Sweco tukee Turun kaupungin luontotiekarttatyötä

“Kaupunkien rooli luonnon monimuotoisuuden vahvistajina on keskeinen, sillä suuri osa rakentamisesta, yritystoiminnasta ja ylipäätään suomalaisten arjesta keskittyy kaupunkialueille. Turulla on kunnianhimoinen tavoite olla yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista vuonna 2030. Turun kaupungin asettamilla luontotavoitteilla on siten merkittävä vaikutus alueen ympäristön hyvinvointiin”, sanoo Turun ilmastojohtaja Risto Veivo.

Luontotiekartan tehtävänä on konkretisoida Luontopositiivinen Turku 2030 –tavoitteita johdettavaksi, toteutettavaksi ja vaikuttavaksi suunnitelmaksi yhteistyössä alueen tärkeiden sidosryhmien kanssa.

“Kaupungin hankintojen luontojalanjälki ja luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen ovat keskeisiä tavoitteitamme. Monet kiertotalousratkaisut ovat avain sekä luontohaittojen että kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseen. Lisäksi luonto on Turulle vetovoimatekijä, joka takaa asukkaille viihtyisän, terveellisen ja turvallisen arkiympäristön”, kertoo tiekarttatyön projektipäällikkö Niina Ruuska Turun kaupungilta.

Osallistavan tiekarttatyön avulla tunnistetaan toimenpiteet, joilla luontotyön nykytilasta edetään kohti luontopositiivisuutta, ja määritellään etenemisen aikataulu. Tiekartan laatimiseen kutsutaan mukaan eri ikäisiä turkulaisia, yrityksiä ja muun muassa tiedeyhteisöjä ja korkeakouluja.

“Luontotiekartan avulla sanoitamme millaiseen tavoitetilaan Turun alueen luontotyöllä haluamme päästä. Tiekartan luomisessa parhaimmillaan luodaan innostumista ja sitoutumista luontokadon pysäyttämiseen. Haluamme tiekarttatyöstä ja sen tuloksista kaupungin asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä yhdistävän ja motivoivan”, sanoo Swecon Executive Director Suvi Häkämies, joka toimii hankkeessa Swecon tiimin projektijohtajana.

Luontotiekartan ensimmäinen luonnos valmistuu vuoden 2026 aikana, jonka jälkeen se esitellään päätöksentekoon. Toimeenpano alkaa vuoden 2027 alussa. Työryhmässä on mukana Turun kaupungin luontotyöstä vastaava tiimi sekä Swecon ja Second Horizon Advisoryn muodostama asiantuntijaryhmä.

