Vaasan kansalaisopisto Alma järjestää etsinnän peruskurssin yhteistyössä Vapepan kanssa
Kansalaisopisto Alma ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) järjestävät yhteistyössä maksuttoman Etsinnän peruskurssin kansalaisopisto Almassa sunnuntaina 23.11.2025 klo 9–17, Raastuvankatu 33, luokka 208, 2. kerros. Koulutus pidetään suomen kielellä ja on tarkoitettu yli 16-vuotiaille Vapepan toiminnasta kiinnostuneille.
Kurssin käytyään kurssilaiset tuntevat yleisimmin käytettävät etsintämenetelmät ja osaavat toimia niissä etsijöinä. Osallistujat tietävät myös Vapepan toiminnan ja viranomaisyhteistyön periaatteet, henkilökohtaisen valmiuden osa-alueet, vastuuasiat ja osaavat varautua etsintöihin sekä toimia etsintähälytyksessä. Kurssin käyminen ei velvoita liittymään hälytysryhmään, mutta toimintaan mukaan haluaville pyritään osoittamaan oma hälytysryhmä.
Kurssi sisältää teoriaopetusta, pienimuotoisia ryhmätehtäviä ja ohjattua etsintäharjoittelua maastossa. Kurssista saa todistuksen, mutta osallistujille suositellaan osallistumista tulevaisuudessa järjestettäviin etsintäharjoituksiin kurssin jälkeen. Kurssin kouluttajana toimii valmiuskouluttaja Anders Blomberg.
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa/ – Etsinnän peruskurssi
Vaasan kansalaisopisto Alma tukee aktiivisesti alueellista vapaaehtoistoimintaa
Vapaaehtoistoiminnan tukeminen on osa kansalaisopiston lakisääteistä tehtävää. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.
Kansalaisopisto Alma tukee aktiivisesti vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla tiloja sekä järjestämällä kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, yleisöluentoja ja koulutuksia yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Alma toimii monipuolisessa roolissa sillanrakentajana ja foorumien alustana eri toimijoiden välillä, vahvistaen paikallista yhteisöllisyyttä ja edistäen vapaaehtoistyön näkyvyyttä ja saavutettavuutta.
Alman Opistofoorumi-sarjassa vapaaehtoistoiminta on yksi keskeinen teema, joka tuo toimijat ja kansalaiset yhteen yhteisten keskustelujen ja verkostoitumisen merkeissä. Syksyllä 2024 yhdessä Vaasan seudun Valikkoryhmän kanssa järjestetty Iloa ja voimaa vapaaehtoisuudesta tilaisuus oli hieno esimerkki toiminnasta, jossa kaikille kiinnostuneille tarjottiin mahdollisuus tutustua paikallisiin yhdistyksiin ja vapaaehtoistyön muotoihin.
Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa, oppia uutta ja kokea merkityksellisyyttä. Se voi vahvistaa sosiaalisia verkostoja, lisätä hyvinvointia ja tuoda iloa sekä tekijälle että yhteisölle. Vapaaehtoistyö voi tuoda elämään uusia näkökulmia, merkityksellisiä ihmissuhteita ja vahvan tunteen siitä, että kuuluu yhteisöön ja tekee jotain tärkeää muiden hyväksi.
