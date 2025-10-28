Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa ennätyksellisen hyvä äänestysprosentti
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa annettiin yhteensä 44 559 ääntä, mikä on 9 525 ääntä enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Äänestysprosentiksi muodostui ennätyksellinen 32,3 % (edellisessä vaalissa 27,0 %). Äänioikeutettuja vaalissa oli 138 126 Keskimaan jäsentä.
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalien äänestysaika oli 6.–20.10.2025. Ehdokkaina vaaleissa oli 172 osuuskaupan jäsentä, joista asiakasomistajat pääsivät äänestämään 50-jäsenisen edustajiston. Keskimaan edustajiston vaaleissa on käytössä suora vaalitapa, jossa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Vaalit toteutettiin sähköisen- ja postiäänestyksen yhdistelmävaalina. Postiäänten osuus oli 41,5 % ja sähköisten äänten osuus 58,5 %.
– Olemme todella tyytyväisiä asiakasomistajien äänestysaktiivisuuteen vaaleissamme. Äänestysaktiivisuus nousi edellisistä vaaleista jopa 5,3 prosenttiyksikköä. Osuuskauppavaaleissa yli 30 prosentin äänestysaktiivisuus katsotaan erinomaiseksi tulokseksi. Vaalien seurauksena edustajiston jäsenistä yli puolet vaihtuu, ja edustajistoon liittyy 27 uutta jäsentä, toteaa Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.
− Sähköinen äänestystapa on otettu vastaan myönteisesti, ja näissä vaaleissa sähköisten äänien osuus ylitti ensimmäistä kertaa selvästi postiäänten määrän. Tavoitteenamme on seuraavissa, neljän vuoden kuluttua järjestettävissä vaaleissa lisätä edelleen sähköisen vaalitavan käyttöä sekä vähentää postitse lähetettävien materiaalien määrää, kertoo Toivanen.
Keskimaan 50-jäsenisessä edustajistossa uusia edustajia on 27. Naisia edustajistoon valittiin 28 kpl (56 %) ja miehiä 22 kpl (44 %). Nuorin edustajistoon valittu on 28-vuotias ja vanhin 85-vuotias. Edustajiston keski-ikä on 54,9 vuotta.
Jäsenalueittaiset äänestysprosentit
Eteläinen jäsenalue 1, (36,6 %)
Jyväskylän jäsenalue 2, (33,1 %)
Pohjoinen jäsenalue 3, (38,2 %)
Toimialueen ulkopuoliset, (17,2 %)
|Vaalin eniten ääniä saaneet jäsenalueittain:
|äänet:
|Eteläinen jäsenalue 1:
Leskinen Sari, kassamyyjä, Kangasniemi
Kalmari Leena, hammashoitaja, Laukaa
Häkkinen Ari, maaseutuyrittäjä, Hankasalmi
|
946
726
700
|Jyväskylän jäsenalue 2:
Savolainen Virve, kassamyyjä, Jyväskylä
Weijo Ilse, opettaja, Jyväskylä
Tiainen Eila, toimittaja, Jyväskylä
|
747
734
666
|
Pohjoinen jäsenalue 3:
Kaipomäki Päivi, metsäalan opettaja, Saarijärvi
Pullinen Tarja, kampaaja, yrittäjä, Äänekoski
|
872
821
714
Valitun edustajiston toimikausi alkaa Keskimaan sääntöjen mukaan, kun vaalin tulos on julkistettu. Toimikausi on 2025−2029.
Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on tärkeä – onhan osuuskauppa jäsentensä omistama yritys. Edustajiston päätösvaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta. Sääntöjen määrittämän roolinsa lisäksi edustajisto toimii näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välille.
Kaikkien Keskimaan vaaleissa äänestäneiden kesken järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli 3 kpl vuoden ruokaostoksia. Yhden palkinnon arvo on 10 000 euroa. Arvonnat on suoritettu ja voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.
Uuden edustajiston kokoonpano ja vaalien tulokset löytyy Keskimaan sivuilta: keskimaa.fi/vaalit
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niko Toivanentalousjohtaja, CFOPuh:+358 10 767 3030niko.toivanen@sok.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
S-market Karstula uudistuu – energiatehokkuus ja asiointikokemus paranevat28.10.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa laajan uudistuksen S-market Karstulassa, jonka myötä myymälän toiminnallisuudet paranevat. Uudistuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä sujuvampi ja miellyttävämpi asiointikokemus sekä parantaa myymälän energiatehokkuutta. Uudistustyöt alkavat vaiheittain marraskuussa ja myymäläuudistus valmistuu helmikuun 2026 loppuun mennessä.
Keskimaan päivittäistavarakauppa jatkaa vahvaa kasvuaan – ravintolakauppa ja yleinen taloustilanne haastavat23.10.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan tammi-syyskuun liikevaihto oli 579,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 2,1 prosenttia. Marketkaupan tasainen kehitys jatkui päivittäistavarakaupan myynnin kasvaessa alan markkinaa paremmin, myös käyttötavarakauppa on kääntynyt kasvuun. Yleisesti heikko suhdannetilanne haastaa erityisesti ravintolakauppaa.
Break Sokos Hotel Himos avataan marraskuun lopulla – hotellin ravintolalle kohteeseen sopiva nimi20.10.2025 09:06:09 EEST | Tiedote
Himoksen Länsirinteiden juurelle rakennettu Break Sokos Hotel Himos on valmistumassa suunnitellussa aikataulussa. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2024, ja pääurakoitsija Rakennusliike Lapti luovuttaa hotellin Osuuskauppa Keskimaan hallintaan lokakuun viimeisenä päivänä, puolentoista vuoden rakentamisen jälkeen. Hotelli ja hotellin Laaksoravintola Loiva avaavat ovensa asiakkaille perjantaina 21.11.2025.
ABC Palokan latausasema uudistui – lisää huippunopeaa latausta sähköautoilijoille Nelostien varteen ja Jyväskylään17.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa on laajentanut ABC-latauspalveluitaan avaamalla uuden suurteholatausaseman ABC Palokkaan. Asema otettiin käyttöön torstaina 16.10.2025. Tämän uuden latausaseman myötä Keskimaalla on nyt yli 60 suurteholatauspistettä Nelostien varrella Keski-Suomessa.
Äänestäminen Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa alkaa maanantaina – ehdolla 172 ehdokasta3.10.2025 08:28:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa näkyy monella tavalla jäsentensä arjessa ja alueellisen elinvoiman kehittäjänä. Mitä osuuskauppa voisi tehdä paremmin ja mihin sen tulisi keskittyä alueen kehittämisessä? Tähän pääsee osaltaan vaikuttamaan Osuuskauppa Keskimaan edustajisto, joka valitaan ensi maanantaina alkavissa vaaleissa. Ehdolle on asettunut 172 ehdokasta eri puolilta Keskimaan toimialuetta. Äänestäminen vaaleissa onnistuu 6.–20.10. joko postitse tai sähköisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme