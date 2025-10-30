Ympäristö- ja rakennuslautakunta: rakennusjärjestyksen luonnos nähtäville
Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 30.10.2025 asettaa Espoon rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville ajalle 5.11.–5.12.2025. Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sen myötä luonnoksen sanamuotoja tarkennettiin ja siitä poistettiin epätarkoituksenmukaisia kohtia. Rakennusjärjestysluonnoksen muokattu versio julkaistaan keskiviikkona 5.11.2025 kokouksen pöytäkirjan yhteydessä.
Nähtävilläolon tarkoituksena on kerätä mielipiteitä rakennusjärjestyksen sisällöstä espoolaisilta asukkailta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä ennen varsinaisen ehdotuksen laatimista. Saadut mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon rakennusjärjestysehdotuksessa, joka on tarkoitus asettaa nähtäville keväällä 2026.
Lue lisää kaikista ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelemistä asioista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Saitaympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtajaPuh:040 186 8919mariasaita00@gmail.com
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Info från nämnden Svenska rum 30.10.202530.10.2025 18:25:09 EET | Pressmeddelande
På torsdagens möte fastställde nämnden de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider för de två följande läsåren samt godkände antagningskriterierna till idrottslinjen i Mattlidens gymnasium från och med hösten 2026.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.10.202529.10.2025 21:26:41 EET | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoista lukuvuosille 2026–2027 ja 2027–2028.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2026: Lasten ja nuorten pääkaupunki satsaa kouluihin ja päiväkoteihin28.10.2025 15:02:18 EET | Tiedote
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2026 korostaa koulutusta ja kasvatusta, talouden tasapainottamisen välttämättömyyttä sekä hallittua ja kestävää kasvua.
Kaupunginhallitus: Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishankkeelle lisärahoitus27.10.2025 18:28:43 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus esittää hankkeen kustannusten korotuksen hyväksymistä. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on Espoon ja Helsingin valtuustojen päätökset.
Konserni- ja tilajaosto: Siirtokelpoiset päiväkodit edistävät investointiohjelman hankkeiden toteutumista27.10.2025 13:56:05 EET | Tiedote
Jaosto hyväksyi hankesuunnitelmat kolmelle siirtokelpoiselle päiväkodille. Siirtokelpoiset päiväkodit toteutetaan Pohjois-Tapiolaan, Olariin ja Kaitaalle ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuussa 2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme