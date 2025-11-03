KUTSU: Pirkko Vekkelin Mies, leikki ja ikävä -kirjan julkkarit
Tule kuuntelemaan keskustelua runoilija Ilpo Tiihosen elämästä ja tapaamaan kirjailija Pirkko Vekkeliä, joka kertoo kirjastaan Mies, leikki ja ikävä – Ilpo Tiihonen, elämä ja runot. Kaikille avoin kirjanjulkistustapahtuma järjestetään Kallion kirjastossa (Viides linja 11) maanantaina 17.11.2025 klo 16.30 alkaen. Tilaisuus on osa Kallio kipinöi -festivaalia.
Ilpo Tiihonen (1950–2021) oli Suomen tunnetuimpia runoilijoita. Hänen tekstinsä on tiihosmaisen omaleimaista suomen kieltä: kaunista, älykästä ja nokkelaa. Uransa aikana hänet palkittiin kahdesti valtion kirjallisuuspalkinnolla, Tanssiva karhu -palkinnolla ja Pro Finlandia -mitalilla.
Kirjassaan Pirkko Vekkeli seuraa Ilpo Tiihosen elämän käänteitä runojen kautta. Hän on myös haastatellut runoilijan läheisiä työkumppaneita ja ystäviä, kuunnellut muistoja ja anekdootteja sekä paneutunut faktoihin.
Tilaisuudessa Ilpo Tiihosta muistelevat myös hänen läheisensä ja ystävänsä musiikin ja sanojen siivittämänä. Kirja myynnissä julkkarihintaan.
Lämpimästi tervetuloa! Ilmoittaudu 13.11.2025 mennessä: info@avain.net.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Tiina AaltoKustantajaPuh:0407150901tiina.aalto@avain.net
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avain
Avaimen kevään 2026 kustannusohjelma on julkistettu3.11.2025 09:15:00 EET | Tiedote
Avaimen kevään 2026 kustannusohjelma tarjoaa kaikenlaisille lukijoille valikoiman laatukirjallisuutta. Kirjallisuuden dosentin Pekka Vartiaisen loistokas romaani Murhakertomuksen anatomia vie kuohuvaan sotien väliseen 1920-luvun Berliiniin. Susanna Makaroffin esikoisromaanissa Piiri pieni pyörii ratkotaan menneisyyden syntejä espoolaisessa taloyhtiössä Liane Moriartyn hengessä. Tietokirjallisuudessa on tarjolla muun muassa taiteilijakoteja, true crimea Pohjanmaalta ja tekoälyn algoritmeja. Pirkko Soinisen intiimissä matka- ja esseekirjassa Siellä missä sydän on. Kylässä taiteilijakodeissa vieraillaan suomalaisissa taiteilijakodeissa. Niko Jutilan Paha Pohjanmaa. Henkirikoksia lakeuksilta 1900–1950 on historiallista true crimea Suomesta. Jarno Alastalo pohtii kirjassaan Musta laatikko. Tekoälyttömyyden ajan alku maailmaa, jossa algoritmit ja tekoäly muokkaavat tunteitamme, valintojamme ja yhteisöjämme. Selkolukijoille ilmestyy ilmestyy kaunoa ja tietoa. Esa Juntusen suosittu Vaurastu vi
Vesa Sisätön uutuuskirja 105 suurenmoista hullua syventyy historian erikoisimpiin persoonallisuuksiin21.10.2025 07:40:00 EEST | Tiedote
Vesa Sisätön uutuuskirja 105 suurenmoista hullua tutkii historian erikoisimpia persoonallisuuksia, jotka eivät alistuneet tavanomaisiin rooleihin. Teos juhlii ihmisten monimuotoisuutta kunnioittaen ja arvostaen.
Sari Kanalan tietokirja Saimaannorppa on houkutteleva teos koko perheelle20.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Sokkeloinen ja sameavetinen Saimaa on muokannut suurisilmäisestä saimaannorpasta ihan omanlaisensa hylkeen. Tämän tietokirjan avulla opit paljon uutta saimaannorpasta!
KUTSU: Minna Sadeniemen Lääkärin sairauskertomus -teoksen julkkarit16.10.2025 12:00:00 EEST | Kutsu
Tule juhlistamaan kanssamme LT, psykiatri ja kirjailija Minna Sadeniemen Lääkärin sairauskertomus -teosta Keskustakirjasto Oodiin (Töölönlahdenkatu 4, Hki) Saarikoski-matolle (3.krs) torstaina 30.10.2025 klo 17-18. Sadeniemi kertoo tilaisuudessa omakohtaisesta ja sairaanhoidon tilaa kommentoivasta teoksestaan, sairastumisestaan syöpään ja mielialahäiriöön, sekä lääkärin sairastamisen stigmasta.
Lääkärin sairauskertomus kertoo sairastumisesta syöpään ja mielialahäiriöön8.10.2025 09:44:05 EEST | Tiedote
Millaista on sairastaa vakavasti, kun on itse lääkäri? Minna Sadeniemi on käynyt läpi paitsi syöpähoidot myös sairastunut mielialahäiriöön. Hän pohtii omakohtaisessa Lääkärin sairauskertomus -kirjassaan millaista psykiatrin on olla avoin siitä, että on itsekin ollut potilaana? Minkälaisen stigman psyykkisesti sairastuminen lääkäriin jättää?
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme