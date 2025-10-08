Atenan kevään 2026 kirjavalikoima on julkaistu
Monipuolisessa valikoimassa vanhemmuutta, vakoojia, noitavainoja ja hyviä ohjeita hyvinvointiin.
Tutustu Kevään tähdet 2026 -katalogiin >>>
Perhesuhteet puhuttavat kaunokirjoissa
Soili Pohjalaisen uusi lukuromaani Tukka hyvin kertoo kiltistä kampaajasta, joka miettii uutta suuntaa elämälleen, kun tytär on muuttanut pois pesästä. Valloittavassa teoksessa myös vanha suola janottaa. Elina Viinamäki hahmottelee tarkkanäköisesti lapsiperheidyllin pimeämpää puolta romaanissaan Perhepotretti.
Tietokirjoissa true crimeä, noitavainojen historiaa ja kurkistus sosiopaatin sielunelämään
Pitkän linjan noituustutkija Marko Nenonen kertoo kirjassaan Paholaisen salaliitto, mitkä tekijät johtivat noitavainoihin ja miten joukkovainot syntyvät. Rikostoimittaja Heini Pitkänen taustoittaa kylmäävässä Suomen murhaajanaiset -teoksessaan mustasukkaisuusdraamoja, huoltajuuskiistoja ja myrkkyhoitajien tarinoita. Minä olen sosiopaatti -teoksessaan Patric Cagne kertoo avoimesti, millaista on elämä persoonallisuushäiriön kanssa ja miten sen kanssa voi tulla toimeen.
Vakoojasolu on agenttipariskunta Andrew ja Jihi Bustamanten kertomus siitä, miten historian suurimman tiedustelukriisin jäljet siivottiin ja tuhotun organisaation tilalle rakennettiin uusi toimintamalli. Huikeista tositrillereistään tunnettu Ben Macintyre pureutuu Lontoossa tapahtuneen panttivankidraaman tapahtumiin kirjassa Piiritys.
Tarjolla on luettavaa myös seesteisemmän tiedon ystäville. Sitten purjehdimme pohjoiseen -kirja on Sohvi Kangasluoman kuvaus ilmastonmuutoksesta ja pitkästä matkasta merillä, jotka ovat kartalla vain jäätä. Sensei Mikko R. Ijäs virittää viisaasti yhteyden itämaisen henkisyyden ja Muumilaakson asukkaiden ajattelun välille kirjassaan Zen ja muumit.
Hyvinvointikirjoissa työkaluja arkeen ja työelämään
Psykologi Janna Meunier tutkii kirjassaan Odotusten voima, miten asenteemme ja uskomuksemme ohjaavat elämäämme. Heljä Franssila ja Iida Ylinen puolestaan esittelevät tutkitusti parhaat keinot keskittyä ja onnistua työssä. Merja ja Laura Niemi-Pynttärin Pieni stressinpurkukirja tarjoaa keinoja rauhoittaa mieltä ja kehoa, ja Heli Suutari opastaa puhumaan itselle rakkauden äänellä. Shaolin-munkkien opissa ollut lääkäri Joonas Tolvanen esittelee sata yksinkertaista ja viisasta ajatusta terveydestä ja sairaudesta. Marika Laijärven Tähtioppaasi-astrologiaopas auttaa ymmärtämään itseä ja muita.
Tutustu koko hienoon valikoimaan Kevään tähdet 2026 -katalogissa >>>
