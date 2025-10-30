Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäasiantuntija Panu Karhu on Vuoden Kymppi

Taskumetsä – Metsäosaamista pelin muodossa 28.10.2025 14:40:23 EET | Tiedote

Taskumetsä on uusi, alakouluikäisille suunnattu mobiilipeli, joka tuo metsänhoidon ja suomalaisen luonnon lähemmäs nuoria pelaajia. MTK on ollut vahvasti mukana pelin kehityksessä yhdessä metsänhoitoyhdistysten, Metsämiesten Säätiön ja Suomen Metsäsäätiön kanssa.