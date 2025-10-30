Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 30.10.2025

Rakennuspalo, keskisuuri, Keskuskatu, Jämsä

Jämsässä Keskuskadulla lattianpuhdistuskoneen sähköjohto sytytti pienen paloalun. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan alkusammutuksella ja palo ei levinnyt syttymiskohdasta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.