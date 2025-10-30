Aalto-yliopisto

Alusta-paviljongin luoneet arkkitehdit palkittiin kansainvälisellä kestävän muotoilun Seoul Design Award -palkinnolla

3.11.2025 11:20:43 EET | Aalto-yliopisto | Tiedote

Suomi/Koivisto arkkitehtien, Elina Koiviston ja Maiju Suomen, suunnittelema Alusta-paviljonki monilajisille kohtaamisille palkittiin kestävään muotoiluun keskittyvällä Seoul Design Award Best of the Best -palkinnolla perjantaina 24. lokakuuta Soulissa, Etelä-Koreassa. Palkinnon sai kaikkiaan yhdeksän projektia 941 ehdotuksen joukosta.

Savesta ja ekologisista materiaaleista rakennettu paviljonki ulkoilmassa, paljon vihreää kasvillisuutta sen ympärillä
Alusta-paviljonki, heinäkuu 2023. Maiju Suomi, Suomi/Koivisto arkkitehdit

Alusta-paviljonki on paikka ihmisten ja muiden lajien kohtaamisille urbaanissa ympäristössä. Se sijaitsi alun perin Arkkitehtuuri- ja Designmuseon piha-alueella Helsingissä 2022–2024, mistä se siirtyi viime kesänä Aalto-yliopiston kampukselle ja on vapaasti yleisön koettavissa.

Aiemmin tänä vuonna suomalaiskaksikko kutsuttiin maailman arvostetuimman arkkitehtuurinäyttelyn Venetsian arkkitehtuuribiennaalin päänäyttelyyn, jonka kuratoi tänä vuonna Carlo Ratti.

Alusta-paviljonki nähtiin tänä vuonna myös Lontoon Designmuseon More Than Human-näyttelyssä, jossa oli esillä yli 140 teosta 50:ltä eri taiteilijalta, arkkitehdiltä ja muotoilijalta. Vuonna 2024 Alusta-paviljonki palkittiin Suomen Arkkitehtiliiton ekologisen rakentamisen Tunnustuspaanu-palkinnolla.

”Alusta-paviljonki on moniaistisesti koettava  esimerkki siitä, miten oma hyvinvointimme on sidoksissa muun luonnon hyvinvointiin. Kukkivan niityn ja huokoisten rakennusmateriaaliensa kautta Alusta tarjoaa suojaa ja ravintoa pölyttäjähyönteisille ja esteettisiä elämyksiä ja hyvinvointia ihmisvieraille. Se osoittaa samalla, miten luonnon monimuotoisuutta voi tukea kaupunkiympäristössä”, arkkitehdit kertovat.  

Suomi/Koivisto arkkitehdit

Suomi/Koivisto arkkitehdit pyrkivät luomaan miellyttäviä elinympäristöjä sekä ihmisille että ei-inhimillisille olennoille suunnittelun, tutkimuksen ja pedagogisen toimintansa kautta. Väitöskirjatyössään Aalto-yliopistolla he kehittävät käytäntölähtöisiä tutkimusmenetelmiä arkkitehtuurin alalle.

Seoul Design Award

Seoul Design Award, kansainvälinen kestävän muotoilun palkinto palkitsee suunnittelijoita, jotka ratkovat kekseliäästi arjen haasteita ja edistävät harmonista, kestävää suhdetta ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välillä. Vuodesta 2019 lähtien palkinto on tuonut esiin muotoiluratkaisuja, jotka parantavat kaupunkielämää eri puolilla maailmaa. Se on johdonmukaisesti esitellyt muotoiluhankkeita, jotka ovat syntyneet yhteisöllisen yhteistyön tuloksena arjen yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi, ja samalla edistänyt näiden ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa.

Yhteyshenkilöt

Elina Koivisto, Arkkitehti SAFA
Suomi/Koivisto arkkitehdit
elina@suomikoivisto.fi
+358407035865

Kuvat

Savesta ja ekologisista materiaaleista rakennettu paviljonki ulkoilmassa, vihreää kasvillisuutta sen ympärillä
Alusta-paviljonki heinäkuussa 2023
Maiju Suomi, Suomi/Koivisto arkkitehdit
Kasvillisuutta kevytrakenteisessa paviljongissa urbaanissa ympäristössä, perhosia kukissa
Alusta-paviljonki monilajisille kohtaamisille
Elina Koivisto, Suomi/Koivisto arkkitehdit
Henkilöitä seisomassa lavalla palkintokirja kädessä, taustalla teksti Seoul Design Award 2025
Palkintojenjakotilaisuus Soulissa Etelä-Koreassa 24.10.2025
Seoul Design Award 2025
Kaksi henkilöä hymyilee, kädessä palkintokirja, taustalla teksti Seoul Design Award 2025
Suomi/Koivisto arkkitehdit Seoul Design Award 2025 -palkintojenjakotilaisuudessa
Seoul Design Award 2025
Tietoa julkaisijasta

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu noin 13 000 opiskelijaa ja yli 4 500 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

aalto.fi

facebook.com/aaltouniversity

bsky.app/profile/aalto.fi

youtube.com/aaltouniversity

