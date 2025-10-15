Gigantin lokakuun telecom-katsaus: Asiantuntijan ennustus kävi lokakuussa toteen, älykellojen markkinalla uusi kuluttajien suosikki

Gigantin lokakuun myydyimpien puhelinten listan kärjessä jatkaa jo toista kuukautta peräkkäin Samsung Galaxy A16 LTE. Toiselle sijalle nousi niin ikään Samsungin Galaxy A26 5G, ja kolmanneksi sijoittui Applen uusin ja tehokkain malli, iPhone 17 Pro Max.

Lokakuun listaus on vahvaa Samsungin ja Applen hallintaa: Apple ylsi tällä kertaa ennätyksellisesti viidellä eri mallilla kymmenen kärkeen – kuten Telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen ennusti edellisen kuun tiedotteessa. Poikkeuksellista on, että monet suomalaisten tyypilliset Android-suosikit loistavat poissaolollaan, mutta esimerkiksi Google Pixel 9 onnistui nousemaan kymmenenneksi.

”Applen tuotteiden kasvu ei tullut yllätyksenä. Piikki näkyi heti, kun uudet mallit saapuivat markkinoille. Applen käyttäjät ovat erittäin brändiuskollisia eivätkä helposti vaihda toiseen valmistajaan”, Kiekkinen toteaa.

Hänen mukaansa Applen jatkuva suosio voi kuitenkin pohdituttaa, varsinkin kun sitä vertaa muiden valmistajien kehittyneisiin tekoälyominaisuuksiin. Tuoreista malleista löytyy uusi Apple Intelligence, mutta esimerkiksi Google Pixelissä sekä Samsungin puhelimissa tekoäly on jo tuttua kauraa.

“Voisi sanoa, että Googlen laitteet palvelevat erityisesti käyttäjiä, jotka arvostavat edistyksellistä tekoälyä ja nopeaa teknologista kehitystä”, Kiekkinen summaa.

Huawein älykellojen myynti tuplaantunut, Black Friday lähestyy

Puettava teknologia kiinnostaa suomalaisia yhä enemmän, eikä kasvulle näy loppua. Kiekkisen mukaan lokakuun myydyin puettava tuote oli syyskuussa julkaistu Apple Watch SE3, jonka matalampi hintapiste ja uutuudenviehätys ovat houkutelleet kuluttajia tehokkaasti. Myös samanaikaisesti julkaistu Apple Watch Series 11 kirii kannoilla.

Älykellojen kokonaismyynti kasvaa vauhdikkaasti, ja erityisesti Huawei on onnistunut liikuttamaan suomalaisia laajalla mallistollaan. Huawein kelloista löytyy niin sporttisempia vaihtoehtoja kuin myös kelloja, jotka näyttävät eleganteilta kellomalleilta – kätkien kuitenkin sisäänsä älyä ja fyysisen kunnon seurantaominaisuuksia. Brändin älykellojen kappalemääräinen myynti on jopa kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

”Huawei on ollut lähiaikojen positiivinen yllättäjä älykellojen kategoriassa. Laajasta valikoimasta löytyy vaihtoehtoja jokaiseen tarpeeseen, ja jäämme mielenkiinnolla odottamaan, jatkuuko trendi tällaisena”, Kiekkinen kertoo.

Kuten jo pitkään, Oura jatkaa edelleen kasvuaan. Lokakuu toi mukanaan myös uusia tuulia, kun brändi lanseerasi Oura Ring 4 Ceramic -älysormukset, jotka ihastuttavat hempeillä väreillä ja uudella pintaviimeistelyllä.

”Ourahan on ollut kestosuosikki, mutta lokakuussa olemme nähneet verkkosivuilla poikkeuksellisen paljon liikennettä Oura-tuotteiden suuntaan. Uutuusmallit ja lähestyvä Black Friday ovat varmasti lisänneet kiinnostusta”, Kiekkinen toteaa hymyillen.

Marraskuun loppupuolen Black Fridayta silmällä pitäen Kiekkinen vinkkaa, että parhaat telecom-tarjoukset löytyvät usein keskihintaisista laitteista.

”Älykellot ja puhelimet ovat olleet jo useana vuonna Black Fridayn myydyimpiä tuoteryhmiä, ja sama trendi luultavasti jatkuu tänäkin vuonna”, hän arvioi.

Lokakuun myydyimmät puhelimet TOP 10

Samsung Galaxy A16 LTE (-) Samsung Galaxy A26 5G (2.) Apple iPhone 17 Pro Max (8.) Apple iPhone 17 Pro (5.) Apple iPhone 16 (-) Samsung Galaxy A36 5G (-) Apple iPhone 17 (-) Apple iPhone 15 (-) Samsung Galaxy A56 5G (-) Google Pixel 9 (-)