Kokoomuksen Partanen: Hallitus turvaa palvelut Pohjois-Karjalassa – 2,6 miljoonan euron lisärahoitus hyvinvointialueelle
Orpon hallitus on päättänyt myöntää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle lisärahoitusta 2,6 miljoonaa euroa vuodelle 2025 peruspalvelujen turvaamiseksi alueella. Kokoomuksen Partanen korostaa, että hallitus turvaa suomalaisten sote-palvelut. Hyvinvointialueiden rahoitus on ensi vuonna neljä miljardia euroa korkeampi kuin hallituskauden alussa.
Hallitus on myöntänyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 2,6 miljoonan euron lisärahoituksen vuodelle 2025. Tuki kohdistuu kiireellisimpiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen, jotta alueen asukkaat saavat lakisääteiset palvelut ajallaan.
Päätös perustuu poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa hyvinvointialue ei omilla toimillaan olisi pystynyt turvaamaan palveluiden riittävää saatavuutta.
“Päätös on tehty huolellisen ja riippumattoman virka-arvion pohjalta. Kun alue ei omin voimin pysty turvaamaan ihmisille lakisääteisiä palveluja, on valtion toimittava. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että jokainen saa hoitoa ja apua silloin, kun sitä tarvitsee”, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen.
Partanen korostaa, että ensi vuonna hyvinvointialueiden rahoitus on neljä miljardia euroa suurempi kuin Orpon hallituksen aloittaessa.
“Jokaisen hyvinvointialueen rahoitus on kasvanut Orpon hallituskauden aikana. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa myös ensi vuodelle noin 0,9 miljardia euroa vuoteen 2025 verrattuna. Hallitus käyttää kaikki lain tarjoamat keinot, tarvittaessa myös arviointimenettelyt ja lisärahoituksen, jotta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat koko Suomessa”, Partanen sanoo.
Lisärahoitukselle asetetaan myös selkeä ehto. Pohjois-Karjalan on käytettävä lisärahoitus suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen vahvistamiseen.
”Rahoituksen tulee parantaa palvelujen saatavuutta ja ohjautua kiireellisimpiin tarpeisiin, jotta asukkaiden oikeus välttämättömiin palveluihin toteutuu viivytyksettä. Samalla edellytämme hyvinvointialueelta vastuullisia ratkaisuja ja toimivaa taloudenpitoa, jotta palvelut turvataan myös tulevaisuudessa. Tätä uudistustyötä teemme hyvinvointialueiden kanssa yhdessä”, Partanen sanoo.
Lisärahoitus ohjataan erityisesti hoitoon pääsyn parantamiseen sekä pelastustoimen toimivuuden turvaamiseen.
“Kun kyse on terveydestä ja turvallisuudesta, viivytyksille ei ole sijaa. Lisärahoitus suunnataan suoraan sinne, missä tarve on suurin juuri nyt. Kun kyse on ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta, palveluiden on toimittava viiveettä ja luotettavasti, koko Suomessa”, Partanen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Laiho: Influenssarokotukset päiväkoteihin, myös nenäsumutteina27.10.2025 09:19:25 EET | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho tukee ajatusta lasten influenssarokottamisesta päiväkodeissa. STT uutisoi eilen, että eli 0–6-vuotiaista suomalaisista vain kolmasosa saa kausi-influenssarokotuksen.
Kokoomuksen Kauma: SDP:ltä vaaditaan nyt luvut pöytään25.10.2025 14:24:14 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaatii SDP:ltä konkretiaa talouspuheisiin. ”On aika lopettaa tyhjät lupaukset ja näyttää luvut – paljonko SDP:n vaihtoehdot todella vahvistaisivat Suomen taloutta?”
Kokoomuksen Aalto-Setälä ja Limnell: Suomalainen media on kriittisen tärkeä informaatiopuolustuksellemme – STT on säilytettävä.25.10.2025 13:43:13 EEST | Tiedote
Kansanedustajat Jarno Limnell ja Pauli Aalto-Setälä korostavat, että luotettava tieto on kansallinen turvallisuuskysymys ja että uutistoimisto STT:llä on keskeinen rooli Suomen informaatiopuolustuksessa ja demokratian turvaamisessa.
Kokoomuksen Partanen: Orpon hallitus purkaa työllistämisen esteitä – pk-yrittäjille vihdoin kaivattua rohkaisua työllistää23.10.2025 15:17:33 EEST | Tiedote
Irtisanomiskynnyksen madaltaminen on merkittävä askel kohti joustavampia ja toimivimpia työmarkkinoita. Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Karoliina Partanen korostaa, että uudistus vastaa pitkään jatkuneeseen tarpeeseen helpottaa etenkin pienten yritysten mahdollisuuksia työllistää.
Kokoomuksen Satonen: Työpaikkoja syntyy vain, jos yritykset uskaltavat työllistää23.10.2025 14:49:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen pitää hallituksen esitystä irtisanomiskynnyksen madaltamisesta välttämättömänä askeleena kohti toimivampia työmarkkinoita. Satosen mukaan uudistus avaa ovia työelämään etenkin niille, jotka nyt ovat jääneet työttömyyden loukkuun liian korkean palkkaamiskynnyksen vuoksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme