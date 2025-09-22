Yliopiston Apteekilla Suomen paras asiakaskokemus

“Tämä on erinomainen onnistuminen. Suomen parhaan asiakas- ja palvelukokemuksen takana on ennen kaikkea meidän asiantunteva henkilöstömme sekä yksilöllistä asiakaspalvelua korostava asiakaspalvelumallimme apteekeissa ja verkossa. Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme ja koko henkilöstöllemme!”, toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.

Asiakkuusindeksi-tutkimus on julkaistu Suomessa vuodesta 2009 lähtien. Se on Suomen kattavin tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 3 930 kuluttajaa.

Yliopiston Apteekissa työskentelee noin 1 000 asiantuntijaa, jotka palvelevat kuluttajia apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi sekä terveydenhuollon organisaatioita valtakunnallisesti. Henkilökohtaista lääkeneuvontaa ja asiakaspalvelua tarjotaan chatissa joka päivä klo 8–22 ja puhelimitse ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksessa mitattiin myös kuluttajien mielikuvia yritysten vastuullisuudesta. Yliopiston Apteekki oli vastuullisuuden osalta jälleen Suomen ykkönen.