Asiantuntijakirjoitukset 6G:n kyberturvasta sekä nuorista teknologiasankareista

Kyberturvallisuus arjen ja mullistavien teknologioiden maailmassa



Kyberturvallisuus on keskeinen osa modernia digitaalista infrastruktuuria. Digitalisaation ulottuessa yhä syvemmälle arkeemme myös uhat ja riskit ovat muuttuneet merkittävästi. Nykyään puhumme mullistavista teknologioista, kuten tekoälystä, kvanttilaskennasta ja 6G-mobiiliviestinnästä, jotka voivat muuttaa liiketoimintaa ja yhteiskuntaa radikaalisti. Kyberturvallisuuden näkökulmasta nämä teknologiat tuovat mukanaan haasteita, joihin on tartuttava. Usein turvallisuus otetaan huomioon vasta jälkikäteen, mikä vaikeuttaa aidosti turvallisten järjestelmien rakentamista.

Mullistavat teknologiat ovat meille vielä osin tuntemattomia, emmekä aina edes tiedä, miten niitä tulisi suojata. Vaikka monet kyberturvallisuuden perusperiaatteet pätevät edelleen, toteutuksen yksityiskohdat voivat poiketa totutusta. On myös mahdollista, että uudet teknologiat tuovat mukanaan täysin uusia riskejä ja uhkia, joihin tarvitaan uusia torjuntakeinoja.

Yksi keskeisistä mullistavista teknologioista on 6G, jota on tutkittu ja kehitetty Oulun yliopistossa jo kohta kahdeksan vuotta. Professori Kimmo Halunen kirjoittaa tekstissään lisäksi vielä arjen tietoturvauhista sekä avaruuden kyberturvallisuudesta. Lue koko kirjoitus tästä.

Teknologiasankarit rakentavat parempaa tulevaisuutta



Elämme maailmassa, jossa teknologia vaikuttaa meihin jatkuvasti – näkyvästi ja näkymättömästi. Arjessamme on paljon teknologiaa, jota emme aina edes huomaa, kuten vaikkapa rakennusten ilmastointijärjestelmät. Viime aikoina tekoäly on noussut voimakkaasti esiin, ja moni pohtii, miten siihen tulisi suhtautua ja miten sitä voisi käyttää järkevästi.

Teknologia on läsnä niin työssä kuin vapaa-ajassa. Kun meiltä edellytetään sen käyttöä, meidän tulisi myös voida vaikuttaa siihen, millaista teknologiaa käytämme. Tämä ajatus on ollut tutkimukseni ytimessä jo parikymmentä vuotta. Miten voimme rakentaa parempaa maailmaa antamalla käyttäjille äänen teknologian suunnittelussa?

Koulussa teknologiataidot mielletään usein perustaitojen, kuten tekstinkäsittelyn tai ohjelmoinnin, oppimiseksi. Me tutkijat ajattelemme, että tarvitaan vielä syvempää ymmärrystä: teknologian suunnitteluprosessin hahmottamista, teknisten ratkaisujen arviointia ja kykyä nähdä parannuskohteita. Näin avautuu mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista teknologiaa tulevaisuudessa käytämme.

Vaikka lapset eivät vielä itse kehittäisi uusia ratkaisuja, syvällinen ymmärrys teknologian toimintaperiaatteista ja suunnittelusta auttaa heitä arvioimaan kriittisesti esimerkiksi koneoppimista, algoritmista päätöksentekoa tai tekoälyn roolia arjessa. He voivat pohtia, milloin tekoälypäätökset ovat hyväksyttäviä ja milloin eivät ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä omasta teknologiankäytöstään.

Tätä osaamista kutsumme Oulussa teknologiasankaruudeksi. Termi pohjautuu tanskalaisten tutkijoiden käsitteeseen design protagonist eli henkilö, joka on oman elämänsä päähenkilö ja sankari. Teknologiasankari osaa käyttää ja tutkia teknologiaa kriittisesti ja uteliaasti, kyseenalaistaa sen toimintaa, kokeilla ja rakentaa uutta sekä kuvitella parempia ratkaisuja. Teknologiasankaruus tuo toivoa ja luovuutta teknologian maailmaan. Mitä kouluissa pitäisi opettaa, jotta lapsista kasvaisi teknologiasankareita? Siitä Kinnula kirjoittaa tekstissään, joka pohjautuu hänen uusien professorien juhlaluentoonsa. Lue koko kirjoitus tästä.





