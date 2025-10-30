Uusi digipolku tukee senioreiden kaatumisten ehkäisyä – turvallisesti ja omassa tahdissa
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut Kaatumisen ehkäisy -digipolun. Digipolku on tarkoitettu kaikille senioreille, jotka haluavat vahvistaa hyvinvointiaan ja ehkäistä kaatumisia. Digipolkua voi käyttää myös läheiset ja ammattilaiset, jotka tukevat ikääntyneiden arkea.
Kaatumiset yleistyvät ikääntyessä ja ne voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, toimintakyvyn heikkenemistä sekä elämänlaadun alenemista. Kaatumiset eivät kuitenkaan kuulu normaaliin ikääntymiseen. Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun puututaan keskeisiin kaatumisten vaaratekijöihin. (Lähde: UKK-instituutti, Kaatumisten ehkäisy.)
Digipolku löytyy Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksesta (OmaHyvaks) ja digiasioinnin selainversiosta, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digipolun käyttö on maksutonta.
Uusi Kaatumisen ehkäisy -digipolku tarjoaa senioreille helpon ja turvallisen tavan oppia kaatumisvaarasta sekä vahvistaa omaa toimintakykyään ja terveyttään. Digipolku on suunniteltu erityisesti ikääntyneille – selkeä, vaiheittainen sisältö tukee omatoimista oppimista ja kannustaa pieniin, mutta merkittäviin muutoksiin arjessa. Polku sisältää tietoa muun muassa tasapainon ja lihasvoiman merkityksestä, kodin turvallisuudesta sekä ravitsemuksen ja lääkityksen vaikutuksista kaatumisvaaraan .
– Seniorit, läheiset, ammattilaiset ja monet muut toimijat – me kaikki yhdessä voimme vähentää kaatumisia ja lisätä turvallisuutta ikääntyneiden arjessa – askel kerrallaan, toteaa kliinisen fysioterapian asiantuntija Teemu Elomaa Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu Elomaa, kliinisen fysioterapian asiantuntija, kuntoutus, neurologia, fysiatria ja geriatria, Keski-Suomen hyvinvointialue, teemu.elomaa@hyvaks.fi, p. 050 316 4707
Lotta Katajapuu-Rutanen, projektityöntekijä, Kestävän kasvun ohjelma, Keski-Suomen hyvinvointialue, lotta.katajapuu-rutanen@hyvaks.fi, p. 040 183 0522
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:48:58 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Rakennuspalo, keskisuuri, Keskuskatu, Jämsä Jämsässä Keskuskadulla lattianpuhdistuskoneen sähköjohto sytytti pienen paloalun. Pelastuslaitos sai palon nopeasti sammumaan alkusammutuksella ja palo ei levinnyt syttymiskohdasta. Henkilövahinkoja ei aiheutunut.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 17:18:46 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Mikkelintie, Laukaa Mikkelintiellä sattui henkilöauton ja pakettiauton kylkikolari. Osallisena oli kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Liikenne tapahtumapaikalla kulkee toista kaistaa pitkin. Kohteessa pelastuksen yksiköt Lievestuoreelta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Taksi Helsinki tuottaa sote-kuljetuspalvelut Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueilla 1.2.2026 alkaen30.10.2025 14:02:24 EET | Tiedote
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat tehneet sopimuksen hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä Taksi Helsingin kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden tuottamisesta 1. helmikuuta 2026 alkaen. Palvelukokonaisuus sisältää sekä välitys- että kuljetuspalvelun.
Keltinmäen ikääntyneiden päivätoiminnan toimipisteen sulkemista valmistellaan – päivätoiminnan asiakkaiden palvelut jatkuisivat muissa toimipisteissä30.10.2025 12:18:05 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on tarjonnut ikääntyneiden päivätoimintaa Keltinmäen päivätoiminnan toimipisteessä osoitteessa Keltinmäentie 15. Lisäksi alueen ikääntyneet asukkaat ovat voineet harjoitella toimipisteen kuntosalissa omaehtoisesti. Nyt Keltinmäen päivätoiminnan toimipisteen sulkeutumista valmistellaan, sillä toimipisteen vuokrasopimus on päättymässä vuoden lopussa. Päivätoiminnan asiakkaat eivät jää ilman palveluja, vaan ne jatkuisivat normaalisti Jyväskylän seudun muissa päivätoiminnan toimipisteissä. Jyväskylässä tarjottaisiin muutoksen jälkeen ikääntyneiden päivätoimintaa neljässä oman toiminnan yksikössä sekä aistivammaisten päivätoimintaa yhdessä ostopalveluyksikössä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.10.2025 09:53:01 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.10.2025 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, Viitasaarentie, Saarijärvi Pakettiauto ajautui tieltä ulos ja päätyi katolleen ojaan. Autossa olleet kaksi henkilöä pääsivät autosta ulos omatoimisesti. Ei vakavia loukkaantumisia, eikä liikennehaittaa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme