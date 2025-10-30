Alusta-paviljongin luoneet arkkitehdit palkittiin kansainvälisellä kestävän muotoilun Seoul Design Award -palkinnolla

Alusta-paviljonki on paikka ihmisten ja muiden lajien kohtaamisille urbaanissa ympäristössä. Se sijaitsi alun perin Arkkitehtuuri- ja Designmuseon piha-alueella Helsingissä 2022–2024, mistä se siirtyi viime kesänä Aalto-yliopiston kampukselle ja on vapaasti yleisön koettavissa.

Aiemmin tänä vuonna suomalaiskaksikko kutsuttiin maailman arvostetuimman arkkitehtuurinäyttelyn Venetsian arkkitehtuuribiennaalin päänäyttelyyn, jonka kuratoi tänä vuonna Carlo Ratti.

Alusta-paviljonki nähtiin tänä vuonna myös Lontoon Designmuseon More Than Human-näyttelyssä, jossa oli esillä yli 140 teosta 50:ltä eri taiteilijalta, arkkitehdiltä ja muotoilijalta. Vuonna 2024 Alusta-paviljonki palkittiin Suomen Arkkitehtiliiton ekologisen rakentamisen Tunnustuspaanu-palkinnolla.

”Alusta-paviljonki on moniaistisesti koettava esimerkki siitä, miten oma hyvinvointimme on sidoksissa muun luonnon hyvinvointiin. Kukkivan niityn ja huokoisten rakennusmateriaaliensa kautta Alusta tarjoaa suojaa ja ravintoa pölyttäjähyönteisille ja esteettisiä elämyksiä ja hyvinvointia ihmisvieraille. Se osoittaa samalla, miten luonnon monimuotoisuutta voi tukea kaupunkiympäristössä”, arkkitehdit kertovat.



Suomi/Koivisto arkkitehdit

Suomi/Koivisto arkkitehdit pyrkivät luomaan miellyttäviä elinympäristöjä sekä ihmisille että ei-inhimillisille olennoille suunnittelun, tutkimuksen ja pedagogisen toimintansa kautta. Väitöskirjatyössään Aalto-yliopistolla he kehittävät käytäntölähtöisiä tutkimusmenetelmiä arkkitehtuurin alalle.

Seoul Design Award

Seoul Design Award, kansainvälinen kestävän muotoilun palkinto palkitsee suunnittelijoita, jotka ratkovat kekseliäästi arjen haasteita ja edistävät harmonista, kestävää suhdetta ihmisten, yhteiskunnan ja ympäristön välillä. Vuodesta 2019 lähtien palkinto on tuonut esiin muotoiluratkaisuja, jotka parantavat kaupunkielämää eri puolilla maailmaa. Se on johdonmukaisesti esitellyt muotoiluhankkeita, jotka ovat syntyneet yhteisöllisen yhteistyön tuloksena arjen yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi, ja samalla edistänyt näiden ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa.