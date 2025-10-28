Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa ennätyksellisen hyvä äänestysprosentti

Break Sokos Hotel Himos avataan marraskuun lopulla – hotellin ravintolalle kohteeseen sopiva nimi 20.10.2025 09:06:09 EEST | Tiedote

Himoksen Länsirinteiden juurelle rakennettu Break Sokos Hotel Himos on valmistumassa suunnitellussa aikataulussa. Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2024, ja pääurakoitsija Rakennusliike Lapti luovuttaa hotellin Osuuskauppa Keskimaan hallintaan lokakuun viimeisenä päivänä, puolentoista vuoden rakentamisen jälkeen. Hotelli ja hotellin Laaksoravintola Loiva avaavat ovensa asiakkaille perjantaina 21.11.2025.