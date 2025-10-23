Kirkkonummen SDP ei voi hyväksyä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästöjä
Kirkkonummen valtuustoryhmät kokoontuivat alkuviikosta päättämään vuoden 2026 talousarviosta. SDP ei hyväksy talouden linjauksia, vaan irtautuu talousneuvottelujen tuloksesta.
SDP ei hyväksy neuvottelujen päätöksiä säästöistä, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin.
Suurimpana säästökohteena talousarviossa esitetään alakoulujen määräaikaisten kouluvalmentajien työsuhteiden lopettamista. Lakkautusuhan alla ovat myös ei-lakisääteiset varhaiskasvatuksen kuraattorien ja psykologien työsuhteet.
Nämä ratkaisut ovat ristiriidassa varhaisen tuen ja puuttumisen periaatteiden kanssa ja osuvat kipeimmin niihin lapsiin ja perheisiin, jotka jo nyt tarvitsevat eniten tukea.
Tällaiset päätökset eivät rohkaise lapsiperheitä muuttamaan Kirkkonummelle.
-Uudet ja hyvät koulurakennukset eivät yksin riitä, myös koulun arjen tuki ja lasten hyvinvointipalvelut on turvattava. Valitettavasti halukkuutta hakea yhteisiä ratkaisuja kunnan asukkaiden parhaaksi ei yksinkertaisesti löytynyt, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Sini Felipe.
SDP:n ehdotus pääkirjasto Fyyrin aukioloaikojen jatkamisesta lauantaisin klo 18 saakka ei saanut kannatusta liian kalliina ratkaisuna. Kirjastot ovat kuitenkin keskeisessä roolissa lasten lukutaidon vahvistamisessa ja tarjoavat tärkeän kohtaamispaikan asukkaille.
Pidennetty aukioloaika olisi lisännyt kirjaston saavutettavuutta ja palvellut paremmin lapsiperheitä sekä kaikkia kuntalaisia.
Myös ehdotus ikäihmisten digiosaamisen ja verkkoturvallisuuden parantamiseksi jäi esityksestä pelkäksi evästykseksi. Kun julkiset palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon, olisi tärkeää, että kaikilla kuntalaisilla on valmiudet käyttää niitä.
-Talousarvio sisältää useita säästökohteita, mutta valitettavasti meidän ehdottamia maltillisia veronkorotuksia tulopuolen vahvistamiseksi ei hyväksytty. Edes rakentamattomien tonttien kiinteistöveron korotus ei tullut hyväksytyksi, toteaa Kirkkonummen demareiden puheenjohtaja Tuovi Ronkainen.
SDP:n valtuustoryhmä on kuitenkin tyytyväinen siihen, että järjestöihin kohdistetuista leikkauksista luovuttiin.
-Kuntamme järjestöt tekevät arvokasta työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden eteen.
Emme voi kuitenkaan seistä tällaisen budjetin takana, joka sivuuttaa lapsiperheiden arjen ja kaventaa hyvinvointia Kirkkonummella, Sini Felipe sanoo.
Tuovi Ronkainen
Jouni Gustafsson
