Aleksis Kiven katu avautuu liikenteelle – peruskorjaus valmistumassa

Peruskorjauksessa uusittiin vesijohdot Aleksis Kiven kadulla ja sitä ympäröivillä kaduilla. Vesihuolto oli tarpeen, sillä alueen vanhimmat vesijohdot olivat liki satavuotiaita. Samalla parannettiin kulkureittejä, uusittiin raitiovaunukiskoja ja tehtiin joukkoliikenteen pysäkkimuutoksia.

Moni asia loksahti kohdilleen

Urakka alkoi syyskuussa 2024, ja se valmistuu ennakoitua nopeammassa aikataulussa loppuvuoden 2025 aikana. Alkuperäinen arvio valmistumiselle oli syksy 2026. Työt pääsivät etenemään suunniteltua ripeämmässä aikataulussa monen myönteisen tekijän ansiosta.

– Pystyimme saneeraamaan Aleksis Kiven kadun kaistat yhdellä kertaa, vaikka alun perin tarkoitus oli tehdä se vaiheittain. Koska katu voitiinkin katkaista autoliikenteeltä, urakoitsija pystyi tekemään vesihuoltoa samanaikaisesti sekä eteläisillä että pohjoisilla kaistoilla. Tämä on suurin tekijä siinä, että urakka valmistuu huomattavasti etuajassa, sillä vesihuollon saneeraaminen on hidasta, kertoo projektinjohtaja Heikki Kosonen kaupunkiympäristön toimialalta.

Lisäksi leudon talven ansiosta töitä pystyttiin tekemään ilman sääolosuhteiden aiheuttamia hidastuksia.

– Kaiken kaikkiaan työmaan nopea valmistuminen on monen tekijän summa. Urakoitsijan panostus työmaahan on ollut iso tekijä. He käyttivät työssä paljon resursseja ja tekivät pitkää päivää ja myös viikonloppuja, Kosonen kiittelee.

Peruskorjauksessa tehdään loppuvuoden aikana vielä viimeistely- ja vihertöitä, kuten valojen asennuksia, kivitöitä ja nurmikon kylvöä.

Parannuksia jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen

Urakassa tehdyt joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien parannukset muuttavat alueella kulkemista. Suurimmat muutokset koskevat jalankulkijoita ja pyöräilijöitä, sillä Aleksis Kiven kadun puukujanteen keskellä kulkeva pyörätie on muutettu jalkakäytäväksi. Pyöräily on siirtynyt ajoratojen reunoilla molempiin suuntiin kulkeville pyöräkaistoille.

– Muutokset parantavat jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta sekä sujuvoittavat liikennettä. Jalankulkijoiden turvallisuus on parantunut myös sen ansiosta, että kapeita suojateitä on levennetty, Kosonen sanoo.

Joukkoliikenteen jouhevoittamiseksi Aleksis Kiven kadulle on rakennettu linja-autoille oma kaista Fleminginkadulta Sturenkadun suuntaan. Fleminginkadun risteyksessä kuluneet raitiovaunukiskot vaihdettiin ja niiden kulmaa loivennettiin, jolloin kiskojen paikallinen kuluminen vähenee ja käyttöikä pitenee. Raitiovaunun kulkeminen tiukassa mutkassa on aiheuttanut meluhaittaa, jonka pitäisi vähentyä tällä muutoksella.

Muutoksia tuli myös joukkoliikenteen pysäkkeihin. Aleksis Kiven kadun linja-autopysäkki siirtyi S-Market Vallilan edestä Aleksis Kiven katu 7:n kohdalle. Uusi raitiovanu- ja linja-autoliikenteen yhteiskäyttöpysäkki sijaitsee puolestaan Fleminginkadun itäreunalla vanhaa pysäkkiä vastapäätä. Pysäkkimuutosten taustalla oli tarve parantaa ahtaita pysäkkialueita.

Aleksis Kiven kadun historiallisen lehmuskujanteen puita uusittiin Fleminginkadun ja Harjukadun välillä, ja niitä on nyt enemmän kuin lähtötilanteessa.