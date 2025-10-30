Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.10.2025
Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mikkelintie, Laukaa
Mikkelintiellä sattui henkilöauton ja pakettiauton kylkikolari. Osallisena oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee toista kaistaa pitkin. Kohteessa pelastuksen yksiköt Lievestuoreelta.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
