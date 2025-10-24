Uusi asiantuntijaselvitys: Täydentävät hoidot ovat Suomessa laajasti käytettyä, turvallista ja tukevat terveydenhuoltoa

Selvityksen mukaan noin miljoona suomalaista eli 20 prosenttia aikuisväestöstä hakeutuu vuosittain täydentäviin hoitoihin, kuten hermorata- ja lymfahierontoihin, kalevalaiseen jäsenkorjaukseen, akupunktioon, kasviterapiaan, vyöhyketerapiaan ja homeopatiaan. Hoidot eivät ole vaihtoehto lääketieteelle, vaan niitä käytetään terveyden edistämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja lievien oireiden hoitoon.

”Tarkoituksemme on tukea asiallista ja tietoon perustuvaa keskustelua ja päätöksentekoa. Ajantasainen tutkimustieto on tarpeen päätöksenteossa hyvinvointialueilla ja kansallisessa ohjauksessa, kun tarvitaan uusia voimavaroja henkilöstövajeeseen ja keinoja väestön terveyshaasteisiin. Tämän selvityksen on tarkoitus antaa tietopohjaa meneillään olevalle sote-ammattihenkilöstön lainsäädännön uudistukselle,” toteavat selvityksen tekijät Nenonen, Milén ja Partinen.

“Täydentävien hoitojen käyttö on Suomessa yleistä ja niiden turvallisuus on hyvä, kun hoitavalla henkilöllä on asianmukainen koulutus. Tutkimustiedon perusteella ei ole perusteita kieltää tai rajoittaa näiden hoitomuotojen käyttöä. Päinvastoin, niiden integrointi terveydenhuoltoon voi lisätä vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta,” toteaa Mikko Nenonen.

Selvitys korostaa, että täydentävät hoidot ovat osa modernia terveydenhoitoa monissa Euroopan maissa, ja Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa jäsenvaltioitaan hyödyntämään niitä osana kansallisia terveydenhuoltojärjestelmiä.

“Tämä raportti tuo keskusteluun kaivattua tietopohjaa ja selkeyttä. On tärkeää, että täydentäviä hoitoja koskeva päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon eikä ennakkoluuloihin. Ne voivat olla arvokas lisä terveydenhuollon kokonaisuuteen ja tukea väestön hyvinvointia sekä henkilöstövajeen ratkaisuja,” sanoo Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja.