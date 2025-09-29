Järvisydän takaa kylpylänsä vedenlaadun uudella kotimaisella teknologialla – LIQUM 6th Sense valvoo vettä reaaliajassa 24/7
Järvisydän on ottanut käyttöön kylpylässään edistyksellisen vedenlaadun tekoälypohjaisen valvontateknologian, suomalaisen LIQUM 6th Sense -palvelun.
Uudella palvelulla Järvisydän kykenee valvomaan vedenlaatua reaaliaikaisesti jokaisena hetkenä vuorokauden ympäri, sillä 6th Sense -teknologia tuottaa vedenlaadusta sähkökemiallisen ”sormenjäljen” jokainen minuutti. Tekoäly analysoi nuo sormenjäljet automaattisesti ja tekee yhteensä 1440 vedenlaatuanalyysiä vuorokaudessa mahdollistaen jatkuvan seurannan, jollaista ei aiemmin ole markkinoilla ollut tarjolla.
Liqum mahdollistaa veden reaaliaikaisen seurannan tarjoten konkreettisen näkymän kylpylän vedenlaatuun. ‘’Saamme reaaliaikaisen raportin vedestä ja sen muutoksista yli 1400 kertaa vuorokaudessa, ikäänkuin veden sormenjäljen,’’ kertoo Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen.
LIQUMin sensoreita hyödynnetään myös Saimaan vedenlaadun tarkkailussa
”Haluamme varmistaa myös uudella kotimaisella teknologialla, että Järvisydämen kylpylän vesi on aina puhdasta ja turvallista asiakkaille. Samalla haluamme näyttää esimerkkiä vastuullisesta vesienhallinnasta ja luonnonsuojelusta,” sanoo Heiskanen.
Järvisydän toimii aktiivisesti myös Saimaan ja saimaannorpan suojelun edistäjänä. Sama LIQUM 6th Sense teknologia on käytössä myös Järvisydämen Norpparisteilyjä tekevällä laivalla, joka skannaa Haukiveden vedenlaatua Järvisydämen ja Linnasaaren välillä jokaisena avovesikauden päivänä.
Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä Liqumin kanssa ja kehittää Saimaan vedenlaadun valvontaverkostoa ensi vuoden aikana kattamaan koko Saimaan. Toimiviksi osoittautuneet järjestelmät voisivat tulevaisuudessa olla osa uutta Arctic Cruisesin risteilyverkostoa, mikä mahdollistaisi lähes koko Saimaan alueen vedenlaadun seurannan.
Järvisydän on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja kehittää jatkuvasti uusia, konkreettisia ratkaisuja ympäristön suojelun edistämiseksi. Lapissa on jo hyödynnetty ilmanlaatua tarkkailevia sensoreita osana matkailun kehittämistä, mutta vastaavanlaista vedenlaadun tarkkailujärjestelmää ei ole aikaisemmin hyödynnetty osana matkailualan toimia.
Järvisydämellä tulee olemaan keskeinen rooli Saimaan suojelun ja kestävän vesienhallinnan kehittämisessä ja edistämisessä.
”Saimaan hyvinvointi on koko alueen tulevaisuuden kannalta keskeinen asia. Uudet teknologiaratkaisut auttavat meitä tekemään konkreettisia tekoja luonnon hyväksi,” Heiskanen kuvaa.
Saimaan puhtaus on yhteinen vastuu
Saimaa on Euroopan suurin yhtenäinen järvialue ja yksi maailman arvokkaimmista makean veden ekosysteemeistä.
"Se on elämänlähde koko alueelle, puhtaan veden varanto, luonnon monimuotoisuuden kehto ja kestävän matkailun sydän", Heiskanen pohtii. "Saimaan kirkkaissa vesissä elää useita uhanalaisia ja ainutlaatuisia lajeja, kuten saimaannorppa, maailman ainoa makean veden norppa, sekä geneettisesti ainutlaatuiset Saimaan lohi ja Saimaan nieriä. Näiden lajien tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme suojelemaan vettä, joka on niiden ja meidän kaikkien elinehto."
Yhteyshenkilöt
Markus HeiskanenToimitusjohtajaPuh:050 5180800markus.heiskanen@jarvisydan.fi
Sakari LaitinenLiqum Oy:n hallituksen puheenjohtajaPuh:040 9011665sakari.laitinen@liqum.fi
Kuvat
Linkit
Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän - Järvisydämellistä vieraanvaraisuutta jo vuodesta 1658
Matkailu Porosalmella ja Heiskasen suvussa alkoi jo vuonna 1658, Karjalan viittatien varrelle rakennetusta kestikievarista. Tänä päivänä Nature Hotel & Spa Resort Järvisydämen yrittäjä, Markus Heiskanen perheineen, edustaa suvun 11 sukupolvea kestikievarin pyörittäjänä.
Kestikievari on vuosien kuluessa kasvanut matkailukohteeksi, josta löytyy majoitusta 164 huoneesta ja huvilasta, 4 ravintolaa, uniikki Järvikylpylä sekä luontoaktiviteetteja vuoden jokaisena päivänä. Järvisydän on valittu vuoden kotimaiseksi matkakohteeksi vuonna 2020.
Järvisydämen sijainti Linnansaaren kansallispuiston kupeessa, saimaannorpan kotivesillä on aina tarkoittanut tiivistä suhdetta luontoon sekä luonnon kunnioittaminen arjen teoissa. Järvisydän toimii GreenKey-kestävän matkailun kriteereiden mukaisesti. Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen myötä Järvisydän on sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. www.jarvisydan.fi
