Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Öljyvahinko Naantalin sataman ja Luonnonmaan välisellä vesialueella

30.10.2025 10:43:55 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Maanantaina 27.10. koeajossa ollut alus havaitsi hydrauliöljyvuodon, jonka seurauksena arviolta 100–200 litraa öljyä pääsi mereen.

Vuoto rajattiin öljyntorjuntapuomeilla, mutta osa öljystä levisi laajalle alueelle ja rannoille. Torjuntatoimia, kuten imeytyspuomeja ja -mattoja on käytetty, mutta öljyn ominaisuuksien vuoksi keräys on ollut haastavaa.

Öljy aiheuttaa vähäistä ympäristöhaittaa, mutta ei merkittävästi vaikuta kaloihin tai lintuihin.

Veneväylä Ukko-Pekan sillan kohdalla on suljettu toistaiseksi. Öljyisessä vedessä uimista ja veden käyttöä tulee välttää. Pelastuslaitos tiedottaa, kun tilanne on ohi ja rajoitukset poistuvat. Pahoittelemme torjuntatöistä aiheutuvaa haittaa alueen vesiliikenteelle.

