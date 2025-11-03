Avain

KUTSU: Pirkko Vekkelin Mies, leikki ja ikävä -kirjan julkkarit

4.11.2025 09:20:00 EET | Avain | Tiedote

Tule kuuntelemaan keskustelua runoilija Ilpo Tiihosen elämästä ja tapaamaan kirjailija Pirkko Vekkeliä, joka kertoo kirjastaan Mies, leikki ja ikävä – Ilpo Tiihonen, elämä ja runot. Kaikille avoin kirjanjulkistustapahtuma järjestetään Kallion kirjastossa (Viides linja 11) maanantaina 17.11.2025 klo 16.30 alkaen. Tilaisuus on osa Kallio kipinöi -festivaalia.

Pirkko Vekkeli: Mies, leikki ja ikävä
Pirkko Vekkeli: Mies, leikki ja ikävä

Ilpo Tiihonen (1950–2021) oli Suomen tunnetuimpia runoilijoita. Hänen tekstinsä on tiihosmaisen omaleimaista suomen kieltä: kaunista, älykästä ja nokkelaa. Uransa aikana hänet palkittiin kahdesti valtion kirjallisuuspalkinnolla, Tanssiva karhu -palkinnolla ja Pro Finlandia -mitalilla.

Kirjassaan Pirkko Vekkeli seuraa Ilpo Tiihosen elämän käänteitä runojen kautta. Hän on myös haastatellut runoilijan läheisiä työkumppaneita ja ystäviä, kuunnellut muistoja ja anekdootteja sekä paneutunut faktoihin.

Tilaisuudessa Ilpo Tiihosta muistelevat myös hänen läheisensä ja ystävänsä musiikin ja sanojen siivittämänä. Kirja myynnissä julkkarihintaan.

Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittaudu 13.11.2025 mennessä: info@avain.net.

