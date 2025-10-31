Vuoden 2025 kodintekniikkatuotteet on valittu

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry juhlii satavuotista taivaltaan tänä vuonna. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys nimesi ensimmäistä kertaa vuoden kodintekniikkatuotteet eli innovaatiot, jotka ovat merkittävästi vaikuttaneet suomalaisten arkeen ja edustavat alansa huippua.

Vuoden kodintekniikkatuotteet 2025





Vuoden iso kodinkone: Keittotason ja liesituulettimen yhdistelmä

Keittotason ja liesituulettimen yhdistelmä vapauttaa keittiösuunnittelun ja tuo lisää tilaa ja visuaalisia mahdollisuuksia kodin sydämeen. Esteettisyytensä ansiosta tuote on herättänyt laajaa kiinnostusta ja se on jo löytänyt tiensä lukuisiin keittiöihin.

Vuoden pieni kodinkone: Airfryer

Airfryer on noussut ilmiöksi sosiaalisessa mediassa ja reseptiikkaa jaetaan laajasti. Tuote on tullut jäädäkseen ja muuttanut konkreettisesti toimintatapojamme – siitä todisteena jopa elintarvikkeiden pakkausmerkinnät on päivitetty airfryer-ohjeistuksella.

Vuoden viihde-elektroniikkalaite: Älytelevisio

Älytelevisio on mullistanut viihteestä nauttimisen kotona. Televisio on ollut erityisen pinnalla juuri tänä vuonna HD-siirtymän myötä: laite on saanut ennennäkemätöntä mediahuomiota sekä massoittain asiakkaita elektroniikkakaupoille, ja se osoittaa, että televisio on yhä kodin peruspilari. Älyominaisuuksien myötä viihde-elämys on nautinnollisempi ja monipuolisempi kuin koskaan aiemmin.

Vuoden puhelin/oheislaite: Taittuva puhelin

Uudenlainen muotoilu tekee taittuvasta puhelimesta merkittävän innovaation mobiiliteknologian saralla. Taittuva näyttö on monipuolistanut laitteen käyttöä merkittävästi ja tuonut puhelimiin tablettimaisia piirteitä. Saumaton, taittuva näyttö herättää laajasti ihastusta sekä hämmästystä ja lisäksi segmentti kasvaa ja kehittyy jatkuvasti.

Vuoden tietotekniikkalaite: Kannettava tietokone

Kannettava tietokone on arjen, työn ja opiskelun kulmakivi. Laite on muokannut merkittävästi nykyaikaisia työskentely- ja opiskelunormeja mahdollistaen työskentelyn mistä tahansa. Nykyajan AI-ominaisuudet ja yhä parantuva suorituskyky ovat osoitus siitä, että laite kehittyy jatkuvasti vastaamaan uudenlaisiin tarpeisiin.

”Valitut vuoden tuotteet osoittavat, että tuttukin laite voi olla ajankohtainen ja kiinnostava, kun sen ominaisuudet kehittyvät ja jopa ylittävät odotuksia. Toisaalta raati arvosti myös tuotteita, jotka tuovat markkinoille jotain aivan uutta”, kertoo raadin puheenjohtaja ja ETKOn viestintäasiantuntija Ilona Vuori.

Vuoden tuotteet on valittu ETKOn jäsenistön ehdotusten pohjalta. Valinnan perusteluineen toteutti raati, johon kuuluivat ETKOn puheenjohtaja Markus Nummisalo, toimittaja Harri Slip, Powerin myyntipäällikkö Lauri Räsänen, videosisällöntuottaja Veikko Venemies sekä Nielsen IQ:n asiakassuhdejohtaja Ludvig Enholm. Raadin puheenjohtajana toimi ETKOn viestintäasiantuntija Ilona Vuori.

Lisätietoa

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.

Suomalaisen kodintekniikka-alan yhdistävä ETKO viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2025. Vuoden aikana juhlistetaan alaa ja nostetaan esiin sen yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys.

