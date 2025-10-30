Luonnonarvokauppa tarjoaa uusia mahdollisuuksia maanomistajille – MTK ja metsänhoitoyhdistykset mukana kehittämässä kasvavaa markkinaa

Luonnonarvokaupassa maanomistaja sitoutuu ylläpitämään tai lisäämään luonnonarvoja omistamallaan maa-alueella. MTK pitää tärkeänä, että järjestelmä rakentuu selkeiden yksikköjen sekä luotettavan todentamisen ja läpinäkyvyyden varaan. Näin varmistetaan lisäisyys ja vaikuttavuus, jotka ovat markkinoiden uskottavuuden edellytyksiä. Samaan aikaan on kuitenkin mahdollistettava mahdollisuus monipuolisiin pieniin tekoihin luontoarvomarkkinoilla.

PTT:n selvityksen mukaan maanomistajien kiinnostus kohdistuu erityisesti toimenpideperusteisiin, joustaviin ja selkeisiin malleihin. Toimia voidaan tehdä esimerkiksi ennallistamalla suo, suojelemalla metsää tai aktiivisin luonnonhoitotoimin. MTK korostaa, että käytännön toteutuksessa tarvitaan pilotteja ja vaiheittaista kehittämistä, jotta ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset voidaan arvioida luotettavasti.

”Luonnonarvokauppa tarjoaa uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia ja samalla se vastaa yhteiskunnan monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin. Luonnonarvokauppa täydentää julkista rahoitusta luonnon monimuotoisuuden eteen, mutta ei korvaa sitä. MTK on aktiivisesti mukana kehittämässä markkinaa. Järjestö on kehittänyt luontoarvot.fi-markkinapaikkaa pitkään, ja Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa markkinapaikkaa kehitetään entisestään”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

MTK pitää tärkeänä, että luonnonarvokauppa täydentää olemassa olevia vapaaehtoisia järjestelmiä, kuten METSO- ja Helmi-ohjelmia, eikä korvaa niitä. Lisäksi tarvitaan riittävän neuvonta- ja tietopohjan vahvistamista, jotta maanomistajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä.

Lue PTT:n selvitys.

Lisätietoja

Marko Mäki-Hakola, MTK, metsäjohtaja

Marko.maki-hakola@mtk.fi , p. +358 40 502 6810

Heli Siitari, MTK, ympäristöasiantuntija

Heli.siitari@mtk.fi, p. +358 50 591 2771