Kutsu mediatilaisuuteen 13.11.2025: Ensimmäiset tiedot 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta
65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu alkoi 1.9.2025. Kokeilun aikana 65 vuotta täyttäneet voivat käydä yksityisellä yleislääkärillä julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu koskee yli viidesosaa Suomen väestöstä, ja se jatkuu vuoden 2027 loppuun asti.
Kelassa järjestettävässä mediatilaisuudessa Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen kertoo ensimmäisiä tietoja kokeilun asiakasmääristä, asiakkaiden käyttämistä palveluista ja kokeilun kustannuksista.
Aika ja paikka: torstaina 13.11. klo 9.30–10.30, Kelan päätalo, Nordenskjöldinkatu 12, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.
Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyytissä viimeistään keskiviikkona 12.11 klo 12. Etäosallistujille lähetetään striimilinkki ennen tilaisuutta.
Lämpimästi tervetuloa!
Valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille
Yhteyshenkilöt
Satu SuontaaviestintäpäällikköKelaPuh:020 634 1426satu.suontaa@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Ändringen gällande bostadsbidrag för studerande ledde till att mindre än 250 000 hushåll fick allmänt bostadsbidrag30.10.2025 06:00:00 EET | Pressmeddelande
I oktober fick 239 000 hushåll allmänt bostadsbidrag, vilket var 141 000 färre än året innan. Kostnaderna för det allmänna bostadsbidraget och studiestödets bostadstillägg var i september totalt 119 miljoner euro.
Muutos opiskelijoiden asumistuessa laski yleisen asumistuen saajamäärän alle 250 000 ruokakuntaan30.10.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Yleistä asumistukea sai lokakuussa 239 000 ruokakuntaa, mikä oli 141 000 ruokakuntaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yleisen asumistuen ja opintotuen asumislisän yhteiskustannukset olivat syyskuussa yhteensä 119 miljoonaa euroa.
Kontrollera inkomstgränsen på ditt skattekort så att dina FPA-förmåner beskattas rätt29.10.2025 08:55:39 EET | Pressmeddelande
FPA vill påminna sina kunder om att de ska kontrollera inkomstgränsen på skattekortet för 2025 och vid behov beställa ett nytt skattekort från Skatteförvaltningen. På så sätt säkerställer man att förskottsinnehållningen på FPA-förmånerna är rätt och att det inte tas ut för mycket skatt.
Tarkista verokorttisi tuloraja – varmista oikea verotus Kelan tuille29.10.2025 08:55:39 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Kela muistuttaa asiakkaitaan tarkistamaan vuoden 2025 verokortin tulorajan ja tilaamaan tarvittaessa uuden verokortin Verohallinnolta. Näin varmistat, että Kelan tukien ennakonpidätys menee oikein eikä liikaa veroa peritä.
Check the income ceiling of your tax card – are your Kela benefits taxed correctly?29.10.2025 08:55:39 EET | Press release
Kela would like to remind its customers to check the income ceiling of their 2025 tax card and, if necessary, to request a new tax card from the Tax Administration. By doing so, you can make sure your Kela benefits are taxed correctly at the right withholding rate.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme