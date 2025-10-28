Aluevaltuusto kokoontuu 3.11. – katso suoraa lähetystä kyselytunnista klo 16
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 3.11.2025 klo 17 alkaen Tampereen yliopiston Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksen Keltaisessa salissa. Asialistalla on muun muassa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen periaatteet, investointisuunnitelman täydentäminen sekä hallintosääntömuutoksia.
Ennen valtuuston varsinaista kokousta pidetään aluevaltuuston kyselytunti klo 16–16.45.
Kyselytuntia ja varsinaista kokousta voi seurata suorana verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Esityslistalla on seuraavat asiat:
- Varavaltuutetun vaihtuminen, Sosialidemokraatit
- Vuoden 2025 talousarviomuutokset
- Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelman täydentäminen vuosille 2026-2029
- Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ja maksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet
- Hallintosäännön ennalta valmistellut muutosesitykset - suppea kierros
- Tilivelvollisten nimeäminen
- Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2025
- Sidonnaisuusilmoitusten käsittely Pirkanmaan hyvinvointialueella valtuustokaudella 2025–2029
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Uusi hyvinvointikeskus Mänttä-Vilppulan kaupunkiin
- Vastaus valtuustoaloitteeseen -Koukkuniemen rakennusten saneerausohjelma
- Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet
