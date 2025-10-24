Työpaikoille tarvitaan osaamista opiskelijoiden ohjaamiseen – TAKK ja Tredu kehittivät vartin tehokurssin

Työpaikkaohjaaja toimii opiskelijan lähimpänä tukena työelämässä oppimisen aikana. Hän perehdyttää, neuvoo, antaa palautetta ja auttaa opiskelijaa kasvamaan ammatillisesti osana työyhteisöä.

Työpaikkaohjaajan merkitys opiskelijan polulla on suuri, toteavat TAKKin kouluttaja Ilse Brandt ja Tredun projektipäällikkö Hanna Orava, jotka työskentelevät ohjauksen ja tukipalveluiden parissa. Ohjaajan tuki voi joskus olla juuri se käännekohta, joka auttaa opiskelijaa näkemään opintojen arvon ja viemään ne loppuun. Siksi on tärkeää, että ohjaustehtävissä toimivat saavat riittävästi tukea ja koulutusta.

Nyt Tredu ja TAKK ovat yhdessä julkaisseet työpaikkaohjaajille vartin tehokurssin.

– On paljon työpaikkaohjaajia, jotka eivät ole käyneet tehtävään koulutusta. Halusimme tehdä heille helposti saavutettavan, napakan kurssin, jolle on aikaa myös työn keskellä, Hanna Orava kertoo.

Tavoitteena on parantaa työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laatua, helpottaa työpaikkaohjaajien työtä tarjoamalla osaamista ohjaustehtävään ja auttaa näin opiskelijoita oppimaan työpaikoilla entistä paremmin.

Tehokurssin jälkeen voi opiskella lisää

Kurssi soveltuu sekä uusille työpaikkaohjaajille että ohjaajina jo toimiville. Tiiviin kurssin teemoina ovat muun muassa ohjaus ja palautteen antaminen, perehdyttäminen sekä näytöt ja niiden arviointi. Kurssi koostuu erilaisista videoista, lyhyistä tietoiskuista ja lopputestistä.

Mutta ehtiikö 15 minuutissa todella oppia?

Orava ja Brandt vakuuttavat, että jo vartin jälkeen voi olla paljon viisaampi. Mikro-oppiminen on joustava tapa kehittää osaamista.

– Sillä voi olla isokin vaikutus, että pysähtyy asian äärelle ja miettii omaa ohjaustapaansa, vaikka vain pienenkin hetken. Ohjaaminen on mukavampaa, kun on edes jonkinlainen tietopohja, Brandt toteaa.

Eikä oppi toki 15 minuuttiin jää. Tavoitteena on, että tehokurssi motivoisi opiskelemaan lisää. Sekä TAKKissa että Tredussa voi opiskella työpaikkaohjaajaksi myös pidempikestoisissa koulutuksissa, joissa opiskellaan Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnonosa. Työpaikkaohjaajille on tarjolla myös erilaisia oppaita, tietopaketteja ja valmennusvideoita. Lisäksi työpaikkaohjaajille järjestetään säännöllisesti valmennuksia ja keskustelutilaisuuksia eri aiheista.

– Työpaikkoja ei jätetä yksin. Olemme yrittäneet kehittää mahdollisimman monipuolisia tapoja, miten osaamista työpaikkaohjaukseen voi hankkia, Orava kertoo.

– Tavoitteena olisi, että kaikki työpaikkaohjaajat olisivat käyneet jonkun työpaikkaohjaamiseen liittyvän koulutuksen, Brandt jatkaa.

Työpaikkaohjaajan tehokurssi löytyy sekä TAKKin että Tredun verkkosivuilta.