Lahteen rakennetaan Suomen kolmas puu-Lidl – rakennusmateriaalilla on iso ilmastovaikutus
Lahteen on alettu rakentaa viidettä Lidl-myymälää. Sen on määrä avautua alkukesällä 2026. Myymälän erikoisuutena on sen rakennusmateriaali: myymälä rakennetaan teräsristikoiden sijaan puusta. Puu näkyy selvästi myymälän julkisivussa ja sisätiloissa.
Lahden Karistoon avautuu alkukesällä Lidl-myymälä, joka rakennetaan puusta. Myymälä on kolmas laatuaan Suomessa – aiemmat puiset Lidlit avattiin Riihimäelle vuonna 2021 ja Tampereelle maaliskuussa 2025.
Maanrakennustyöt tontilla on saatu päätökseen, ja varsinainen rakentaminen on aloitettu. Myymälä rakennetaan lattiasta ylöspäin puusta.
– Puurakentamisen etuna on erityisesti rakentamisen pienempi hiilijalanjälki. Puu-Lidlin rakentamisesta syntyneet hiilidioksidipäästöt ovat jopa neljänneksen pienemmät kuin tyypillisellä myymälällä. Valmis puurakennus toimii lisäksi hiilivarastona eli se sitoo itseensä hiilidioksidia. Uusiutuvana materiaalina puu on erinomainen ja vastuullinen ratkaisu, sanoo Lidlin rakennuttamisesta vastaava projektipäällikkö Aapo Pietarinen.
Lahden Kariston puumyymälä on myyntipinta-alaltaan suurempi kuin Riihimäen ja Tampereen puumyymälät. Lisäksi puumateriaali tulee näkymään selvemmin myymälän julkisivussa ja sisätiloissa.
Omaa energiantuotantoa
Myymälän katolle asennetaan aurinkopaneelit. Ne tuottavat ekologisesti energiaa ympäri vuoden, mutta etenkin kesällä ne ovat merkittäviä energiantuottajia. Esimerkiksi aurinkopaneelit tuottavat parhaimmillaan kaiken tarvittavan energian kylmäkalusteille, pakaste- ja tuoreliha-altaille, kylmä- ja pakkashuoneille sekä lauhduttimille.
Lidl käyttää kaikessa toiminnassaan vain uusiutuvaa energiaa ja sitä voivat myös asiakkaat ladata autoihinsa myymälän pihassa olevasta sähköautojen latauspisteestä. Polkupyörällä ostoksille saapuvia asiakkaita ajatellen pihaan tulee runsaasti pyörätelineitä.
Myymälän avajaisia vietetään alkukesällä 2026. Myymälä rakentuu osoitteeseen Siivolankatu 2, 15160 Lahti.
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista.
Lidl avaa Lidlerie-nimisen ravintolan Finnjävelin tiloihin. Lidleriessä on tarjolla Lidl-myymälöiden tutuista raaka-aineista valmistettuja huipputason menuja, joiden annokset Henri Alén on suunnitellut. Menun sisältämät annokset maksavat vain niiden valmistuksessa käytetyn tuotteiden hinnan verran. Esimerkiksi neljän ruokalajin illallisen saa vain 12,69 eurolla. Juomapuolella on todellisia erikoisuuksia: tarjolla on Lidl-viinejä, joita myydään Lidleissä niissä maissa, joissa viinejä saa myydä ruokakaupoissa. Ravintola on auki 25.–29.11.
Kansainvälinen Lidl-organisaatio on solminut UEFA naisten kumppanuuden, joka kattaa jalkapallon arvokisat vuosina 2025–2030.
76 prosenttia kuluttajista pitää tuotantoeläinten hyvinvointia tärkeänä, mutta harva on kuitenkaan valmis maksamaan juurikaan lisähintaa tuotteesta, jossa hyvinvointi on todennettu. Vain kahdeksan prosenttia kuluttajista tunnistaa eläinten hyvinvoinnista kertovan ELVI-pakkausmerkin.* Lidl haluaa tehdä hyvinvoivan lehmän tuotteista houkuttelevamman vaihtoehdon, ja on laskenut kotimaisten ELVI-merkittyjen tuotteiden hinnat jopa 13 prosentilla.
Lidl on laajentanut valikoimaansa jopa 500 uudella tuotteella. Kattavampi valikoima vastaa suoraan asiakkaiden toiveeseen saada kaikki tarvittava yhdestä ostopaikasta. Hyllyissä on nyt entistä enemmän kotimaisia tuotteita suosituilta Lidlin omilta merkeiltä sekä tutuilta brändeiltä.
Lidlin paistopisteellä testattiin kesän ja alkusyksyn ajan ilta-alennusta, jossa tuotteet myytiin puoleen hintaan ennen sulkemista. Testi oli onnistunut, joten paistopisteen ilta-ale on vakiinnutettu pysyväksi toimintamalliksi kaikissa Lidleissä. Asiakkaat saavat siis paistopisteen tuotteet puoleen hintaan myymälän viimeisenä aukiolotuntina.
