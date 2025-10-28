Lapin ELY-keskus esittää muutoksia Savukosken pohjavesialueiden luokituksiin
Lapin pohjavesialueiden luokituksiin ollaan tekemässä muutoksia. Esitys pohjavesialueiden luokitusmuutoksista koskee 180 pohjavesialuetta, jotka sijaitsevat Savukosken kunnassa. Luokitusmuutokset liittyvät käynnissä olevaan ja edelleen jatkuvaan pohjavesialueiden uudelleen luokitteluun. Savukosken kunnassa sijaitsevien pohjavesialueiden luokitukset tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena.
Luokitusmuutosesitykset perustuvat pohjavesialueilla vuosien 2008–2024 aikana tehtyihin tutkimuksiin, joiden avulla selvitettiin pohjavesialueiden soveltuvuutta yhdyskuntien vedenhankintaan. Tutkimukset sisälsivät maaperäkairauksia, ominaisantoisuuspumppauksia, virtaamamittauksia, lähdeinventointeja, maatutkaluotauksia ja maastotarkasteluja. Tutkimusten perusteella Lapin ELY-keskus esittää pohjavesialueiden luokitusten nostamisia, rajausmuutoksia ja pohjavesialueiden poistamisia luokituksesta.
Tutustu aineistoon
Luokitusmuutoksia koskevat aineistot ovat nähtävillä 29.10.–28.11.2025. Asiakirjoihin voi tutustua sähköisesti verkko-osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.
Lausuntoja ja mielipiteitä esitetyistä muutoksista on mahdollisuus esittää Lapin ELY-keskukselle viimeistään 28.11.2025.
Luokitusten tarkistamiseen liittyvän kuulemismenettelyn tavoitteena on, että ELY-keskus saa mahdollisesti tarkempaa tietoa, jolla voi olla vaikutusta pohjavesialueen rajaukseen tai luokitukseen. Huomionarvoista on, että ELY-keskus ei tee pohjavesialueiden rajauksesta tai luokituksesta oikeusvaikutteista hallintopäätöstä, eikä rajauksiin ja luokituksiin näin ollen liity valitusoikeutta. Kuulemisen ensisijainen tavoite on tiedottaa uuden ympäristötiedon tuottamisesta.
Luokitusmuutokset perustuvat lainsäädännön muutokseen
Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. ELY-keskukset vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkien aikaisemmin luokiteltujen pohjavesialueiden suojelutarvetta ja soveltuvuutta vedenhankintakäyttöön tarkastellaan siten kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran.
Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeiksi (1-luokka) tai muiksi vedenhankintaan soveltuviksi pohjavesialueiksi (2-luokka). Lisäksi E-luokkaan (1E, 2E tai E) luokitellaan ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä jokin maa- tai pintavesiekosysteemi (esimerkiksi lähteet) on suoraan riippuvainen. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat alueiden luonnontieteellisiin ja hydrogeologisiin ominaisuuksiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suunnittelija Terhi Seppänen, puh. 0295 037 081
Hydrogeologi Anne Lindholm, puh. 0295 037 021
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus
Talvinopeudet Lapissa voimaan keskiviikosta 29.10.2025 alkaen28.10.2025 07:42:15 EET | Tiedote
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin siirrytään Lapin ELY-keskuksen alueella keskiviikosta 29.10.2025 alkaen. Nopeusrajoitusmerkit vaihdetaan keskiviikon ja torstain aikana. Rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.
Tornion sillan liikennejärjestelyt muuttuvat ensi viikon alussa24.10.2025 10:53:47 EEST | Tiedote
Tornion sillan liikennejärjestelyt muuttuvat ensi viikon alkupuolella, kun kaideasennukset saadaan valmiiksi.
Tornionjoen kalastusluvat kävivät kaupaksi rajoituksista huolimatta22.10.2025 08:55:24 EEST | Tiedote
Kalastussääntöjen tiukentuminen vaikutti vain vähän kalastajamääriin Tornionjoella kalastuskaudella 2025. Kalastajien lupa-asiat olivat pääosin kunnossa ja uusia kalastusmääräyksiä noudatettiin melko hyvin.
Työttömyyden alueelliset erot Lapissa huomattavia21.10.2025 08:35:35 EEST | Tiedote
Lapissa oli syyskuussa 7 530 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa yhä koko maata myönteisempänä. Alueelliset kehityserot työttömyydessä ovat Lapissa huomattavia ja työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain 6,3–15,4 %:iin. Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt myös Lapissa. Avoimissa työpaikoissa näkyy tulevan matkailusesongin työvoimatarpeet.
Avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 10:05:52 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme