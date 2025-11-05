Finna.fi on reitti tutkittuun tietoon: Oikopolku laajenee museoiden ja arkistojen aineistoilla

Oikopolku tutkimukseen -sisältöalue on väylä tiedonhakuun. Oikopolulle kootaan jatkossakin ajankohtaisia vinkkejä ja valmiita hakupolkuja tutkimustietoon laajasti eri aiheista. Löydät sen kautta tutkimusjulkaisuja, raportteja, tilastoja sekä teemanostoja ilmastonmuutoksesta taloudellisiin katsauksiin.

Tutkittua tietoa julkaisevat Finna.fi-hakupalvelussa erikois- ja korkeakoulukirjastot, tutkimuslaitokset sekä julkaisuarkistot. Voit tutustua esimerkiksi Suomen Pankin, Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen julkaisuihin.

Uudistuneella Oikopolulla on nyt saatavilla avoimen tutkitun tiedon lisäksi tutkimuksen aineistopaketteja. Paketteja tuottavat museot ja arkistot, ja ne esittelevät muun muassa vähemmälle huomiolle jääneitä kokoelma-aineistoja. Mukana on niin keramiikka- ja lasitaidetta, metsätyötä kuin taikauskoa käsitteleviä aineistopaketteja.

Tutkimuksen aineistopaketit vievät suoraan digitoitujen kokoelmien äärelle ja avaavat näkökulmia uusiin tutkimusaiheisiin. Sisällöt on suunnattu esimerkiksi humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen alan opiskelijoille ja tutkijoille, tietokirjailijoille tai korkeakoulujen opettajille.

Aineistopaketteja ovat tuottaneet Aalto-yliopiston arkisto, Arkkitehtuuri ja -designmuseo, Satakunnan museo, Suomen käsityön museo, Suomen Metsämuseo Lusto, Tiedemuseo Liekki ja Työväen Arkisto. Uusia paketteja julkaistaan jatkossa lisää.

Ota Oikopolku tutkimukseen – syvenny tietoon, avarra ajatteluasi ja luo uutta tutkimusta.



Tutustu: finna.fi/oikopolku