Lapin matkailun kasvu saa uuden ulottuvuuden - Airpro Premium tuo yksityislentojen catering-palvelun Rovaniemelle, Kittilään ja Ivaloon

Yksityislentojen palvelut uudelle tasolle

Airpro Premium jatkaa yksityislentokoneiden palveluiden edelläkävijänä yhdistämällä yli 30 vuoden ilmailuosaamisen ja Lapin luksusmatkailun vaatimukset. Pure Catering by Airpro Premium on suunniteltu erityisesti asiakkaille, jotka arvostavat saumatonta asiakaskokemusta, tinkimätöntä laatua ja yksilöllisesti räätälöityjä makuja ripauksella Lapin mystiikkaa. Airpro Premiumin syvällinen ilmailualan osaaminen kattaa koko matkustajapolun, ja nyt myös räätälöidyn catering-kokonaisuuden lennoilla.



Henri Suurnäkki, Airpron liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja:

"Pure Catering on kunnianosoitus suomalaiselle ja lappilaiselle vieraanvaraisuudelle ja ilmailuosaamiselle. Palvelu on juurtunut Lapin mystiikkaan – juuri siihen, mitä kansainväliset matkustajat tulevat kokemaan. Haluamme tarjota elämyksen, joka ei unohdu.

Hiljaisuus puhuu puolestaan

Keittiömestari Jussi Piiroisella on pitkä kokemus pohjoismaisesta keittiöstä, jota täydentävät kansainväliset vaikutteet. Hän on saanut tunnustusta myös kansainvälisissä kilpailuissa.



"Pure Catering by Airpro Premium tarjoaa syvää pohjoismaista osaamista, jota rikastavat kansainväliset kulinaariset vaikutteet. Raaka-ainevalintamme heijastavat pohjoisen luonnon puhtautta sekä pohjoismaisten ja maailman makujen rikasta monimuotoisuutta. Haluamme tarjota kokemuksen, joka on maanläheinen - yläilmassa, jossa hiljaisuus puhuu puolestaan.", Jussi Piiroinen kertoo.



Pure Catering by Airpro Premium suosii paikallisia raaka-aineita, ympäristöystävällisiä pakkauksia ja vähäpäästöisiä toimitustapoja. Jokainen ruokalista on suunniteltu minimoimaan hävikkiä ja tarjoamaan laadukkaan makuelämyksen asiakkaan toiveiden mukaan.

Airpro Premium – osa Lapin matkailun menestystarinaa

Airpro Premium nostaa suomalaisen ilmailupalvelun kansainväliselle luksustasolle - tyylikkäästi ja asiakaslähtöisesti koko matkustajapolulla. Palvelu tukee Lapin kansainvälisen luksusmatkailun kasvua vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin.



Airpro Premium ja Pure Catering by Airpro Premium ovat osa Airpro Oy:tä. Airpro tarjoaa maa- ja matkustajapalveluita 11 lentoasemalla Suomessa, ja Premium-palvelut tuotetaan Rovaniemen, Kittilän, Ivalon, Kuusamon ja Oulun lentoasemilla. Yli 1 400 ammattilaisen ja yli 30 vuoden kokemuksella Airpro hoitaa noin 70 % Suomen lentoliikenteestä ja on sitoutunut tarjoamaan uuden sukupolven palveluita kestävällä, turvallisella ja sujuvalla tavalla.