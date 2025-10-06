Mikko Manninen Logomo Oy:n toimitusjohtajaksi
Mikko Manninen on nimitetty Logomo Oy:n toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään tammikuun alussa 2026.
Uudessa roolissaan Manninen vastaa Logomo Oy:n koko liiketoiminnasta mukaan lukien tapahtuma- ja ravintolaliiketoiminnan johtaminen. Hän kuuluu Sunborn Events Oy:n johtoryhmään ja raportoi tehtävässään Logomo Oy:n hallitukselle.
Mannisen tehtävänä on kehittää ja toteuttaa Logomon liiketoimintastrategiaa, vahvistaa yhtiön kasvua ja kannattavuutta sekä johtaa Logomoa kohti tavoitetta tulla Euroopan johtavaksi tapahtumataloksi yhdessä Logomon ammattitaitoisen ja sitoutuneen henkilökunnan kanssa.
Mikko Manninen siirtyy Logomoon Music Finland -musiikkivientijärjestön toiminnanjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Warner Music Finlandilla useissa johtotehtävissä, kuten Baltian liiketoimintajohtajana, Suomen toimintojen operatiivisena johtajana sekä yhtiön talousjohtajana. Monipuolinen kokemus luovien alojen ja kansainvälisen liiketoiminnan parista tuo Logomolle vahvaa strategista osaamista ja näkemystä alan tulevaisuuden kehityssuunnista.
”Olen äärimmäisen innoissani mahdollisuudesta johtaa yhtä Suomen merkittävimmistä ja monipuolisimmista tapahtumataloista. Logomon sijainti sekä laadukkaat ja modernit puitteet luovat poikkeukselliset mahdollisuudet monenlaisille tulevaisuuden tapahtumille. Odotan innolla myös yhteistyötä Logomon huippuosaavan henkilöstön sekä Turun kaupungin muiden tapahtumatoimijoiden kanssa. Turun vahva panostus elämystalouteen ja Logomon alueen kehittämiseen kasvattaa tulevaisuudessa entisestään Turun roolia maan keskeisenä tapahtuma- ja elämyskaupunkina”, Mikko Manninen toteaa.
Mikko on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Vapaa-ajallaan hän harrastaa monipuolisesti musiikkia, liikuntaa ja lukemista.
Logomo Oy ja sen omistaja Sunborn Events Oy toivottavat Mikon lämpimästi tervetulleeksi Logomoon ja Turkuun sekä menestystä uuteen tehtäväänsä.
Logomo on kulttuurin, liiketoiminnan ja luovan talouden keskus, joka toimii entisessä VR:n konepajassa aivan Turun keskustan tuntumassa. Logomossa järjestetään konsertteja, keikkoja, kokouksia ja kongresseja, seminaareja, messuja ja muita yleisötapahtumia, elokuvanäytöksiä ja erilaisia yritys- ja yksityistilaisuuksia. Toimitiloissa (Byrå ja Konttori) työskentelee päivittäin yli 500 ammattilaista 90 eri yrityksessä.
Vuonna 2024 Logomossa järjestettiin lähes 1000 erilaista tapahtumaa ja kävijöitä oli 300 000.
Logomo Oy on Sunborn Events Oy:n 100-prosenttisesti omistama.
