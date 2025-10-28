Kutsu: Hammaslääkäripäivät 5.–7.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa
Hyvä median edustaja, olet lämpimästi tervetullut Hammaslääkäripäiville 5.–7.11.2025 Helsingin Messukeskukseen. Tapahtuma koostuu kolmipäiväisestä (ke-pe) luento-ohjelmasta ja laajasta näyttelystä (to-pe).
Tapahtuman teemana on "Koulutus kantaa", ja se tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen hammaslääketieteen uusimpiin tutkimustuloksiin, ajankohtaisiin aiheisiin ja innovaatioihin.
Luento-ohjelma ja tapahtumassa jaettavat palkinnot
Luento-ohjelma alkaa jo keskiviikkona, jolloin lavalle nousee joukko ulkomaisia asiantuntijoita. Torstaina ja perjantaina ohjelma jatkuu useissa luentosaleissa. Luvassa on mm. tietoa lääkitysten vaikutuksesta suun terveyteen, suun sieni-infektioista, digitaalisuuden murroksesta hammaslääketieteessä ja paljon muuta. Tutustu luento-ohjelmaan: https://hammaslaakaripaivat.messukeskus.com/tapahtumassa/ohjelma/?mkdtt=20251106
Torstaina klo 16.30 järjestetään Kehuja ja kuohuvaa -juhlatilaisuus, jossa jaetaan alan tunnustuksia mm. Laadunedistäjä 2025 -kunniamaininta, Kouluttajapalkinto ja Vuoden opiskelija -palkinnot.
Uutuutena on ensimmäistä kertaa jaettava Innovaatiopalkinto, joka myönnetään merkittävästä suomalaisesta edistysaskeleesta hammaslääketieteen alalla. Tunnuksen myöntää Suomen Messusäätiö ja se on arvoltaan 10 000 euroa.
Laaja näyttely avoinna torstaina ja perjantaina
Hammaslääkäripäivien näyttely tarjoaa uutuuksia, Hands on -pisteitä ja ohjelmaa Stage-lavalla. Tiedot näyttelystä: https://hammaslaakaripaivat.messukeskus.com/tapahtumassa/
Akkreditoituminen ennakkoon: www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi
Voit myös akkreditoitua tapahtuman aikana Messukeskuksen Mediakeskuksessa (eteläinen sisäänkäynti, 2. kerros). Mediakeskus on avoinna koko tapahtuman ajan ke–pe.
Median palvelut Messukeskuksessa: https://www.messukeskus.com/medialle/uutishuone/?events=2486
Tervetuloa Hammaslääkäripäiville!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Luento-ohjelma: Hammaslääkäriseura Apollonia / viestintäpäällikkö Annika Nissinen
annika.nissinen@apollonia.fi | 040 779 6435
Näyttely: Helsingin Messukeskus / Irina Liimatainen
ext-irina.liimatainen@messukeskus.com | 040 589 0115
Linkit
