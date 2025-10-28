Hyvä sähköasennus näkyy yksityiskohdissa – näin tunnistat laadukkaan työn
Luotettavan sähköurakoitsijan löytäminen voi tuntua haasteelliselta. Onko laadukkaalla sähköasennuksella tiettyjä tunnusmerkkejä? Miten valita oikea tekijä?
Laadukas sähköistys kestää aikaa, säästää kustannuksia sekä lisää asumisen ja työympäristön turvallisuutta ja toimivuutta. Harvalta kuitenkaan löytyy luottourakoitsija, jolle soittaa. Mistä laatutyön tunnistaa?
Hyvän asennusjäljen tunnusmerkit
”Sähköturvallisuuslaki ja standardit asettavat asennuksille selkeät turvallisuusvaatimukset, mutta eivät ota kantaa siihen, millainen hyvän asennusjäljen kuuluisi olla. Lopputulokseen vaikuttavat koulutus, kokemus, ammattiylpeys ja käden taidot", STUL ry:n tekninen asiantuntija Henrik Rousku neuvoo.
"Maallikko voi arvioida työn laatua tarkastelemalla asennusjäljen selkeyttä ja siisteyttä. Laadukas asennus näkyy yksityiskohdissa: pinta-asennuksessa kaapelit kulkevat suorassa, kiinnikkeiden välit ovat tasamittaiset ja kaapeliläpiviennit on tehty siististi työkalulla, eivätkä näytä 'hiiren jyrsimiltä'. Myös puhtaat rasioiden kannet ja järkevästi sijoitellut sähkökalusteet kertovat laadusta.”
Rouskun mukaan ammattitaitoinen urakoitsija tekee yhtä siistiä jälkeä niin näkyvissä kuin piiloon jäävissä asennuksissakin. Hän huomioi käyttäjän tarpeet ja esteettisyyden. Tasokkaasti tehty työ helpottaa myös huoltoa ja vianetsintää sekä ehkäisee vaaratilanteita.
Näin varmistat, että saat laatua
1. Kysy suosituksia omasta verkostostasi
Kysy kokemuksia tutuilta tai taloyhtiön isännöitsijältä. Yritysten verkkosivuilta ja sometileiltä löytyy myös hyödyllistä taustatietoa.
2. Tarkista yrityksen viralliset tiedot
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin verkkosivuilta näet, onko yrityksellä voimassa olevat oikeudet sähköasennustöihin. YTJ:n yritys- ja yhteisöhausta selviävät yrityksen perustiedot ja onko se aktiivinen.
3. Varmista STUL-jäsenyys
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry:n jäsenyys kertoo, että yritys on sitoutunut hyvän urakoinnin perusperiaatteisiin ja sillä on riittävät sähköpätevyydet.
Kun olet löytänyt muutaman vaihtoehdon, kysy yrityksiltä referenssejä vastaavista töistä sekä mitä takuita ja dokumentteja he antavat. Selkeät vastaukset kertovat luotettavuudesta.
STUL laadun ja osaamisen varmistajana
STULin jäsenyritys on turvallinen valinta sähköurakoitsijaksi, koska yritysten pätevyydet ja Tukes-rekisteröinti on tarkistettu.
Jäsenet sitoutuvat myös suorittamaan työt huolellisesti ja turvallisesti, noudattamaan työehtosopimuksia sekä käyttämään vain ammattitaitoista työvoimaa. Lisäksi he huolehtivat henkilöstön jatkuvasta koulutuksesta ja hoitavat verot sekä työsuhteet asianmukaisesti.
STUL ohjeistaa jäseniään vastuullisessa toiminnassa ja tarjoaa luotettavaa tietoa alan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Jäsenet tunnistat STULin merkistä, ja voit hakea jäsenyrityksiä osoitteessa www.stul.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henrik Rousku
Tekninen asiantuntija
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry
044 293 4409
henrik.rousku@sahkoinfo.fi
Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ajaa sähköistysalan asiaa yli 90 vuoden näkemyksellä ja kokemuksella. Edistämme toiminnallamme vastuullisen sähköistysalan yritysten liiketoimintaedellytyksiä ja osaavan työvoiman saatavuutta Suomessa. Olemme alan edunvalvoja sekä luotettavin tiedontuottaja- ja kouluttajataho, ja neuvomme jäseniämme esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Lisätietoja www.stul.fi
