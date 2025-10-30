Vaasa kerää asukkailta mielipiteitä pyöräilyn olosuhteista

Vaasan kaupunki panostaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen rakentamalla uutta ja peruskorjaamalla nykyisiä kävely- ja pyöräteitä. Lisäksi teiden talvihoitoa on tehostettu. Nyt asukkaiden mielipiteitä Vaasan pyöräilyolosuhteista kartoitetaan kyselyllä. Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto.