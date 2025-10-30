Espoon kaupunki - Esbo stad

Ympäristö- ja rakennuslautakunta: rakennusjärjestyksen luonnos nähtäville

31.10.2025 09:03:45 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 30.10.2025 asettaa Espoon rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville ajalle 5.11.–5.12.2025. Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sen myötä luonnoksen sanamuotoja tarkennettiin ja siitä poistettiin epätarkoituksenmukaisia kohtia. Rakennusjärjestysluonnoksen muokattu versio julkaistaan keskiviikkona 5.11.2025 kokouksen pöytäkirjan yhteydessä.

Nuija pöydällä papereiden vieressä, piirroskuva.

Nähtävilläolon tarkoituksena on kerätä mielipiteitä rakennusjärjestyksen sisällöstä espoolaisilta asukkailta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä ennen varsinaisen ehdotuksen laatimista. Saadut mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon rakennusjärjestysehdotuksessa, joka on tarkoitus asettaa nähtäville keväällä 2026.

Lue lisää kaikista ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelemistä asioista.

ympäristö- ja rakennuslautakunta

