Finna.fi on reitti tutkittuun tietoon: Oikopolku laajenee museoiden ja arkistojen aineistoilla

5.11.2025 08:00:00 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote

Finna.fi-hakupalvelun Oikopolku tutkimukseen -sisältöalue laajentuu marraskuun alussa museoiden ja arkistojen aineistopakettien myötä. Uudistus tuo mukanaan entistä monipuolisemman kokonaisuuden, joka tarjoaa valmiita reittejä tutkitun tiedon äärelle ja uusia ideoita tutkimustyöhön.

Kädet pitävät tablettia, jossa näkyy tutkimusaiheinen verkkosivu.
Finnan Oikopolku tutkimukseen uudistuu Finna / Paavo Pykäläinen

Oikopolku tutkimukseen -sisältöalue on väylä tiedonhakuun. Oikopolulle kootaan jatkossakin ajankohtaisia vinkkejä ja valmiita hakupolkuja tutkimustietoon laajasti eri aiheista. Löydät sen kautta tutkimusjulkaisuja, raportteja, tilastoja sekä teemanostoja ilmastonmuutoksesta taloudellisiin katsauksiin.

Tutkittua tietoa julkaisevat Finna.fi-hakupalvelussa erikois- ja korkeakoulukirjastot, tutkimuslaitokset sekä julkaisuarkistot. Voit tutustua esimerkiksi Suomen Pankin, Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen julkaisuihin.

Uudistuneella Oikopolulla on nyt saatavilla avoimen tutkitun tiedon lisäksi tutkimuksen aineistopaketteja. Paketteja tuottavat museot ja arkistot, ja ne esittelevät muun muassa vähemmälle huomiolle jääneitä kokoelma-aineistoja. Mukana on niin keramiikka- ja lasitaidetta, metsätyötä kuin taikauskoa käsitteleviä aineistopaketteja.

Tutkimuksen aineistopaketit vievät suoraan digitoitujen kokoelmien äärelle ja avaavat näkökulmia uusiin tutkimusaiheisiin. Sisällöt on suunnattu esimerkiksi humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijoille ja tutkijoille, tietokirjailijoille tai korkeakoulujen opettajille. 

Aineistopaketteja ovat tuottaneet Aalto-yliopiston arkisto, Arkkitehtuuri ja -designmuseo, Satakunnan museo, Suomen käsityön museo, Suomen Metsämuseo Lusto, Tiedemuseo Liekki ja Työväen Arkisto. Uusia paketteja julkaistaan jatkossa lisää.

Ota Oikopolku tutkimukseen – syvenny tietoon, avarra ajatteluasi ja luo uutta tutkimusta.

Tutustu: finna.fi/oikopolku

Finna.fi on koti Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistoille. Hakupalvelu kokoaa museoiden, kirjastojen ja arkistojen sekä tutkimuslaitosten aineistot yhteen osoitteeseen. Kansalliskirjasto ylläpitää ja kehittää Finna-palvelua yhteistyössä organisaatioasiakkaiden kanssa.

