Vaasa kerää asukkailta mielipiteitä pyöräilyn olosuhteista
Vaasan kaupunki panostaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen rakentamalla uutta ja peruskorjaamalla nykyisiä kävely- ja pyöräteitä. Lisäksi teiden talvihoitoa on tehostettu. Nyt asukkaiden mielipiteitä Vaasan pyöräilyolosuhteista kartoitetaan kyselyllä. Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto.
Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa vuoden 2029 loppuun asti.
– Kyselyn avulla kerätään tietoa nykytilasta, jonka lisäksi näemme mihin suuntaan asukastyytyväisyys kehittyy ja teemmekö oikeita asioita. Pystymme myös vertailemaan tuloksia kesän ja talven osalta, sekä tunnistamaan kehityskohteet aiempaa nopeammin, pyöräilyn ja kävelyn projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.
Tänä vuonna vastauksia toivotaan erityisesti alle 15-vuotiailta, koska kyselyn tuloksia hyödynnetään myös Lapsiystävällinen kunta -hankkeessa.
Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto
Kysely on avoinna 13.11.2025 asti ja vastaaminen vie pari minuuttia. Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto. Mikäli haluat osallistua arvontaan, jätäthän yhteystietosi kyselyn yhteydessä. Vastaa kyselyyn täällä!
Kyselyyn voi vastata myös Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11) aukioloaikojen mukaan.
Vaasan kaupunki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallissa, joka on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa.
Yhteyshenkilöt
Samuli HuuskoPyöräilyn ja kävelyn projekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
