Kutsu medialle: Tampereen uuden lääkärihelikopteritukikohdan avajaiset

Median edustajana olet lämpimästi tervetullut Tampereen lääkärihelikopteritukikohdan avajaistilaisuuteen 10.11.2025 klo 11–13



Tilaisuudessa kuullaan sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys, lääkärihelikopteritoiminnan ajankohtaisia teemoja muun muassa lääkärihelikopteritoiminnan roolista ja merkityksestä sekä tukikohdan operatiivisen miehistön ajatuksia.



Aika: maanantaina 10.11.2025 klo 11

Paikka: FinnHEMSin FH30-tukikohta, Myötätuuli 57, Pirkkala



Tilaisuuden avaus ja katsaus lääkärihelikopteritoiminnan ajankohtaisiin teemoihin

Jari Huhtinen, toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy



Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys

Sanna Hoppu, sosiaali- ja terveysministeriö, valmiusyksikkö



Mihin lääkäriyksikköä tarvitaan? Lääkärihelikopteritoiminta ensihoitopalvelun osana Sisä-Suomen yhteistyöalueella

Sirpa Rainesalo, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue

Hyvin toimivan tukikohtarakennuksen merkitys laadukkaalle 24/7 päivystystoiminnalle

FH30-tukikohdan vastuumiehistö



Esitysten osuus kestää reilun tunnin, minkä jälkeen on tutustuminen tukikohtaan ja vapaata seurustelua tarjoiluineen. Tilaisuudessa tarjotaan kevyt salaattilounas ja kakkukahvit.



Tilaisuuteen tulee ilmoittautua. Pyydämme ilmoittautumaan lomakkeella: https://fi.surveymonkey.com/r/avajaisetpirkanmaa



Lämpimästi tervetuloa tutustumaan tukikohdan tiloihin ja toimintaan!

Tiedustelut tilaisuudesta:

FinnHEMSin viestintä, Tiina Koutajoki, tiina.koutajoki@finnhems.fi, p. 0400 415 635



