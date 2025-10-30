Luonnonarvokauppa tarjoaa uusia mahdollisuuksia maanomistajille – MTK ja metsänhoitoyhdistykset mukana kehittämässä kasvavaa markkinaa
Maa- ja metsätalousministeriön tilaama Pellervon taloustutkimuksen (PTT) selvitys luonnonarvokaupan kehittämismahdollisuuksista tuo esiin merkittäviä mahdollisuuksia maanomistajille ja koko maa- ja metsätalouden arvoketjulle. Selvityksen mukaan luonnonarvokauppa voi tulevaisuudessa monipuolistaa tulonlähteitä, vahvistaa elinkeinojen resilienssiä ja edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista.
Luonnonarvokaupassa maanomistaja sitoutuu ylläpitämään tai lisäämään luonnonarvoja omistamallaan maa-alueella. MTK pitää tärkeänä, että järjestelmä rakentuu selkeiden yksikköjen sekä luotettavan todentamisen ja läpinäkyvyyden varaan. Näin varmistetaan lisäisyys ja vaikuttavuus, jotka ovat markkinoiden uskottavuuden edellytyksiä. Samaan aikaan on kuitenkin mahdollistettava mahdollisuus monipuolisiin pieniin tekoihin luontoarvomarkkinoilla.
PTT:n selvityksen mukaan maanomistajien kiinnostus kohdistuu erityisesti toimenpideperusteisiin, joustaviin ja selkeisiin malleihin. Toimia voidaan tehdä esimerkiksi ennallistamalla suo, suojelemalla metsää tai aktiivisin luonnonhoitotoimin. MTK korostaa, että käytännön toteutuksessa tarvitaan pilotteja ja vaiheittaista kehittämistä, jotta ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset voidaan arvioida luotettavasti.
”Luonnonarvokauppa tarjoaa uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia ja samalla se vastaa yhteiskunnan monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin. Luonnonarvokauppa täydentää julkista rahoitusta luonnon monimuotoisuuden eteen, mutta ei korvaa sitä. MTK on aktiivisesti mukana kehittämässä markkinaa. Järjestö on kehittänyt luontoarvot.fi-markkinapaikkaa pitkään, ja Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa markkinapaikkaa kehitetään entisestään”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.
MTK pitää tärkeänä, että luonnonarvokauppa täydentää olemassa olevia vapaaehtoisia järjestelmiä, kuten METSO- ja Helmi-ohjelmia, eikä korvaa niitä. Lisäksi tarvitaan riittävän neuvonta- ja tietopohjan vahvistamista, jotta maanomistajat voivat tehdä tietoisia päätöksiä.
Lisätietoja
Marko Mäki-Hakola, MTK, metsäjohtaja
Marko.maki-hakola@mtk.fi , p. +358 40 502 6810
Heli Siitari, MTK, ympäristöasiantuntija
Heli.siitari@mtk.fi, p. +358 50 591 2771
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Selvitys: Maanomistajan asema harmaan suojelun kaavoituksessa vaatii selkeytystä30.10.2025 13:42:44 EET | Tiedote
Professori Martti Häkkäsen tuore oikeudellinen selvitys, nostaa esiin merkittäviä epäselvyyksiä metsien käytön rajoituksista kaavoituksessa – ilmiöstä, jota kutsutaan harmaaksi suojeluksi. Selvityksen mukaan nykyinen sääntely ja käytännöt jättävät maanomistajan aseman epävarmaksi ja oikeusturvan puutteelliseksi.
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäasiantuntija Panu Karhu on Vuoden Kymppi30.10.2025 10:20:35 EET | Tiedote
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon metsäasiantuntija Panu Karhu on valittu metsänhoitoyhdistystenVuoden Kympiksi. Ehdotuksia Vuoden Kympiksi annettiin 86 kappaletta. Vuoden Kymppi on MTK:n metsäjohtokunnan myöntämä tunnustus ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänomistajaorganisaation jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelusta.
MTK:n Tiirola: Puumarkkinat jäähtyivät, mutta edunvalvonta käy kuumana – "Pitkäjänteisen työn tulos näkyy"30.10.2025 09:31:09 EET | Tiedote
MTK:n metsävaltuuskunnan kokouksessa 30.10.2025 Mikko Tiirola varoitti puumarkkinoiden nopeista muutoksista ja kehotti metsänomistajia tarkkaavaisuuteen. Puumarkkinoiden turbulenssin keskellä, onnistumiset metsänomistajien edunvalvonnassa luovat uskoa tulevaisuuteen.
Metsänhoitoyhdistykset kehittävät luonnonhoitopalveluja metsänomistajille29.10.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Metsänhoitoyhdistys-ketjussa luodaan asiakaslähtöisiä palvelumalleja soiden ennallistamiseen ja kosteikkojen toteuttamiseen. Pilotin tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja kehittää palvelumallia vaiheittain, jotta metsänhoitoyhdistyksiin syntyy toimiva, vaikuttava ja taloudellisesti kestävä tapa tuottaa luonnonhoitoa osana arjen palveluita.
Taskumetsä – Metsäosaamista pelin muodossa28.10.2025 14:40:23 EET | Tiedote
Taskumetsä on uusi, alakouluikäisille suunnattu mobiilipeli, joka tuo metsänhoidon ja suomalaisen luonnon lähemmäs nuoria pelaajia. MTK on ollut vahvasti mukana pelin kehityksessä yhdessä metsänhoitoyhdistysten, Metsämiesten Säätiön ja Suomen Metsäsäätiön kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme