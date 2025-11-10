FinnHEMS Oy

Kutsu medialle: Tampereen uuden lääkärihelikopteritukikohdan avajaiset

29.10.2025 14:48:19 EET | FinnHEMS Oy | Kutsu

Tampereen FH30-lääkärihelikopteriyksikön toiminta muutti uuteen, lääkärihelikopteritoimintaa varten rakennettuun tukikohtarakennukseen Pirkkalan lentoaseman alueella lokakuun alussa.

Keltainen FinnHEMS-lääkärihelikopteri sisätiloissa helikopterihallissa
Tampereen FH30-lääkäriyksikön helikopteri lähtövalmiina uudessa tukikohdassa

Median edustajana olet lämpimästi tervetullut Tampereen lääkärihelikopteritukikohdan avajaistilaisuuteen 10.11.2025 klo 11–13

Tilaisuudessa kuullaan sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys, lääkärihelikopteritoiminnan ajankohtaisia teemoja muun muassa lääkärihelikopteritoiminnan roolista ja merkityksestä sekä tukikohdan operatiivisen miehistön ajatuksia.

Aika: maanantaina 10.11.2025 klo 11
Paikka: FinnHEMSin FH30-tukikohta, Myötätuuli 57, Pirkkala

Tilaisuuden avaus ja katsaus lääkärihelikopteritoiminnan ajankohtaisiin teemoihin
Jari Huhtinen, toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy

Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys
Sanna Hoppu, sosiaali- ja terveysministeriö, valmiusyksikkö

Mihin lääkäriyksikköä tarvitaan? Lääkärihelikopteritoiminta ensihoitopalvelun osana Sisä-Suomen yhteistyöalueella 
Sirpa Rainesalo, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue

Hyvin toimivan tukikohtarakennuksen merkitys laadukkaalle 24/7 päivystystoiminnalle
FH30-tukikohdan vastuumiehistö  

Esitysten osuus kestää reilun tunnin, minkä jälkeen on tutustuminen tukikohtaan ja vapaata seurustelua tarjoiluineen. Tilaisuudessa tarjotaan kevyt salaattilounas ja kakkukahvit.  

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua. Pyydämme ilmoittautumaan lomakkeella:  https://fi.surveymonkey.com/r/avajaisetpirkanmaa 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan tukikohdan tiloihin ja toimintaan!

Tiedustelut tilaisuudesta: 

FinnHEMSin viestintä, Tiina Koutajoki, tiina.koutajoki@finnhems.fi, p. 0400 415 635

Yhteyshenkilöt

