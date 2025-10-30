Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Luonnonarvokauppa tarjoaa uusia mahdollisuuksia maanomistajille – MTK ja metsänhoitoyhdistykset mukana kehittämässä kasvavaa markkinaa

30.10.2025 14:20:46 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Jaa

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama Pellervon taloustutkimuksen (PTT) selvitys luonnonarvokaupan kehittämismahdollisuuksista tuo esiin merkittäviä mahdollisuuksia maanomistajille ja koko maa- ja metsätalouden arvoketjulle. Selvityksen mukaan luonnonarvokauppa voi tulevaisuudessa monipuolistaa tulonlähteitä, vahvistaa elinkeinojen resilienssiä ja edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista. 

Luonnonarvokaupassa maanomistaja sitoutuu ylläpitämään tai lisäämään luonnonarvoja omistamallaan maa-alueella. MTK pitää tärkeänä, että järjestelmä rakentuu selkeiden yksikköjen sekä luotettavan todentamisen ja läpinäkyvyyden varaan. Näin varmistetaan lisäisyys ja vaikuttavuus, jotka ovat markkinoiden uskottavuuden edellytyksiä. Samaan aikaan on kuitenkin mahdollistettava mahdollisuus monipuolisiin pieniin tekoihin luontoarvomarkkinoilla.  

PTT:n selvityksen mukaan maanomistajien kiinnostus kohdistuu erityisesti toimenpideperusteisiin, joustaviin ja selkeisiin malleihin. Toimia voidaan tehdä esimerkiksi ennallistamalla suo, suojelemalla metsää tai aktiivisin luonnonhoitotoimin. MTK korostaa, että käytännön toteutuksessa tarvitaan pilotteja ja vaiheittaista kehittämistä, jotta ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset voidaan arvioida luotettavasti. 

”Luonnonarvokauppa tarjoaa uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia ja samalla se vastaa yhteiskunnan monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin. Luonnonarvokauppa täydentää julkista rahoitusta luonnon monimuotoisuuden eteen, mutta ei korvaa sitä. MTK on aktiivisesti mukana kehittämässä markkinaa. Järjestö on kehittänyt luontoarvot.fi-markkinapaikkaa pitkään, ja Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa markkinapaikkaa kehitetään entisestään”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola

MTK pitää tärkeänä, että luonnonarvokauppa täydentää olemassa olevia vapaaehtoisia järjestelmiä, kuten METSO- ja Helmi-ohjelmia, eikä korvaa niitä. Lisäksi tarvitaan riittävän neuvonta- ja tietopohjan vahvistamista, jotta maanomistajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä.  

Lue PTT:n selvitys.

Lisätietoja

Marko Mäki-Hakola, MTK, metsäjohtaja 

Marko.maki-hakola@mtk.fi , p. +358 40 502 6810 

Heli Siitari, MTK, ympäristöasiantuntija 

Heli.siitari@mtk.fi, p. +358 50 591 2771 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye