Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekilla Suomen paras asiakaskokemus

30.10.2025 10:59:02 EET | Yliopiston Apteekki | Tiedote

Jaa

Yliopiston Apteekin asiakaskokemus on Suomen paras tänään julkistetun Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksen mukaan. Yliopiston Apteekki on ollut tutkimuksessa useita vuosia peräkkäin kolmen kärjessä.

“Tämä on erinomainen onnistuminen. Suomen parhaan asiakas- ja palvelukokemuksen takana on ennen kaikkea meidän asiantunteva henkilöstömme sekä yksilöllistä asiakaspalvelua korostava asiakaspalvelumallimme apteekeissa ja verkossa. Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme ja koko henkilöstöllemme!”, toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.  

Asiakkuusindeksi-tutkimus on julkaistu Suomessa vuodesta 2009 lähtien. Se on Suomen kattavin tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 3 930 kuluttajaa.  

Yliopiston Apteekissa työskentelee noin 1 000 asiantuntijaa, jotka palvelevat kuluttajia apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi sekä terveydenhuollon organisaatioita valtakunnallisesti. Henkilökohtaista lääkeneuvontaa ja asiakaspalvelua tarjotaan chatissa joka päivä klo 8–22 ja puhelimitse ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. 

Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksessa mitattiin myös kuluttajien mielikuvia yritysten vastuullisuudesta. Yliopiston Apteekki oli vastuullisuuden osalta jälleen Suomen ykkönen.

Avainsanat

yliopiston apteekkiasiakaskokemusverkkoapteekkiapteekkiasiakkuusindeksi

Yhteyshenkilöt

Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16

Puh:09 5420 4750

Tietoja julkaisijasta

Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Yliopiston Apteekki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye