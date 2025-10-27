Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Partanen: Hallitus turvaa palvelut Pohjois-Karjalassa – 2,6 miljoonan euron lisärahoitus hyvinvointialueelle

30.10.2025 13:59:22 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Orpon hallitus on päättänyt myöntää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle lisärahoitusta 2,6 miljoonaa euroa vuodelle 2025 peruspalvelujen turvaamiseksi alueella. Kokoomuksen Partanen korostaa, että hallitus turvaa suomalaisten sote-palvelut. Hyvinvointialueiden rahoitus on ensi vuonna neljä miljardia euroa korkeampi kuin hallituskauden alussa.

Karoliina Partanen. Kuva: Kimmo Falck.

Hallitus on myöntänyt Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 2,6 miljoonan euron lisärahoituksen vuodelle 2025. Tuki kohdistuu kiireellisimpiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen, jotta alueen asukkaat saavat lakisääteiset palvelut ajallaan.

Päätös perustuu poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa hyvinvointialue ei omilla toimillaan olisi pystynyt turvaamaan palveluiden riittävää saatavuutta.

“Päätös on tehty huolellisen ja riippumattoman virka-arvion pohjalta. Kun alue ei omin voimin pysty turvaamaan ihmisille lakisääteisiä palveluja, on valtion toimittava. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että jokainen saa hoitoa ja apua silloin, kun sitä tarvitsee”, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Karoliina Partanen.

Partanen korostaa, että ensi vuonna hyvinvointialueiden rahoitus on neljä miljardia euroa suurempi kuin Orpon hallituksen aloittaessa. 

“Jokaisen hyvinvointialueen rahoitus on kasvanut Orpon hallituskauden aikana. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa myös ensi vuodelle noin 0,9 miljardia euroa vuoteen 2025 verrattuna. Hallitus käyttää kaikki lain tarjoamat keinot, tarvittaessa myös arviointimenettelyt ja lisärahoituksen, jotta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat koko Suomessa”, Partanen sanoo.

Lisärahoitukselle asetetaan myös selkeä ehto. Pohjois-Karjalan on käytettävä lisärahoitus suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen vahvistamiseen. 

”Rahoituksen tulee parantaa palvelujen saatavuutta ja ohjautua kiireellisimpiin tarpeisiin, jotta asukkaiden oikeus välttämättömiin palveluihin toteutuu viivytyksettä. Samalla edellytämme hyvinvointialueelta vastuullisia ratkaisuja ja toimivaa taloudenpitoa, jotta palvelut turvataan myös tulevaisuudessa. Tätä uudistustyötä teemme hyvinvointialueiden kanssa yhdessä”, Partanen sanoo.

Lisärahoitus ohjataan erityisesti hoitoon pääsyn parantamiseen sekä pelastustoimen toimivuuden turvaamiseen.

“Kun kyse on terveydestä ja turvallisuudesta, viivytyksille ei ole sijaa. Lisärahoitus suunnataan suoraan sinne, missä tarve on suurin juuri nyt. Kun kyse on ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta, palveluiden on toimittava viiveettä ja luotettavasti, koko Suomessa”, Partanen sanoo.

