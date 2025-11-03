KUTSU: Pirkko Vekkelin Mies, leikki ja ikävä -kirjan julkkarit

Avaimen kevään 2026 kustannusohjelma on julkistettu 3.11.2025 09:15:00 EET | Tiedote

Avaimen kevään 2026 kustannusohjelma tarjoaa kaikenlaisille lukijoille valikoiman laatukirjallisuutta. Kirjallisuuden dosentin Pekka Vartiaisen loistokas romaani Murhakertomuksen anatomia vie kuohuvaan sotien väliseen 1920-luvun Berliiniin. Susanna Makaroffin esikoisromaanissa Piiri pieni pyörii ratkotaan menneisyyden syntejä espoolaisessa taloyhtiössä Liane Moriartyn hengessä. Tietokirjallisuudessa on tarjolla muun muassa taiteilijakoteja, true crimea Pohjanmaalta ja tekoälyn algoritmeja. Pirkko Soinisen intiimissä matka- ja esseekirjassa Siellä missä sydän on. Kylässä taiteilijakodeissa vieraillaan suomalaisissa taiteilijakodeissa. Niko Jutilan Paha Pohjanmaa. Henkirikoksia lakeuksilta 1900–1950 on historiallista true crimea Suomesta. Jarno Alastalo pohtii kirjassaan Musta laatikko. Tekoälyttömyyden ajan alku maailmaa, jossa algoritmit ja tekoäly muokkaavat tunteitamme, valintojamme ja yhteisöjämme. Selkolukijoille ilmestyy ilmestyy kaunoa ja tietoa. Esa Juntusen suosittu Vaurastu vi