiden luokituksiin ollaan tekemässä muutoksia. Esitys pohjavesialueiden luokitusmuutoksista koskee 180 pohjavesialuetta, jotka sijaitsevat Savukosken kunnassa. Luokitusmuutokset liittyvät käynnissä olevaan ja edelleen jatkuvaan pohjavesialueiden uudelleen luokitteluun. Savukosken kunnassa sijaitsevien pohjavesialueiden luokitukset tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.

Metsäinen harjumaisema.
Kuva: Lapin ELY-keskus.

Luokitusmuutosesitykset perustuvat pohjavesialueilla vuosien 2008–2024 aikana tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla selvitettiin pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset sisälsivät maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, virtaamamittauksia, lähdeinventointeja, maatutkaluotauksia ja maastotarkasteluja. Tutkimusten perusteella Lapin ELY-keskus esittää pohjavesialueiden luokitusten nostamisia, rajausmuutoksia ja pohjavesialueiden poistamisia luokituksesta.

Tutustu aineistoon

Luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 29.10.–28.11.2025. Asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti verkko-osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Lausuntoja ja mielipiteitä esitetyistä muutoksista on mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle viimeistään 28.11.2025.

Luokitusten tarkistamiseen liittyvän kuulemismenettelyn tavoitteena on, että ELY-keskus saa mahdollisesti tarkempaa tietoa, jolla voi olla vaikutusta pohjavesialueen rajaukseen tai luokitukseen. Huomionarvoista on, että ELY-keskus ei tee pohjavesialueiden rajauksesta tai luokituksesta oikeusvaikutteista hallintopäätöstä, eikä rajauksiin ja luokituksiin näin ollen liity valitusoikeutta. Kuulemisen ensisijainen tavoite on tiedottaa uuden ympäristötiedon tuottamisesta.

Luokitusmuutokset perustuvat lainsäädännön muutokseen

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkien aikaisemmin luokiteltujen pohjavesialueiden suojelutarvetta ja soveltuvuutta vedenhankintakäyttöön tarkastellaan siten kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeiksi (1-luokka) tai muiksi vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi (2-luokka). Lisäksi E-luokkaan (1E, 2E tai E) luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin maa- tai pintavesiekosysteemi (esimerkiksi lähteet) on suoraan riippuvainen. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat alueiden luonnontieteellisiin ja hydrogeologisiin ominaisuuksiin.

Avainsanat

savukoskilappilapin ely-keskuspohjavedetpohjavesialueet

Yhteyshenkilöt

Suunnittelija Terhi Seppänen, puh. 0295 037 081
Hydrogeologi Anne Lindholm, puh. 0295 037 021

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye