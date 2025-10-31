Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kuuluu kokonaisuuteen

Tiesitkö, että pesukone puhdisti tietä tasa-arvoon? Kodinkoneet mullistivat Suomen – yllättäviä faktoja arjen laitteista

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry juhlii 100-vuotista taivaltaan julkaisemalla historiikin "10 laitetta, jotka muuttivat Suomen". Tiivis historiikki kertoo, miten kodinkoneet ovat muokanneet suomalaista yhteiskuntaa ja paljastaa yllättäviä faktoja arkisista laitteista.

Historiikista selviää muun muassa:

  • Pesukone vapautti naiset kotitöistä ja oli merkittävä mahdollistaja naisten työelämään siirtymiselle.

  • Televisio oli aluksi luksustuote ja statussymboli, jota katsottiin yhdessä naapuruston voimin. Se yleistyi ensimmäisenä Etelä-Suomessa.

  • Suomi oli jo 70-luvulla maailman kahvinkulutuksen kärjessä – 12 kiloa kahvia vuodessa henkilöä kohden, ja se oli enemmän kuin missään muualla. 

  • Mikroaaltouuni on Suomen historian nopeimmin yleistynyt kodinkone.

  • Maailman ensimmäinen digitaalinen matkapuhelinverkko avattiin Suomessa vuonna 1991 – Harri Holkerin legendaarinen puhelu jäi historiaan.

Historiikki ei ole pelkkää nostalgiaa – se kertoo, miten teknologia on muovannut arkea, muuttanut rooleja ja rakentanut modernin Suomen.

Lue koko historiikki!

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.

Suomalaisen kodintekniikka-alan yhdistävä ETKO viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2025. Vuoden aikana juhlistetaan alaa ja nostetaan esiin sen yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys.

Toimitusjohtaja Taina Luukkainen taina.luukkainen@etkory.fi +358 400 597 492

