Messukeskus

Kutsu: Hammaslääkäripäivät 5.–7.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa

30.10.2025 11:05:43 EET | Messukeskus | Kutsu

Hyvä median edustaja, olet lämpimästi tervetullut Hammaslääkäripäiville 5.–7.11.2025 Helsingin Messukeskukseen. Tapahtuma koostuu kolmipäiväisestä (ke-pe) luento-ohjelmasta ja laajasta näyttelystä (to-pe).

Hammaslääkäripäivillä jaetaan ensimmäistä kertaa 10 000 euron Innovaatiopalkinto merkittävästä suomalaisesta edistysaskeleesta hammaslääketieteen alalla.
Tapahtuman teemana on "Koulutus kantaa", ja se tarjoaa ainutlaatuisen katsauksen hammaslääketieteen uusimpiin tutkimustuloksiin, ajankohtaisiin aiheisiin ja innovaatioihin.

Luento-ohjelma ja tapahtumassa jaettavat palkinnot

Luento-ohjelma alkaa jo keskiviikkona, jolloin lavalle nousee joukko ulkomaisia asiantuntijoita. Torstaina ja perjantaina ohjelma jatkuu useissa luentosaleissa. Luvassa on mm. tietoa lääkitysten vaikutuksesta suun terveyteen, suun sieni-infektioista, digitaalisuuden murroksesta hammaslääketieteessä ja paljon muuta. Tutustu luento-ohjelmaan: https://hammaslaakaripaivat.messukeskus.com/tapahtumassa/ohjelma/?mkdtt=20251106

Torstaina klo 16.30 järjestetään Kehuja ja kuohuvaa -juhlatilaisuus, jossa jaetaan alan tunnustuksia mm. Laadunedistäjä 2025 -kunniamaininta, Kouluttajapalkinto ja Vuoden opiskelija -palkinnot.

Uutuutena on ensimmäistä kertaa jaettava Innovaatiopalkinto, joka myönnetään merkittävästä suomalaisesta edistysaskeleesta hammaslääketieteen alalla. Tunnuksen myöntää Suomen Messusäätiö ja se on arvoltaan 10 000 euroa.

Laaja näyttely avoinna torstaina ja perjantaina

Hammaslääkäripäivien näyttely tarjoaa uutuuksia, Hands on -pisteitä ja ohjelmaa Stage-lavalla. Tiedot näyttelystä: https://hammaslaakaripaivat.messukeskus.com/tapahtumassa/

Akkreditoituminen ennakkoon:  www.messukeskus.com/medialle/akkreditointi

Voit myös akkreditoitua tapahtuman aikana Messukeskuksen Mediakeskuksessa (eteläinen sisäänkäynti, 2. kerros). Mediakeskus on avoinna koko tapahtuman ajan ke–pe.

Median palvelut Messukeskuksessa: https://www.messukeskus.com/medialle/uutishuone/?events=2486

Tervetuloa Hammaslääkäripäiville!

Yhteyshenkilöt

Luento-ohjelma: Hammaslääkäriseura Apollonia / viestintäpäällikkö Annika Nissinen
annika.nissinen@apollonia.fi | 040 779 6435

Näyttely: Helsingin Messukeskus / Irina Liimatainen
ext-irina.liimatainen@messukeskus.com | 040 589 0115

