KYSin vuodeosastorakennuksen peruskorjaus on valmistunut – toiminta käynnistyy vaiheittain marras-joulukuussa

31.10.2025 09:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) pääsairaalan kaupunkikuvallisesti tunnetuimman osan, vuonna 1959 valmistuneen vuodeosastorakennuksen peruskorjaus on valmistunut. Loppuvuodesta vuodeosastorakennuksen vaiheittaisen käyttöönoton myötä Kuopion Harjulan sairaalan vuodeosastot ja poliklinikkatoiminnot siirtyvät KYSille.

Kuva: Rakennusliike Lapti
Kuva: Rakennusliike Lapti

Marras-joulukuussa vaiheittain käyttöönotettavassa vuodeosastorakennuksessa on tilaa noin 21 800 bruttoneliötä ja sen peruskorjauskustannukset ovat noin 77,4 miljoonaa euroa. 

Kaksitoistakerroksisen peruskorjausosan alimpiin kerroksiin on valmistunut poliklinikkatiloja, opetustiloja sekä huollon ja logistiikan tiloja. Toiseen kerrokseen sijoittuu kuvantamisen tiloja. Vuodeosastot sijoittuvat kerroksiin 3.–9. 

Peruskorjatuissa tiloissa osastohoitoa tarjotaan 149:lle potilaalle ja niissä tulee työskentelemään noin 500 työntekijää. 

Marras-joulukuun vaihteessa tapahtuva muuttokokonaisuus on laajuudeltaan huomattavan suuri. Harjulan tilojen tyhjentyminen aloitetaan tiettyjen poliklinikkatoimintojen muutoilla marraskuun lopulla ja tätä seuraa osastotoimintojen muutot joulukuun alussa. Muuttorupeama pitää sisällään myös KYSin sisäisiä muuttoja sekä muuttoja Harjulasta muihin kuin KYSin tiloihin. 

– Hyvinvointialue viestii tarkemmin yksiköiden muutoista marraskuun puolivälissä, kertoo hankepäällikkö Menna Kärnä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. 

Pääsairaalan peruskorjaus on kolmas vaihe KYS Uusi Sydän -rakennushanketta, joka toteutetaan vuosina 2018–2027. Allianssimallilla toteutetun peruskorjauksen sekä aiemmin toteutetun uuden laajennusosan päätoteuttajana toimi Rakennusliike Lapti Oy. 

Peruskorjausvaihe on ollut poikkeuksellisen haastava vaativuudeltaan ja laajuudeltaan. 

– Uudet tilat mahdollistavat Harjulan sairaalan toimintojen integroimisen KYSille, joka tuo merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Kaikki hankkeeseen osallistuneet tahot ovat olleet erittäin sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin ja esiintyneitä haasteita on ratkaistu hyvässä yhteistyössä, kiittää kiinteistöjohtaja Petri Pyy Pohjois-Savon hyvinvointialueelta. 

– Ison vuodeosastorakennuksen peruskorjaus aivan käytössä olevan sairaalan naapurissa oli haastava urakka. Onnistunut ja tiivis yhteistyö kaikkien hankeosapuolten kanssa varmisti peruskorjauksen valmistumisen aikataulussa, laadukkaasti ja tavoitteiden mukaisesti. Iso kiitos sekä allianssi- että työmaaorganisaatiolle, joka teki koko pitkän ja vaativan rakennusajan turvallista ja laadukasta työtä turvallisen ja terveellisen sairaalarakennuksen eteen, toteaa aluejohtaja Noora Sokero Laptilta. 

KYS Uusi Sydän -rakennushankekokonaisuuden vaativuudesta ja rakennustöiden sujuvuudesta kertoo lukuisat hankkeen saamat tunnustukset. Hankkeelle on myönnetty Rakennusteollisuuden Itä-Suomen alueen työturvallisuuskilpailuissa palkintoja vuosina 2018, 2020 ja 2021. Hankkeen toinen vaihe on myös valittu Itä-Suomen vuoden yhteistyöhankkeeksi vuonna 2023 ja ensimmäinen rakennusvaihe valittiin Rakennuslehden Vuoden työmaaksi vuonna 2019.   

Muuttojen jälkeen Harjulan sairaalan tilojen lisäksi myös KYSin pääsairaalan pohjoispuolella sijaitseva vuonna 1985 rakennettu D-rakennusosa tyhjenee ja suunnitelman mukaan joulukuussa aloitetaan valmistelevat toimet sen purkamiseksi. Purkutöiden on määrä valmistua loppukesällä 2026. 

KYS Uusi Sydän -projektin 1. ja 2. vaiheissa rakennettiin kymmenenkerroksinen sairaalatorni vuosien 2018-2023 aikana ja 3. vaiheessa peruskorjattiin KYSin pääsairaalan vuonna 1959 valmistunut vuodeosastorakennus vuosien 2023–2025 aikana. Projektin 4. vaiheessa puretaan sairaalakampuksen pohjoispuolella oleva vuonna 1985 valmistunut vuodeosastotorni ja rakennetaan kuvantamisen- ja huollon tiloja sekä yhdyskäytävät Kaarisairaalan 1., 2. ja 3. kerroksiin. Hankkeessa toteutettava uudisrakennusosa on noin 45 000 neliömetriä ja peruskorjausosa noin 21 500 neliömetriä. Projektin kustannusarvio on 198,5 miljoonaa euroa. 

