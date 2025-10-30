Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

30.10.2025 17:18:46 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 30.10.2025

Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mikkelintie, Laukaa

Mikkelintiellä sattui henkilöauton ja pakettiauton kylkikolari. Osallisena oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee toista kaistaa pitkin. Kohteessa pelastuksen yksiköt Lievestuoreelta. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keltinmäen ikääntyneiden päivätoiminnan toimipisteen sulkemista valmistellaan – päivätoiminnan asiakkaiden palvelut jatkuisivat muissa toimipisteissä30.10.2025 12:18:05 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on tarjonnut ikääntyneiden päivätoimintaa Keltinmäen päivätoiminnan toimipisteessä osoitteessa Keltinmäentie 15. Lisäksi alueen ikääntyneet asukkaat ovat voineet harjoitella toimipisteen kuntosalissa omaehtoisesti. Nyt Keltinmäen päivätoiminnan toimipisteen sulkeutumista valmistellaan, sillä toimipisteen vuokrasopimus on päättymässä vuoden lopussa. Päivätoiminnan asiakkaat eivät jää ilman palveluja, vaan ne jatkuisivat normaalisti Jyväskylän seudun muissa päivätoiminnan toimipisteissä. Jyväskylässä tarjottaisiin muutoksen jälkeen ikääntyneiden päivätoimintaa neljässä oman toiminnan yksikössä sekä aistivammaisten päivätoimintaa yhdessä ostopalveluyksikössä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye