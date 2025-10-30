Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimus: Alkon asiakaskokemus sijoittui toiselle sijalle
Alkon asiakaskokemus sijoittui toiselle sijalle 30.10. julkistetussa Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksessa.
”Kiitos tunnustuksesta kuuluu kaikille alkolaisille ja asiakkaillemme. Harppasimme viime vuoden nelossijalta toiselle sijalle. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä asiakaskokemuksen eteen, ja iloksemme se näkyy asiakkaille”, sanoo Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen.
Alko on kuluneen vuoden aikana panostanut asiakaskohtaamisiin muun muassa kouluttamalla henkilökuntaa. Tavoitteena on ollut entistä yksilöllisempi ja asiakkaan tilanteisiin vastaava palvelu. Valikoimaa on edelleen kehitetty trendien perusteella, ja valikoimasta löytyy laadukkaita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.
”Asiakkaan tilanteen ymmärtäminen ja henkilökohtainen suosittelu ovat meillä tekemisen keskiössä. Asiakkaamme arvostavat asiantuntemustamme ja palveluamme, joka on meille sydämen asia. Asiakaskokemuksen kehittäminen jatkuu, ja panostamme jatkossakin erinomaiseen palveluun sekä kattavaan, ajankohtaiseen valikoimaan.”
Myös Alkon digitaalisia palveluja kehitetään: verkkosivusto alko.fi uudistetaan lähiaikoina. Uudistus tuo mukanaan asiakkaiden toivomia toiminnallisuuksia sekä yhä helpompaa ja inspiroivampaa verkkoasiointia.
Asiakkuusindeksi 2025 -tutkimuksen asiakaskokemuksen kärkisijalle ylsi Yliopiston Apteekki ja kolmanneksi sijoittui Aurinkomatkat.
Asiakkuusindeksi-tutkimus on julkaistu Suomessa vuodesta 2009 lähtien. Se on Suomen kattavin tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tänä vuonna tutkimukseen vastasi 3 930 kuluttajaa arvioiden 52 eri yritystä 3.9.–2.10. välisenä aikana.
