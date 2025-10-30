Kela/FPA

Kutsu mediatilaisuuteen 13.11.2025: Ensimmäiset tiedot 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta

30.10.2025 11:42:12 EET | Kela/FPA | Kutsu

65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilu alkoi 1.9.2025. Kokeilun aikana 65 vuotta täyttäneet voivat käydä yksityisellä yleislääkärillä julkisen perusterveydenhuollon asiakasmaksun hinnalla. Kokeilu koskee yli viidesosaa Suomen väestöstä, ja se jatkuu vuoden 2027 loppuun asti.

Kelassa järjestettävässä mediatilaisuudessa Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen kertoo ensimmäisiä tietoja kokeilun asiakasmääristä, asiakkaiden käyttämistä palveluista ja kokeilun kustannuksista.

Aika ja paikka: torstaina 13.11. klo 9.30–10.30, Kelan päätalo, Nordenskjöldinkatu 12, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyytissä viimeistään keskiviikkona 12.11 klo 12. Etäosallistujille lähetetään striimilinkki ennen tilaisuutta.

Lämpimästi tervetuloa!

Valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille

