Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäasiantuntija Panu Karhu on Vuoden Kymppi

30.10.2025 10:20:35 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäasiantuntija Panu Karhu on valittu metsänhoitoyhdistystenVuoden Kympiksi. Ehdotuksia Vuoden Kympiksi annettiin 86 kappaletta. Vuoden Kymppi on MTK:n metsäjohtokunnan myöntämä tunnustus ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänomistajaorganisaation jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelusta.

Karhua kuvattiin ehdotuksissa esimerkilliseksi metsäalan ammattilaiseksi, joka on omistautunut metsänomistajien etujen ajamiseen.Hän on toiminut viiden vuoden ajan metsäasiantuntijana Punkaharjulla, erittäin kilpaillulla alueella, ja onnistunut työuransa aikana merkittävästi vahvistamaan metsänhoitoyhdistyksen puumarkkinaosuutta toimialueellaan.

Metsänomistajien ehdotuksissa korostui Karhun ansiokas ja metsänomistajalähtöinen toiminta puumarkkinoilla, jossa hän toimii jatkuvasti metsänomistajan rinnalla ja tukena. Puukaupan lisäksi hänen muu työssään suoriutumisensa on ollut kokonaisuudessaan erinomaista. 

"Asiakaspalaute on ollut poikkeuksetta positiivista, erityisesti puukaupan osalta, mikä kertoo kokonaisvaltaisesta onnistumisesta niin metsänomistajien palvelussa kuin etujen ajamisessa. Metsäjohtokunnalla olikin kunnia myöntää tunnustus tänä vuonna juuri Panulle", MTK:n metsäjohtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila kommentoi.

Vuoden Kymppi valittiin tänä vuonna kymmenettä kertaa. Tunnustus voidaan myöntää vuosittain joko metsänhoitoyhdistykselle, yhdistyksen toimihenkilölle tai tiimille. Vuoden Kymppi julkistettiin MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa Espoossa 30.10. ja palkittiin visakoivuisella Aarni-kellolla sekä lahjakortilla kotimaiseen Matka maalle -lomakohteeseen.

Lisätietoja:

Juha Koivistoinen, valintaraadin koordinaattori, kenttäpäällikkö MTK, p. 050 407 0887

Petri Pajunen, johtaja, metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, p. 040 776 6212

Panu Karhu, metsäasiantuntija, metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, p. 044 555 0489

