Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluevaltuusto kokoontuu 3.11. – katso suoraa lähetystä kyselytunnista klo 16

29.10.2025 16:25:24 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 3.11.2025 klo 17 alkaen Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksen Keltaisessa salissa. Asialistalla on muun muassa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen periaatteet, investointisuunnitelman täydentäminen sekä hallintosääntömuutoksia.

Ennen valtuuston varsinaista kokousta pidetään aluevaltuuston kyselytunti klo 16–16.45.

Kyselytuntia ja varsinaista kokousta voi seurata suorana verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla

Esityslistalla on seuraavat asiat:

  • Varavaltuutetun vaihtuminen, Sosialidemokraatit
  • Vuoden 2025 talousarviomuutokset
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentäminen vuosille 2026-2029
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet
  • Hallintosäännön ennalta valmistellut muutosesitykset - suppea kierros
  • Tilivelvollisten nimeäminen 
  • Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2025
  • Sidonnaisuusilmoitusten käsittely Pirkanmaan hyvinvointialueella valtuustokaudella 2025–2029
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Uusi hyvinvointikeskus Mänttä-Vilppulan kaupunkiin 
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen -Koukkuniemen rakennusten saneerausohjelma
  • Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet

Katso esityslista kokonaisuudessaan verkossa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

