Yliopiston Apteekilla Suomen paras asiakaskokemus
Yliopiston Apteekin asiakaskokemus on Suomen paras tänään julkistetun Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksen mukaan. Yliopiston Apteekki on ollut tutkimuksessa useita vuosia peräkkäin kolmen kärjessä.
“Tämä on erinomainen onnistuminen. Suomen parhaan asiakas- ja palvelukokemuksen takana on ennen kaikkea meidän asiantunteva henkilöstömme sekä yksilöllistä asiakaspalvelua korostava asiakaspalvelumallimme apteekeissa ja verkossa. Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme ja koko henkilöstöllemme!”, toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.
Asiakkuusindeksi-tutkimus on julkaistu Suomessa vuodesta 2009 lähtien. Se on Suomen kattavin tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 3 930 kuluttajaa.
Yliopiston Apteekissa työskentelee noin 1 000 asiantuntijaa, jotka palvelevat kuluttajia apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi sekä terveydenhuollon organisaatioita valtakunnallisesti. Henkilökohtaista lääkeneuvontaa ja asiakaspalvelua tarjotaan chatissa joka päivä klo 8–22 ja puhelimitse ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksessa mitattiin myös kuluttajien mielikuvia yritysten vastuullisuudesta. Yliopiston Apteekki oli vastuullisuuden osalta jälleen Suomen ykkönen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16Puh:09 5420 4750
Tietoja julkaisijasta
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yliopiston Apteekki
Yliopiston Apteekin uusi kumppaniapteekki Lohjalle22.9.2025 09:24:25 EEST | Tiedote
Lohjan keskustassa Prisma-keskuksessa sijaitseva Lohjan 1. apteekki liittyy Yliopiston Apteekin kumppaniapteekkiketjuun 3.11.2025. Asiakkaille on tarjolla kumppaniapteekissa kattava tuotevalikoima ja runsaasti asiakasetuja.
Yliopiston Apteekki aloittaa syksyn influenssarokotukset ensi viikolla11.9.2025 09:17:16 EEST | Tiedote
Ajoissa otettu influenssarokote on tehokas keino suojautua influenssalta. Yliopiston Apteekki tarjoaa influenssarokotuksia 17 apteekissaan ensi viikosta alkaen.
Asiantuntijan vinkit täiden häätöön ja tartuntojen ehkäisyyn21.8.2025 09:05:11 EEST | Tiedote
Täit ovat tavallinen riesa perheissä etenkin syksyisin, kun lapset palaavat kesälomilta kouluihin ja päiväkoteihin. Asiantuntijamme neuvoo, miten täiden häätö onnistuu parhaiten ja miten tartuntoja voi ehkäistä.
Kilpailua vääristävään ja syrjivään apteekkiverolakiin tarvitaan muutoksia18.8.2025 13:40:46 EEST | Tiedote
Lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys apteekkiverolaista on EU-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön vastainen, kilpailua vääristävä ja kohtuuton. Esitys syrjii räikeästi Yliopiston Apteekkia.
Apteekkitalouteen esitetyt lakimuutokset vääristävät kilpailua1.7.2025 09:33:13 EEST | Tiedote
Uusi lakiesitys apteekkiverosta vääristää apteekkien välistä kilpailua ja syrjii räikeästi Yliopiston Apteekkia. Yliopiston Apteekin apteekkivero on 43 % ja kilpailevan apteekin apteekkivero 0 % lääkemyynnin myyntikatteesta. Apteekkiveron tulisi olla tasavero.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme