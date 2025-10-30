Kutsu: European Public Health Conference kokoaa Helsinkiin tuhansia kansanterveysalan tutkijoita ja päättäjiä – teemoina mm. kestävä hyvinvointi ja nuorten mielenterveys
3 000 kansanterveysalan tutkijaa ja päättäjää ympäri maailman kokoontuu 12.–14.11.2025 Finlandia-talolle Helsinkiin 18. eurooppalaiseen kansanterveyskonferenssiin.
Tämän vuoden konferenssin teemana on Investing for sustainable health and well-being, jota käsitellään konferenssin avajaisseminaarin paneelikeskustelussa. Keskusteluun osallistuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge, Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden osaston (DG Sante) pääjohtaja Sandra Gallina ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi.
THL:stä konferenssiin osallistuvat myös mm. pääjohtaja Mika Salminen ja TKI-johtaja Hanna Tolonen.
Tapahtuman muita keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi nuorten mielenterveys, planetaarinen terveys ja hyvinvointi sekä terveyteen vaikuttavien tekijöiden sääntely politiikan keinoin.
Kaiken kaikkiaan konferenssin ohjelmassa on yli 1 200 tieteellistä esitystä 175 eri sessiossa.
Tutustu konferenssin ohjelmaan
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan konferenssia ja haastattelemaan tutkijoita ja päättäjiä.
European Public Health Conference on suurin Euroopassa järjestettävä alan konferenssi. Konferenssin järjestelyistä vastaa European Public Health Association (EUPHA). THL yhdessä Sosiaalilääketieteen yhdistyksen (SLY) kanssa on konferenssin paikallinen järjestäjäkumppani. Konferenssin puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki THL:stä.
Lämpimästi tervetuloa!
Aika ja paikka: 12.–14.11.2025 Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, Helsinki.
Ilmoittautuminen: Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan lähettämällä sähköpostia viimeistään pe 7.11. osoitteeseen riikka.rossi(at)thl.fi. Kerro viestissä nimesi, edustamasi media sekä minä päivänä osallistut. Samalla voit esittää haastattelu- ja kuvauspyynnön.
Lehdistökortti on esitettävä tilaisuuteen saapuessa.
Lisätiedot:
Riikka Rossi
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7436
riikka.rossi(at)thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
