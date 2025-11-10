Kutsu medialle: Tampereen uuden lääkärihelikopteritukikohdan avajaiset
Tampereen FH30-lääkärihelikopteriyksikön toiminta muutti uuteen, lääkärihelikopteritoimintaa varten rakennettuun tukikohtarakennukseen Pirkkalan lentoaseman alueella lokakuun alussa.
Median edustajana olet lämpimästi tervetullut Tampereen lääkärihelikopteritukikohdan avajaistilaisuuteen 10.11.2025 klo 11–13
Tilaisuudessa kuullaan sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys, lääkärihelikopteritoiminnan ajankohtaisia teemoja muun muassa lääkärihelikopteritoiminnan roolista ja merkityksestä sekä tukikohdan operatiivisen miehistön ajatuksia.
Aika: maanantaina 10.11.2025 klo 11
Paikka: FinnHEMSin FH30-tukikohta, Myötätuuli 57, Pirkkala
Tilaisuuden avaus ja katsaus lääkärihelikopteritoiminnan ajankohtaisiin teemoihin
Jari Huhtinen, toimitusjohtaja, FinnHEMS Oy
Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys
Sanna Hoppu, sosiaali- ja terveysministeriö, valmiusyksikkö
Mihin lääkäriyksikköä tarvitaan? Lääkärihelikopteritoiminta ensihoitopalvelun osana Sisä-Suomen yhteistyöalueella
Sirpa Rainesalo, johtajaylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue
Hyvin toimivan tukikohtarakennuksen merkitys laadukkaalle 24/7 päivystystoiminnalle
FH30-tukikohdan vastuumiehistö
Esitysten osuus kestää reilun tunnin, minkä jälkeen on tutustuminen tukikohtaan ja vapaata seurustelua tarjoiluineen. Tilaisuudessa tarjotaan kevyt salaattilounas ja kakkukahvit.
Tilaisuuteen tulee ilmoittautua. Pyydämme ilmoittautumaan lomakkeella: https://fi.surveymonkey.com/r/avajaisetpirkanmaa
Lämpimästi tervetuloa tutustumaan tukikohdan tiloihin ja toimintaan!
Tiedustelut tilaisuudesta:
FinnHEMSin viestintä, Tiina Koutajoki, tiina.koutajoki@finnhems.fi, p. 0400 415 635
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina KoutajokiviestintäpäällikköFinnHEMS OyPuh:+358 400 415 635tiina.koutajoki@finnhems.fi
