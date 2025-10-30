Taksi Helsinki tuottaa sote-kuljetuspalvelut Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla 1.2.2026 alkaen

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden sote-kuljetusten välitys tapahtuu Taksi Helsingin toimesta, ja kuljetukset tuottavat alueiden paikalliset autoilijat. Taksi Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten taksiyhtiöiden kanssa, sillä paikallisuus on tärkeää onnistuneessa palvelutuotannossa.

Hyvinvointialueet päätyivät väliaikaiseen järjestelyyn, koska varsinaisen hankintamenettelyn tulos on parhaillaan markkinaoikeudessa käsiteltävänä. Kuljetuspalvelun saatavuuden ja kustannustehokkaan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi väliaikainen ratkaisu katsottiin välttämättömäksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalvelulla tarkoitetaan muun muassa vammaispalvelu-, sosiaalihuolto-, lastensuojelu- ja erityishuoltolain perusteella tapahtuvia hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvia lakisääteisiä kuljetuksia.

Palveluntuotanto käynnistyy sopimuksen mukaisesti 1. helmikuuta 2026.

-Olemme jo aloittaneet palvelun käyttöönoton suunnittelun, jotta siirtymä väliaikaiseen palveluun sujuu luotettavasti. Meille on tärkeää varmistaa, että sote-kuljetukset toimivat luotettavasti ja yhdenvertaisesti koko alueella. Väliaikainen sopimus on tässä tilanteessa vastuullinen ratkaisu, jolla turvaamme palvelun jatkuvuuden asiakkaille kustannustehokkaasti, toteavat Keski-Suomen hyvinvointialueen logistiikkapäällikkö Sari Hyötyläinen sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankinta- ja logistiikkapäällikkö Niina Kela-Korhonen.

Taksi Helsingin tavoitteena on toimia palveluntuottajana, joka varmistaa yhdenvertaisen ja turvallisen liikkumisen kaikille.

-Tämä sopimus on meille mahdollisuus osoittaa, että vastuullinen ja laadukas palvelu syntyy yhteistyöllä. Haluamme olla luotettava kumppani, joka on sitoutunut tarjoamaan saavutettavaa palvelua kaikille asiakasryhmille – myös haja-asutusalueilla ja erityisryhmien tarpeisiin, tiivistää Taksi Helsingin liiketoimintajohtaja Mikko Koivu.

Kuljetuspalveluiden asiakkaita tiedotetaan käyttöönottoprojektin edetessä hyvinvointialueiden toimesta.

Lisätiedot:

Sari Hyötyläinen, logistiikkapäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, sari.hyotylainen@hyvaks.fi, p. 050 312 5380

Niina Kela-Korhonen, hankinta- ja logistiikkapäällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue, niina.kela-korhonen@pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 4224

Mikko Koivu, liiketoimintajohtaja, Taksi Helsinki Oy, mikko.koivu@taksihelsinki.fi, puh. 040 486 7088



Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Savossa. Toimimme 19 kunnan tai kaupungin alueella. Hyvinvointialueella on töissä noin 12 800 ammattilaista. Palvelujemme piirissä on yli 248 000 asukasta. Hyvinvointialueeseen kuuluva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) vastaa noin miljoonan suomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta Itä- ja Keski-Suomessa.

Taksi Helsinki yrityksenä:

Taksi Helsinki Oy on Suomen suurin taksien tilausvälitysyhtiö. Tarjoamme taksipalveluita koko pääkaupunkiseudun alueella. Lisäksi välitämme julkisen sektorin tarjoamia SOTE-kyytejä Etelä-Karjalan ja Kanta-Hämeen alueella sekä Kela-kyytejä Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa.

Taksi Helsinki haluaa aidosti palvella, olla turvallinen ja luottamuksesi arvoinen, tarvitsetpa kyydin heti tai myöhemmin, lähelle tai kauas.