Ympäristö- ja rakennuslautakunta: rakennusjärjestyksen luonnos nähtäville

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.10.2025 29.10.2025 21:26:41 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajoista lukuvuosille 2026–2027 ja 2027–2028.