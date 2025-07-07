Snellmanin eläinruokaliiketoiminta jatkaa kansainvälistä kasvuaan ostamalla englantilaisen koirien raakaruokaa valmistavan yrityksen

Snellmanin eläinruokaliiketoiminta jatkaa kansainvälistä kasvuaan ja vahvistaa asemaansa Pohjoismaiden johtavana lemmikkien raakaruokavalmistajana ostamalla englantilaisen premium-luokan raakaruokavalmistajan Benyfit Naturalin. Yritysosto Britanniasta on ensimmäinen merkittävä askel kasvustrategiassamme, avaten meille jalansijaa yhdelle Euroopan kehittyneimmistä lemmikkiruokamarkkinoista.

– Olemme nähneet lemmikkien raakaruokamarkkinan voimakkaan kasvun Euroopassa – se kasvaa moninkertaisesti muuta lemmikkialaa nopeammin – ja olemme jo jonkin aikaa suunnitelleet toimintamme laajentamista. Benyfit Natural on erinomainen lisä liiketoimintaamme. Se sopii yhteen sekä tuotevalikoimamme että perheyritysarvojemme kanssa, kommentoi Magnus Pettersson, Snellman Petfood -liiketoimintayksikön johtaja.

Korkealaatuiseen koirien raakaruoan valmistukseen erikoistuneen Benyfit Naturalin tuotevalikoima ja tuotteet täydentävät tarjontaamme. Tuotteet kehitetään ja valmistetaan heidän omalla tehtaallaan Kaakkois-Englannissa East Sussexissa, ja niitä myydään itsenäisten jälleenmyyjien, lemmikkialan erikoisliikkeiden sekä oman verkkokaupan kautta suoraan kuluttajille.

– Olemme todella iloisia saadessamme liittyä Snellman Petfood -perheeseen. Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus raakaruokasektorilta, tunnemme Britannian markkinan hyvin ja haluamme tukea Snellmanin eläinruokaliiketoiminnan laajentumista täällä. Britanniassa eletään nyt erittäin mielenkiintoisia aikoja lemmikkiruoka-alalla, etenkin raakaruokasegmentissä, ja odotamme innolla tulevaa yhteistyötä Snellman Petfoodin kanssa, sanoo Greg Van Praagh Benyfit Naturalilta.

Yritysosto antaa meille strategisen jalansijan uudella markkinalla, jossa koiranruokasegmentin markkina-arvo on kasvanut 5 prosenttia vuodessa. Britannian markkina perustuu pääosin itsenäisiin ja erikoistuneisiin jälleenmyyjiin, mutta kategorian kasvu on tuonut lemmikkien pakasteruokia myös suurimpien päivittäistavarakauppojen valikoimiin, mikä taas avaa uusia kasvumahdollisuuksia.

– Asiakkaamme vaativat yhä enemmän vastuullisesti tuotettuja tuotteita, joissa on runsaasti lihaa ja vähän prosessointia. Britanniassa koirien raakaruoka muodostaa jo 12,9 prosenttia koko lemmikkiruokamarkkinasta, mikä osoittaa sen olevan huomattavasti kypsempi kuin Pohjoismaissa. Koiranruokamarkkina on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2024 lähtien, ja kasvu jatkuu vahvana, sanoo Magnus Pettersson.

Yritysoston jälkeen Benyfit Natural jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja sen 20 työntekijää siirtyvät Snellman Petfoodin työntekijöiksi. Alun perin Benyfit Naturalin perusti vuonna 2014 Ben Van Praagh, joka kehitti ravinteikkaita raakaruokareseptejä omille työpohjaisille koirilleen kotikeittiössään. Hänen poikansa Greg Van Praagh toimii tällä hetkellä Britannian yksikön operatiivisena johtajana ja siirtyy yritysoston jälkeen toimitusjohtajaksi. Yrityskaupassa myyjänä toimii Real Pet Food Company of Australia (RPFC), jonka brändi Billy+Margot osti Benyfit Naturalin vuonna 2018.

Kaupan taloudellisia yksityiskohtia ei julkisteta.

Snellman Petfood:

Snellman Petfood on vuodesta 2011 lähtien tuonut luonnollisen ravinnon iloa lemmikkien ruokailuun. Missiomme on tarjota ravitsevaa ja tasapainoista raakaruokaa, koska se on luonnollisesti parasta koirille ja kissoille. Valmistamme MUSH, Fodax ja Raw for Paw -tuotemerkeillä pakastettua raakaruokaa, herkkuja sekä pakastekuivattuja tuotteita. MUSH-tuoteperhettä myydään Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi useissa eri maissa. Fodax ja Raw for Paw ovat vakiinnuttaneet paikkansa Ruotsissa. Meillä on tehtaat Pietarsaaressa ja Nässjössä Ruotsissa. Liikevaihtomme oli vuonna 2024 noin 25 miljoonaa euroa, ja meillä on yli 90 omistautunutta työntekijää, jotka edistävät päivittäin lemmikkien hyvinvointia. Snellman Petfood on osa Snellman-konsernia.