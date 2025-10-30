Uusi digipolku tukee senioreiden kaatumisten ehkäisyä – turvallisesti ja omassa tahdissa

Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja ne voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista. Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun puututaan keskeisiin kaatumisten vaaratekijöihin. (Lähde: UKK-instituutti, Kaatumisten ehkäisy.)

Digipolku löytyy Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksesta (OmaHyvaks) ja digiasioinnin selainversiosta, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digipolun käyttö on maksutonta.

Uusi Kaatumisen ehkäisy -digipolku tarjoaa senioreille helpon ja turvallisen tavan oppia kaatumisvaarasta sekä vahvistaa omaa toimintakykyään ja terveyttään. Digipolku on suunniteltu erityisesti ikääntyneille – selkeä, vaiheittainen sisältö tukee omatoimista oppimista ja kannustaa pieniin, mutta merkittäviin muutoksiin arjessa. Polku sisältää tietoa muun muassa tasapainon ja lihasvoiman merkityksestä, kodin turvallisuudesta sekä ravitsemuksen ja lääkityksen vaikutuksista kaatumisvaaraan .

– Seniorit, läheiset, ammattilaiset ja monet muut toimijat – me kaikki yhdessä voimme vähentää kaatumisia ja lisätä turvallisuutta ikääntyneiden arjessa – askel kerrallaan, toteaa kliinisen fysioterapian asiantuntija Teemu Elomaa Keski-Suomen hyvinvointialueelta.