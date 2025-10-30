Esperi vuokraa Hemsöltä hoivakiinteistön Pitäjänmäessä – peruskorjaus alkaa marraskuussa
Hemsö toteuttaa kiinteistöön laajan peruskorjauksen, jossa tilat modernisoidaan ja energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi. 45 asumispaikan kohde on tavoitteena luovuttaa vuokralaiselle vuoden 2026 lopulla.
Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö ja hoivapalveluyhtiö Esperi Care ovat solmineet vuoteen 2040 asti ulottuvan vuokrasopimuksen Kornetintie 8:n kiinteistöstä Helsingin Pitäjänmäessä. Hemsö peruskorjaa rakennuksen Esperille mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asunnoiksi.
Peruskorjaus käynnistyy marraskuussa 2025 ja valmistuu tavoitteen mukaan loppuvuodesta 2026. Urakoitsijaksi on valittu Kymppirakenne.
Vuonna 1966 valmistunut rakennus on alun perin suunniteltu Insinööritoimisto Jaakko Pöyryn toimistotaloksi. Sen käyttötarkoitus muutettiin toimistosta erityisryhmien ryhmäkoti- ja kuntoutuskäyttöön vuonna 2010.
Nyt alkavassa peruskorjauksessa uusitaan kaikki asuinhuoneet sekä rakennuksen talotekniikkaa. Pohjaratkaisua selkeytetään, ja jokaiseen kerrokseen rakennetaan ryhmäkodin keittiö ja ylimpään kerrokseen lämmityskeittiö. Rakennuksesta tulee koti yhteensä 45 ihmiselle. Tavoitteena on entistä toimivampi ja kodikkaampi ympäristö.
”Uusilta tiloilta odotamme ennen kaikkea kodinomaisuutta, turvallisuutta ja toimivuutta. Tilojen on tuettava asukkaiden hyvinvointia ja arjen sujuvuutta – esteettömyys, rauhallinen ympäristö ja yhteisöllisyyttä edistävät ratkaisut ovat meille tärkeitä. Henkilökunnan näkökulmasta tilojen selkeys on keskeistä, jotta hoiva voidaan toteuttaa laadukkaasti”, sanoo Esperin kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist.
Esperille on tärkeää, että olemassa olevaa kiinteistökantaa hyödynnetään vastuullisesti.
”Hienoa, että keskeiseltä paikalta Pitäjänmäessä löytyi kiinteistö, joka remontoimalla saadaan meille käyttöön”, Rosqvist sanoo. ”Hemsön kanssa yhteistyö on ollut avointa ja ratkaisukeskeistä.”
Ympäristöystävällisyys ohjaa peruskorjausta
Todellisen korjaustarpeen ja -laajuuden määrittely on ohjannut vahvasti suunnitteluprosessia, kertoo Hemsön projektipäällikkö Veera Simola.
”Kohdekäyntien ja kuntotutkimusten avulla olemme pyrkineet määrittämään uusimislaajuuden tarkasti niin, että vain korjausta tarvitsevat rakennusosat ja järjestelmät korjataan eikä resursseja mene hukkaan. Arvioimme myös kaikkien purettavien rakennusosien uudelleenkäyttöpotentiaalin. Kalusteet, varusteet, laitteet ja rakennusosat puretaan ehjinä ja toimitetaan uudelleenkäyttöön niiltä osin kuin niitä ei voida hyödyntää uusien tilojen rakentamisessa.”
Peruskorjauksessa kiinteistön energiatehokkuutta on tavoite parantaa 40 prosentilla. Kiinteistöön asennetaan maalämpö ja aurinkopaneelit paikallisen energiantuotannon lisäämiseksi. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi EU-taksonomian kriteerien mukaisena, ja kohteelle haetaan BREEAM Very Good -sertifikaattia.
”Rakennus kokee merkittävän toiminnallisuutta parantavan muodonmuutoksen ja jatkaa elämäänsä erityisasumisen kohteena. Näin jatkamme sen elinkaarta”, Simola tiivistää.
Esperi on Hemsön vuokralainen 12 muussa kohteessa muun muassa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Yhteensä Hemsö omistaa noin 135 000 neliötä hoivakiinteistöjä Suomessa.
Fakta: Kornetintie 8, Helsinki
- Valmistunut 1966 toimistotaloksi
- Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos erityisasumisen kohteeksi 2010
- Hemsön omistuksessa vuodesta 2014
- Vuokrattava pinta-ala n. 2 600 m2
- Vuokralainen Esperi Care Oy
- Laaja peruskorjaus 2025–2026, sen valmistuttua 45 asumispaikkaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujille
- Hankkeen osapuolet
- arkkitehtisuunnittelu: DAT Arkkitehdit Oy
- rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy
- LVIA- ja sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
- piha-, palo- ja sprinklerisuunnittelu: Sitowise Oy
- akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
- urakoitsija: Kymppirakenne Oy
Yhteyshenkilöt
Veera Simola
projektipäällikkö, Hemsö
p. 040 620 4959
veera.simola@hemso.se
Tomi Rosqvist
kiinteistöjohtaja, Esperi Care
p. 040 527 2099
tomi.rosqvist@esperi.fi
Kuvat
Hemsö on johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa. Hemsö on erikoistunut hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen kestävällä tavalla. Hemsölle ovat tunnusomaisia pitkät vuokrasopimukset ja vakaat asiakkaat. Hemsön enemmistöomistaja on Ruotsin valtion eläkerahasto AP3. Kiinteistökannan kokonaisarvo on noin 7,9 miljardia euroa. Standard & Poor's on myöntänyt Hemsölle luottoluokituksen A- maaliskuussa 2015, Fitch Ratings luottoluokituksen AA- maaliskuussa 2024 ja Moody's luottoluokituksen A3 helmikuussa 2025. Lue lisää: hemso.fi
