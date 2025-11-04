Tamperelaisen Janne Riitakorven esikoisteos on vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen sijoittuva poliittinen trilleri – julkistamistilaisuus Pääkirjasto Metsossa ti 25.11. klo 18
Naamion takaa on todentuntuinen kertomus Venäjän hyökkäyksestä Suomeen, diplomaattisesta pelistä ja suomalaisten taistelutahdosta. Tapahtumien edetessä vauhdilla, poikkeuksellista rohkeutta vaaditaan niin valtiojohdolta kuin tavallisilta suomalaisiltakin.
Janne Riitakorven poliittinen jännitysromaani Naamion takaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
On vuosi 2028, ja Ukrainan sota on päättynyt tulitaukoon. Eurooppa elää veitsen terällä, mutta Suomessa arki pyörii normaalisti. Joonas valmistautuu kertausharjoituksiin ja hyvästelee pahaa aavistamatta tyttöystävänsä. Kumpikaan ei osaa odottaa, että Venäjällä valmistellaan iskua Suomea vastaan ja kertausharjoitukset muuttuvat tositoimiksi.
Myös lomamatkalta Suomeen palaava Julia päätyy sodan keskipisteeseen, kun hän tutustuu lennolla vieressään istuvaan ulkomaalaiseen ja salamyhkäiseen mieheen. Mies ei ole mitä Julialle väittää, vaan venäläinen agentti, joka on tullut Lappeenrantaan käynnistämään Suomelle kohtalokkaan operaation. Pian presidentti Leo Paasio on vakavien päätösten edessä. Toivoa tuo vuosia sitten solmittu salaisuus.
Janne Riitakorpi (s. 1994) on tamperelainen yhteiskuntatieteiden maisteri, jolle kirjallisuus on aina ollut lähellä sydäntä. Naamion takaa on hänen esikoisromaaninsa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan aktiivisena seuraajana ja suomalaisen jännityskirjallisuuden intohimoisena ystävänä, esikoisteoksensa genren valinta oli hänelle helppoa.
Kirjan julkistamistilaisuus järjestetään Tampereen Pääkirjasto Metsossa (Pirkankatu 2, Tampere, luentosali Pihlaja) tiistaina 25.11. klo 18. Kirjailijaa haastattelee kustannustoimittaja Aleksandra Hintikka.
RIITAKORPI, JANNE: Naamion takaa
319 sivua
ISBN 9789524172561
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
