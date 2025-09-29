Järvisydän takaa kylpylänsä vedenlaadun uudella kotimaisella teknologialla – LIQUM 6th Sense valvoo vettä reaaliajassa 24/7

Liqum mahdollistaa veden reaaliaikaisen seurannan tarjoten konkreettisen näkymän kylpylän vedenlaatuun. ‘’Saamme reaaliaikaisen raportin vedestä ja sen muutoksista yli 1400 kertaa vuorokaudessa, ikäänkuin veden sormenjäljen,’’ kertoo Järvisydämen toimitusjohtaja Markus Heiskanen.

LIQUMin sensoreita hyödynnetään myös Saimaan vedenlaadun tarkkailussa

”Haluamme varmistaa myös uudella kotimaisella teknologialla, että Järvisydämen kylpylän vesi on aina puhdasta ja turvallista asiakkaille. Samalla haluamme näyttää esimerkkiä vastuullisesta vesienhallinnasta ja luonnonsuojelusta,” sanoo Heiskanen.

Järvisydän toimii aktiivisesti myös Saimaan ja saimaannorpan suojelun edistäjänä. Sama LIQUM 6th Sense teknologia on käytössä myös Järvisydämen Norpparisteilyjä tekevällä laivalla, joka skannaa Haukiveden vedenlaatua Järvisydämen ja Linnasaaren välillä jokaisena avovesikauden päivänä.

Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä Liqumin kanssa ja kehittää Saimaan vedenlaadun valvontaverkostoa ensi vuoden aikana kattamaan koko Saimaan. Toimiviksi osoittautuneet järjestelmät voisivat tulevaisuudessa olla osa uutta Arctic Cruisesin risteilyverkostoa, mikä mahdollistaisi lähes koko Saimaan alueen vedenlaadun seurannan.

Järvisydän on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja kehittää jatkuvasti uusia, konkreettisia ratkaisuja ympäristön suojelun edistämiseksi. Lapissa on jo hyödynnetty ilmanlaatua tarkkailevia sensoreita osana matkailun kehittämistä, mutta vastaavanlaista vedenlaadun tarkkailujärjestelmää ei ole aikaisemmin hyödynnetty osana matkailualan toimia.

Järvisydämellä tulee olemaan keskeinen rooli Saimaan suojelun ja kestävän vesienhallinnan kehittämisessä ja edistämisessä.

”Saimaan hyvinvointi on koko alueen tulevaisuuden kannalta keskeinen asia. Uudet teknologiaratkaisut auttavat meitä tekemään konkreettisia tekoja luonnon hyväksi,” Heiskanen kuvaa.

Saimaan puhtaus on yhteinen vastuu

Saimaa on Euroopan suurin yhtenäinen järvialue ja yksi maailman arvokkaimmista makean veden ekosysteemeistä.

"Se on elämänlähde koko alueelle, puhtaan veden varanto, luonnon monimuotoisuuden kehto ja kestävän matkailun sydän", Heiskanen pohtii. "Saimaan kirkkaissa vesissä elää useita uhanalaisia ja ainutlaatuisia lajeja, kuten saimaannorppa, maailman ainoa makean veden norppa, sekä geneettisesti ainutlaatuiset Saimaan lohi ja Saimaan nieriä. Näiden lajien tulevaisuus riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme suojelemaan vettä, joka on niiden ja meidän kaikkien elinehto."